Из финала Евролиги — в пропасть! «Монако» потерял вообще всё за одно лето

«Монако» несколько последних лет был одним из ведущих клубов Евролиги. Клуб дважды выходил в «Финал четырёх» и с 2022 года каждый раз играл в плей-офф. Венцом успеха руководства и качественного состава стал выход в финал Евролиги в 2025-м. Но всё пошло под откос.

Началось всё в марте этого года, когда ряд игроков покинули клуб в связи с длительными просрочками по зарплате. Проблемы в бизнесе настигли владельца и президента Алексея Федорычева. Вследствие чего бывший владелец московского «Динамо» и «Ростова» был вынужден вливать меньше денег в команду. Терпение некоторых баскетболистов практически сразу лопнуло, так как они не получали свои кровные, а некоторые, как лучший бомбардир в истории Евролиги Майк Джеймс, остались в клубе до конца сезона.

Хотя сам Джеймс тоже высказывал клубу огромное недовольство, в большинстве своём связанное с тем, что руководство «Монако» ему врёт, так как денег нет и в будущем не предвидится. К слову, в итоге Майк оказался полностью прав. Команду покинул главный тренер Вассилис Спанулис, который вывел монегасков на новый уровень. Затем появились новости, что долги клуба превысили € 15 млн. В эту сумму включались заработные платы игроков, персонала и управленцев.

«Монако» доиграл сезон-2025/2026 с 11 баскетболистами в заявке в Евролиге, не сумев пробиться в «Финал четырёх», так как уступил будущему чемпиону «Олимпиакосу» в плей-офф. Во внутреннем первенстве дела обстояли куда лучше, потому что клуб стал чемпионом Франции, вопреки всем проблемам. Однако оставался самый главный вопрос с решением многомиллионных долгов.

К 31 июля «Монако» дали срок для урегулирования всех вопросов с задолженностью, которая уже превышала € 24 млн, чтобы можно было зарегистрировать клуб в чемпионате Франции и Евролиге. Сообщалось, что у команды может смениться владелец (княжество Монако стало бы главным акционером). Но ничего из этого не произошло, так как «Монако» не подал в установленный срок необходимые документы, которые давали бы финансовые гарантии для участия в главных чемпионатах.

Майк Джеймс Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС

Вот так монегаски за один сезон лишились права участвовать в чемпионате Франции, где были чемпионами, и в Евролиге, где ещё год назад выходили в финал. Клуб перевели в Еврокубок — второй по значимости турнир в Европе. Правда, гарантий, что он выступит и там, по-прежнему нет. «Монако» намерен подать апелляцию, однако, по сообщению различных источников, денег у клуба всё равно нет, и итог останется таким же.

Клуб покинули все известные баскетболисты, включая Джеймса, Николу Миротича, Маттье Стразеля, Эли Окобо, Альфу Диалло, Джарона Блоссомгейма и Даниэля Тайса. Если инвестиций не будет, то клуб ждёт крах почти в любом чемпионате. Правда, остаётся главный вопрос: где же будет играть «Монако»? И он до сих пор является открытым.