Переход Леброна в «Филадельфию» интригует. Но до чемпионства путь неблизкий

Леброн Джеймс выбрал «Филадельфию» для продолжения своей легендарной карьеры. В её рамках было четыре чемпионства с тремя разными командами, но добивался он этого с интересной закономерностью.

Леброн покинул «Кливленд» в 2010 году, объявив, что присоединяется к «Майами» во время своего легендарного «Решения». В «Хит» Джеймс объединился с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем, организовав легендарное трио. Все ждали от этой суперкоманды победы в чемпионате с первой попытки, однако судьба распорядилась иначе. В финал Король вышел, правда, обыграть Дирка Новицки и его «Даллас» не вышло.

Получилось взять чемпионство в «Хит» лишь во второй заход. И эта тенденция будет преследовать Леброна и дальше по ходу карьеры. Первая гайка в карьере Короля пришлась на победу в финале с «Оклахомой». Тогда ещё молодые Кевин Дюрант, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден не смогли остановить более опытных Джеймса, Уэйда и Боша.

Леброн Джеймс Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Следом «Майами» выиграл ещё один титул с Леброном и уступил в финале «Сан-Антонио». В итоге: четыре выхода в финал НБА подряд и два чемпионства. После этого Король вернулся в «Кливленд». В родном клубе Джеймс организовал новое трио с Кайри Ирвингом и Кевином Лавом. И снова первый сезон после смены команды оказался неудачным, так как Леброн со свитой уступил в финале «Голден Стэйт».

А вот вторая попытка оказалась невероятной! «Кливленд» отыгрался в финале со счёта 1-3, победив «Уорриорз» со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином. Причём Леброн, Ирвинг и Лав остановили «воинов», которые выдали лучший сезон в истории НБА по количеству побед в регулярке (73-9). Футболки Джеймса сжигали на улицах Кливленда, когда тот объявил об уходе из клуба, но после возвращения Король принёс городу первое и пока единственное чемпионство. И снова на второй сезон!

Леброн Джеймс Фото: Bob Rosato/Getty Images

Следующая глава пришлась на «Лейкерс», когда Леброн переехал в Лос-Анджелес в 2018 году. В первом сезоне Короля в команде «озёрники» не сумели пробиться в плей-офф. Это был первый случай с 2006 года, когда Джеймс пропускал постсезон. И в очередной раз ситуация в корне поменялась в следующем чемпионате. К «Лейкерс» присоединился Энтони Дэвис и были добавлены опытные Дуайт Ховард и Дэнни Грин.

В сокращенном из-за пандемии COVID-19 сезоне «озёрники» оказались лучшими на Западе. Команда успешно прошлась по плей-офф, выиграв чемпионство в так называемом «пузыре», когда турнир проводился в Диснейленде, недалеко от Орландо в связи с жёсткими ограничениями и во благо защиты игроков от болезни.

Получается, что после своего первого ухода из «Кливленда» Леброн становился чемпионом в каждом из своих вторых сезонов в новой команде. Ни на что не намекаем, но Джеймс подписался с «Филадельфией» ровно на два сезона. Возможно, первый из них снова будет пристрелочным, а вот второй…