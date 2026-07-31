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Американец Нэйт Мэйсон подписал контракт с Зенитом: биография, за кого играл, статистика, опыт в Единой лиге ВТБ, Дубай, Автодор

Уже блистал в Единой лиге. Какого заметного игрока подписал «Зенит»?
Никита Бирюков
«Зенит» подписал контракт с Нэйтом Мэйсоном
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Новичок Нэйт Мэйсон – с богатым опытом.

Истинные фанаты Единой лиги ВТБ, конечно, помнят Нэйта Мэйсона, который зажигал в «Автодоре». Теперь защитник вернулся в наш чемпионат, но будет выступать уже за «Зенит».

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Как полагается, Мэйсон начинал карьеру на родной земле в США. Нэйт является выпускником университета Миннесоты и отыграл за него все четыре года в NCAA. В выпускном сезоне в среднем набирал 16,7 очка, что является очень сильным результатом. На драфте НБА 2018 года разыгрывающего не выбрали, поэтому в феврале 2019-го он решил попытать счастье в Лиге развития НБА (G-лиге). За команду «Техас Лэджендс», к слову, за которую, возможно, будет выступать Всеволод Ищенко, если «Даллас» подпишет с россиянином двусторонний контракт, Мэйсон играл великолепно.

15,6 очка, 7,2 передачи, 3,5 подбора и 1,7 перехвата в среднем за сезон-2019/2020 — цифры, которые говорят сами за себя. Тем не менее следом Мэйсон перебрался в Израиль, где успел сыграть три матча за «Хапоэль» из города Эйлат. К слову, так мало встреч он провёл из-за пандемии COVID-19 и приостановки чемпионата. Следующая остановка — Саратов.

Ещё один новичок питерцев:
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В «Автодоре» Мэйсон заметно выделялся. 24 игры и 14,8 очка, 6,2 передачи и 2,1 подбора в среднем. Нэйт заменил Майка Джеймса в числе участников Матча звёзд Единой лиги ВТБ и показал себя во всей красе: 22 очка, восемь передач и шесть подборов. Однако сезон-2020/2021 стал для американца единственным в России, потому что следом он отправился в Китай, затем – в Пуэрто-Рико, Францию и Турцию.

В 2024 году Мэйсон стал первым игроком в истории нового клуба БК «Дубай». Именно с ним команда из ОАЭ подписала первое соглашение. В Адриатической лиге в сезоне-2024/2025 Нэйт тоже показывал очень серьёзный уровень: 11,1 очка, 2,1 подбора и 4,3 передачи. В Евролиге поиграть разыгрывающему так и не удалось, потому что клуб использовал его лишь во внутреннем первенстве.

К 31 году Мэйсон побывал во многих командах и странах, однако более чем на два года не задерживался нигде. При этом Нэйт явно не обделён талантом, так как выступал, в том числе и в Единой лиге, очень хорошо. «Зенит» получил сильного специалиста по вскрытию обороны с высоким индивидуальным мастерством. Причём с броском у Мэйсона тоже полный порядок. Питерцы полностью обновили заднюю линию легионеров, на смену Тренту Фрейзеру и Ксавьеру Муну пришли Мэйсон и Айк Ирэбу. Посмотрим, во что это выльется.

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