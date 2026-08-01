Ему предлагали миллионы, а теперь он остался без команды. Как так?!

Обычно 27-й выбор на драфте НБА редко выстреливает так, что становится одним из главных лиц клуба. Кэмерон Томас оказался таковым в «Бруклине». Однако теперь никому не нужен, почему так произошло?

В сезоне-2023/2024 Томас вышел на первый план в «Нетс»: 22,5 очка, 3,2 подбора и 2,9 передачи. Он вёл за собой молодую команду, которая окончательно перешла из ранга борьбы за чемпионство с Кевином Дюрантом, Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом в статус перестраивающейся. В следующем чемпионате его цифры ещё выросли: 24,0 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи.

Как раз заканчивался его контракт новичка, поэтому показывающий приличную статистику Томас решил, что стоит больших денег. Тут-то и кроется весь корень проблем. На самом деле Кэмерон являлся очень неэффективным скорером, который брал на себя огромное количество попыток в угоду командной игре. Слишком много индивидуализма и мало пользы для клуба. При этом его реализация не сказать, что была элитной — 43,8% с игры в сезоне-2024/2025.

И очень серьёзной проблемой для Томаса являлись бесконечные травмы. В своём первом сезоне в лиге он провёл 67 матчей, во втором — 57, в третьем — 66, а в четвёртом — и вовсе 25. Для лидера, претендующего на внушительный контракт, это плохой показатель. «Бруклин» предложил Кэмерону $ 30 млн на два года, что являлось очень неплохим предложением с учётом $ 6 млн, которые он получал в последний год соглашения новичка. У защитника появлялся ещё один шанс проявить себя и доказать на деле свою реальную стоимость.

Кэмерон Томас Фото: Sarah Stier/Getty Images

Но «Бруклин» ещё предложил ему вариант с однолетним контрактом на сумму в $ 9,5 млн, чтобы их главный скорер остался. Томас, видимо, решил, что он стоит намного больше, и отклонил эти предложения. В итоге «Нетс» отчислили игрока прямо по ходу сезона-2025/2026. Кэмерон недолго оставался без команды, так как присоединился к «Милуоки», который уже долгое время испытывает проблемы с задней линией после ухода Джру Холидэя и Дэмьена Лилларда.

В стане «Бакс» Томас и показал своё истинное лицо, когда он не получал по 30 минут на паркете. В роли запасного Кэмерон выходил со скамейки и выдавал 10,7 очка, 1,6 подбора и 1,9 передачи за 16,6 минуты. Вроде бы не самые плохие цифры, однако большинство своей статистики он набивал в «мусорное» время, когда ключевые игроки соперника отдыхали. При этом его реализация была на ужасном уровне: 43,1% — с игры и 27,5% — из-за дуги.

Кэмерон Томас Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Про Томаса можно уверенно сказать, что он играет в «бей-беги», как у нас говорили в детстве. Никакой мысли, никакого вовлечения в комбинации там и близко нет. Это самый настоящий индивидуалист до мозга костей, который возомнил себя кем-то великим после 24 очков в среднем за одну из худших команд лиги, которая находилась в глубокой перестройке.

В марте 2026-го он был отчислен и из «Бакс». И после этого о Томасе ничего не видно и не слышно. Видимо, интерес к нему в НБА совсем никакой. Вот как отказ от неплохих денег в одной команде может обернуться для карьеры. Ещё совсем недавно его считали лидером клуба, а теперь он никому не нужен. Одно решение может полностью изменить твою жизнь. И Томас — наглядное тому подтверждение.