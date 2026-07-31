«Ваня и смерть — невозможное». Путин, Лукашенко и легенды спорта прощаются с Едешко

На 82-м году жизни скончался Иван Иванович Едешко — олимпийский чемпион Мюнхена-1972, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР. Человек, чьё имя стало синонимом одного из самых драматичных и величественных моментов в истории мирового спорта. Реакция спортивного сообщества, руководителей государств и коллег лишь подтверждает масштаб личности Едешко. Для нескольких поколений болельщиков он навсегда останется одним из символов отечественного баскетбола.

Первые лица и родной ЦСКА

Иван Едешко Фото: РИА Новости

Первые лица государства, руководители клубов, коллеги и журналисты единодушно отмечают уникальные человеческие и профессиональные качества Ивана Ивановича.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким легендарного спортсмена, подчеркнув, что Едешко с честью представлял страну на самых престижных мировых турнирах, завоевал уважение миллионов болельщиков и щедро делился опытом с молодёжью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также выразил соболезнования, отметив, что имя Едешко навсегда вписано в историю мирового баскетбола, а его «золотой» пас, принёсший победу советской сборной на Олимпиаде 1972 года, стал примером высочайшего мастерства и воли к победе.

Соболезнования принесли и в ЦСКА — как в футбольном, так и в баскетбольном клубе. Президент баскетбольных армейцев Андрей Ватутин вспомнил знаменитые слова комментатора Нины Ерёминой и порассуждал о судьбе легендарного игрока.

Андрей Ватутин президент ЦСКА «Мяч в игру введёт Иван Едешко. Три секунды. Передача на Александра Белова – и сборная Советского Союза забивает мяч, победа!» Эти слова, эти эмоции Нины Ерёминой помнит каждый из нас. В истории баскетбола Иван Иванович был невольным заложником того самого паса. Знаю, что одно время он переживал по этому поводу, но затем принял неизбежное и старался популяризировать нашу игру, используя этот эпизод своей ярчайшей карьеры. Хотя и без «золотого» паса его карьера была впечатляющей, а игра – очень яркой. В досье Едешко – десятки титулов и сотни побед с ЦСКА и сборной, как в качестве игрока, так и тренера».

Ватутин также добавил, что Едешко был настоящим подвижником, искренним и тёплым человеком с прекрасным чувством юмора, который, несмотря на все регалии, так и не стал «бронзовым» и не ставил себе памятник при жизни.

«Человек огромной души»

Иван Едешко Фото: Елена Никитченко/ТАСС

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, игравший под руководством Ивана Ивановича в молодёжной сборной, назвал его своим наставником и близким другом: «Человек огромной души. Для меня Иван Иванович был не просто легендой нашего баскетбола. Мне посчастливилось поиграть под его руководством, считать его своим наставником и близким другом. Настоящая легенда. Очень светлый, смешной, невероятно тёплый. Иван Иванович всегда производил впечатление родного человека, будто это твой дедушка или близкий родственник».

Кириленко напомнил, что первенство России носит имя Ивана Едешко, и это название будет сохранено, чтобы его отношение к игре продолжало жить.

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов назвал передачу Едешко в мюнхенском финале одним из самых ярких моментов в мировой истории спорта, указав, что даже без этого эпичного эпизода Иван Иванович остался бы великим. А чемпион мира 1982 года Станислав Ерёмин, общавшийся с Едешко буквально за два дня до трагедии, охарактеризовал его как баскетбольного художника с настоящим русским характером.

