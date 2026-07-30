Тонкий ход. Испания натурализовала 14-летнего гиганта из Африки, за которым следят в НБА

Центровой системы «Барселоны» Мохамед Дабоне уже обладает внушительным ростом 2,10 метра, но при этом ещё долго не сможет выйти на драфт НБА. Парню всего 14 лет, так что выставить свою кандидатуру он сможет не ранее 2030 года. Однако его выступления на молодёжном уровне уже заставляют скаутов за океаном пристально следить за одним из самых талантливых игроков своего возраста.

В НБА многие впечатлены тем, как 14-летний гигант сочетает габариты, мобильность и доминирование на фоне старших соперников. В Испании его уже сравнивают с Сержем Ибакой и Николой Миротичем, но потенциал уроженца Буркина-Фасо оценивают ещё выше.

Разница в возрасте не помеха

Мохамед Дабоне Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Мохамед родился 21 октября 2011 года. В систему каталонского гранда юный талант попал ещё в 2022-м. На первых же турнирах он подтвердил свой потенциал, став MVP кадетского чемпионата Испании среди сборных автономных сообществ. С тех пор Дабоне стремительно прогрессирует, выделяясь редкими физическими данными: при росте в 210 см размах его рук достигает 224 см.

По-настоящему громким заявлением о себе стало выступление на Миникопе ACB 2024 года — престижном турнире для молодых баскетболистов, который лига проводит параллельно со взрослым Кубком Испании. В финальном матче с мадридским «Реалом» 12-летний на тот момент Дабоне выдал феноменальную линейку: 22 очка, 26 подборов и 48 баллов эффективности.

Уже в 13 лет центровой получил шанс во взрослой команде «Барселоны» — тогдашний главный тренер каталонцев Жоан Пеньярройя выпустил его в предсезонной встрече с «Жироной». За 10 минут на паркете Дабоне набрал четыре очка и сделал три подбора. Разница в возрасте его в принципе не смущает: в юниорской Евролиге (U18) Мохамед набирал в среднем 14,8 очка (реализуя 61% бросков с игры) и 6,8 подбора в играх со спортсменами на четыре-шесть лет старше. В молодёжном первенстве Испании (Liga U для игроков до 22 лет) его средний рейтинг полезности составил 19,4 балла.

Ход Испании

Мохамед Дабоне в майке №60 Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Недавно стало известно, что совет министров Испании официально утвердил предоставление Дабоне гражданства страны. Испанская федерация баскетбола работала над этим на протяжении долгого времени. При этом для государства это второй подобный шаг за год: в январе было оформлено гражданство американо-британскому воспитаннику «Реала» Рису Селби Робинсону.

Сделать документы до 16-летия игрока было принципиально. По правилам ФИБА, в заявке национальной команды может быть лишь один натурализованный игрок, получивший паспорт после 16 лет. Успев оформить гражданство в этот срок, испанцы закладывают фундамент, чтобы в будущем задействовать и Робинсона, и Дабоне одновременно.

Главная интрига связана с трактовкой правил ФИБА. В некоторых случаях игроки, получившие новое гражданство до 16 лет, могут подпасть под категорию «особый случай» (special case), что запрещает им выступать за новую сборную до 23-летнего возраста. Сейчас испанская сторона ведёт переговоры с ФИБА, рассчитывая добиться того, чтобы Дабоне избежал подобного ограничения.

Испанцы продолжают выстраивать мощный фундамент на годы вперёд. Вслед за закрепившимся в НБА Санти Альдамой, прогрессом Хьюго Гонсалеса, выбором Адая Мары под 12-м номером на драфте НБА — 2026, а также развитием других проспектов натурализация Дабоне и Робинсона делает будущее этой сборной действительно многообещающим.

Останется ли Мохамед в будущем игроком каталонского клуба, пока неизвестно. Если центровой продолжит прогрессировать в том же темпе, к драфту НБА 2030 года за ним выстроится очередь из лучших клубов лиги. Но для руководства испанского баскетбола ситуация уже работает в плюс: игрок официально получил гражданство, и для страны это главное.