Елатонцев — в ЦСКА. Что сулит переход одного из лучших молодых игроков России?

ЦСКА в последние годы вообще не шумит на трансферном рынке, потому что основной костяк клуба совсем не меняется, а лишь добавляются некоторые вспомогательные элементы. Одним из таких и стал новичок клуба Кирилл Елатонцев. Давайте разбираться, чем поможет россиянин действующим чемпионам Единой лиги ВТБ.

После скандального ухода из «Локомотива-Кубань» прямо по ходу сезона-2025/2026 Елатонцев отправился в США, где выступал за университет Оклахомы в NCAA. У центрового не было времени на раскачку и адаптацию, поэтому проявить себя в полной мере не удалось. Хотя и были очень солидные игры от Кирилла за «Сунерз». Летом начали ходить слухи, что россиянин вернётся в Единую лигу. Сначала фигурировал «Зенит», однако после смены руководства и тренера интерес бело-голубых пропал.

Затем на авансцену вышел ЦСКА. Армейцы попрощались с Лукой Митровичем, в связи с чем открылась вакантная позиция на роль второго центрового в клубе. Потому что Ливио Жан-Шарль подписал новый контракт с москвичами и всё так же будет выступать в качестве основного на пятёрке. Ещё был интерес к Кириллу со стороны «Дубая», но, похоже, россиянин выбрал комфорт и возможность закрепиться в стане чемпионов. Хотя всех деталей предложения от клуба Евролиги мы не знаем.

24-летний Елатонцев в сезоне-2023/2024 и в чемпионате-2024/2025 был в основной обойме «Локо». Центровой отлично прогрессировал и приносил пользу на обеих сторонах паркета, благодаря чему дважды подряд и стал лучшим молодым игроком Единой лиги. Кирилл никогда не перетягивал одеяло только на себя, оставаясь максимально встроенным в систему игроком. Причём в последнем сезоне в России у центрового начал просвечиваться дальний бросок, что тоже пойдёт на пользу любому клубу.

Кирилл Елатонцев двукратный обладатель награды «Лучший молодой игрок» Единой лиги ВТБ «Для меня это большая честь и одновременно большая ответственность. ЦСКА — клуб с богатой историей, высокими требованиями и чемпионскими амбициями. Возможность стать частью команды — важный шаг вперёд. Теперь все мои мысли — о работе. Готов выкладываться на максимум и делать всё возможное, чтобы помочь команде добиваться самых высоких результатов. Спасибо за доверие! До встречи на паркете».

У ЦСКА были проблемы по ходу последнего сезона во встречах с высокими и габаритными игроками на четвёртой и пятой позициях. Елатонцев как раз пришёл, чтобы этот вопрос нивелировать. Хоть у Кирилла пока и нет такого опыта, как у Ливио, но он выше своего партнёра по позиции, а значит, может покрывать больше пространства и более спокойно чувствовать себя в «краске». Россиянин в большинстве своём будет отвечать за подбор и защиту кольца, потому что атаковать в ЦСКА есть кому при наличии Мело Тримбла, Каспера Уэйра, Антониуса Кливленда и остальных.

Армейцы подписали соглашение с Елатонцевым сроком на три года. Такой долгосрочный контракт дают лишь тем, в кого сильно верят и кто точно подходит под определённые задачи. Лучшие качества Кирилла как раз и нужны ЦСКА под кольцом, что делает этот симбиоз привлекательным для обеих сторон. Россиянин получил возможность выступать за чемпионскую команду, которая каждый год претендует лишь на самые высокие награды, а также получить стабильность за спиной.

Андреас Пистиолис тренер ЦСКА, трёхкратный чемпион Единой лиги «Приветствую Кирилла в ЦСКА. С нетерпением жду возможности поработать с таким перспективным игроком, помочь ему развиваться и стать важной частью будущего этой команды. Впереди — испытания и упорный труд, но его будут окружать люди, которые смогут направлять и вывести его на следующий уровень».

Тем более у него будет возможность перенимать опыт у таких легенд, как Никита Курбанов и Семён Антонов, которые хоть и не являются центровыми, но точно могут помочь во многих аспектах игры. Никто не отменял и спортивную конкуренцию. Жан-Шарль — очень мастеровитый пятый номер, который шикарно пользуется своим телом и является одним из лучших в лиге по игре в «посте». Поэтому учиться у него чему-то — это тоже шикарное подспорье для дальнейших свершений.

Теперь мы будем видеть Елатонцева в красно-синих цветах. Его первый матч с «Локо» точно будет достоин отдельного внимания, так как у обеих сторон остались не лучшие впечатления друг о друге после их конфликта. Новый сезон подарит нам много эмоций!