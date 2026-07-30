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Ушёл из жизни Иван Едешко, автор золотого паса на ОИ-1972: сборная СССР по баскетболу, ЦСКА, сколько лет, достижения, карьера

Не стало легендарного Едешко. Его «золотой» пас будут помнить вечно!
Никита Бирюков
Не стало легендарного Ивана Едешко
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Ушла эпоха.

Прощай, Легенда! Именно так московский ЦСКА попрощался с Иваном Ивановичем Едешко. Сегодня, 30 июля, на 82-м году жизни скончался один из величайших игроков в истории отечественного и мирового баскетбола.

Иван Едешко Подробнее

Едешко начинал свой путь в баскетболе в Беларуси, выступая за «Спартак» (с 1963 по 1967 год) и РТИ (с 1967 по 1970 год). И лишь после игры за команды из Минска отправился покорять Москву — в ЦСКА. Армейцам Иван Иванович отдал свои лучшие годы жизни, являясь неотъемлемой частью успеха клуба тех лет. Под руководством Александра Яковлевича Гомельского очень умелый разыгрывающий побеждал не только в чемпионатах, но и со сборной на крупнейших международных турнирах.

Самый знаменитый момент в карьере Едешко связан с легендарным пасом на Александра Белова в финале Олимпийских игр 1972 года, когда центровой поймал передачу через всю площадку от Ивана Ивановича и реализовал бросок на победу за долю мгновений до финальной сирены. Оказался повержен наш самый главный соперник тех лет — США (51:50). Это была первая победа СССР на Олимпиадах, что и по сей день является невероятным достижением. И Едешко оказался одним из главных её творцов!

Как Едешко описывал тот легендарный момент с тремя секундами:

После ЦСКА Иван Иванович выступал за киевский СКА, но между 1977-м и 1981-м на два сезона всё равно заскочил в состав армейцев Москвы (1978-1980). Завершил профессиональную карьеру Едешко в 1981 году, став олимпийским чемпионом (1972), чемпионом мира (1974), чемпионом Европы (1971 и 1979), а также брал с СССР серебро чемпионата мира (1978), серебро чемпионата Европы (1975), бронзу Олимпиады (1976) и бронзу чемпионата Европы (1973).

С Иваном Ивановичем ЦСКА стал восьмикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов ФИБА в 1971 году (аналог Евролиги тех лет). Но легендарный Едешко сразу же начал тренировать после завершения карьеры. Он долгое время был ассистентом в сборной и ЦСКА, помогая ковать победы, а в 1990 году и вовсе возглавил армейцев на два сезона.

Иван Едешко

Иван Едешко

Фото: РИА Новости

Хоть бо́льшую часть своей тренерской карьеры он провёл не на главных ролях, а в качестве ассистента, но его опыт, который он передавал игрокам ЦСКА, в сборной СССР и молодёжной сборной России нельзя переоценить. Одно слово или совет Едешко могли полностью перевернуть представление об игре для начинающих баскетболистов или помочь уже бывалым мастерам.

Едешко приложил руку к двум самым важным победам в истории отечественного баскетбола на Олимпиадах в 1972 и 1988 годах. В первом случае он отдал ту самую решающую передачу на Белова, которую точно хоть раз видел любой уважающий себя фанат этой игры. Во втором — входил в штаб Гомельского. Мы будем помнить вас, Иван Иванович! Спасибо за всё!

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Новости. Баскетбол
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