Журналист Елена Вайцеховская поделилась личными воспоминаниями, которые подчёркивают удивительную жизненную энергию Едешко и его уникальное чувство игрока: «Не написала вчера ничего по поводу ухода из жизни Вани Едешко — просто не смогла. Потому что Ваня и смерть в моём сознании — это нечто невозможное. Жизни в нём было — на десятерых. Даже когда за 70 перевалило… Однажды встретились на какой-то из игр баскетбольного ЦСКА в Вене, мне нужно было писать репортаж, и Ваня, указав на ещё совсем юного тогда Андрея Кириленко, сказал: «Запомни парня, уникум». На мой вопрос, чем, собственно, Кириленко отличается от других, Ваня в собственной неповторимой манере ответил: «У остальных по две руки, а у него они со всех сторон. Приятель баскетбольный вчера посетовал, о Ване вспоминая: мол, смерть нелепая — не вышел из наркоза после операции, делать которую было вроде как и необязательно. Чувствовал себя хорошо, 7 августа собирался выступать в Башкирии, уже и билет купил…»

В Олимпийском комитете России отметили, что Едешко изменил сам подход к игре на позиции разыгрывающего и отдал более двух десятков лет тренерской работе и популяризации спорта среди детей.

«Я добился всех званий, жизнь удалась»

Иван Едешко (справа) и Андрей Ватутин Фото: РИА Новости

Чтобы понять, каким был Иван Иванович, стоит обратиться к его собственным воспоминаниям, которыми он делился к своему 80-летнему юбилею в интервью ТАСС в прошлом году. Едешко относил себя к поколению «детей войны», чей характер ковался не в академиях, а на обычных дворовых площадках.

Баскетбол появился в его жизни в 14 лет, но именно уличная закалка сформировала в нём неистребимое желание бороться и побеждать: «Я родился в год Победы, но мой день рождения в марте, а война закончилась в мае, поэтому я дитя войны. Это было совсем другое время, тогда шла другая жизнь. Многие, кто в 1972 году завоевал золото Олимпиады, — это представители моего поколения. Наше детство прошло на улицах, мы тогда не знали, что такое спорт, но мы всегда стремились бороться и побеждать. Как я уже сказал, я проводил много времени на улице во дворах. Мы не знали, что такое форма, не слышали о таких брендах, как adidas».

Оценивая тренеров, сыгравших ключевую роль в его судьбе, Иван Иванович проводил чёткую грань: Александр Гомельский был великим организатором, тонким психологом и профессионалом, выигравшим все возможные титулы. А вот Владимир Кондрашин — это тренер от бога, принимавший интуитивные, но всегда единственно верные решения. Именно Кондрашин сумел сплотить игроков из шести союзных республик в единый монолит на Олимпиаде 1972 года.

Вспоминая те самые «три секунды» в Мюнхене, Едешко отмечал: «За 50 с лишним лет уже огромное количество раз обсуждался этот момент. Отмечу, что за три минуты до конца матча Владимир Петрович [Кондрашин] посадил меня на лавку, но выпустил в тот самый момент, так как был уверен, что я смогу отдать пас. Моему выбрасыванию мяча из-за лицевой линии должен был помешать высоченный Том Макмиллен с ростом 215 [см]. Он встал прямо у лицевой линии. Перекинуть его было невозможно. Решили, что я отдам мяч Паулаускасу, а он уже сделает передачу вперёд. Но Макмиллен отошёл, и я отдал пас Саше Белову. Самое сложное было поймать мяч, а забить уже было нетрудно».

Завершив игровую карьеру, Едешко стал заслуженным тренером СССР, помогал сборной выигрывать чемпионат мира 1982 года, работал в Гвинее-Бисау, Ливане и привёл ЦСКА к первому в истории золоту чемпионата России в 1992 году. В последние годы Иван Иванович посвящал всего себя работе с подрастающим поколением. На встречах со школьниками он рассуждал о том, как стать профессионалом в жизни, прививая детям любовь к физической культуре.

Оглядываясь на свой пройденный путь, Иван Едешко подводил итог без тени сожаления: «Мне уже 80 лет. Естественно, я оглядываюсь на свою жизнь. Я построил дом, посадил дерево, у меня есть дети и внуки. Я добился всех званий, которые мог достичь спортсмен, стоял на пьедестале, в мою честь играл гимн Советского Союза, я награждён орденами и медалями. Жизнь удалась!»