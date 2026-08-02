15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

БК Монако потерял место в Евролиге и чемпионате Франции: долги клуба при Алексее Федорычеве, проблемы, уход игроков, баскетбол

Из финала Евролиги — в пропасть! «Монако» потерял вообще всё за одно лето
Никита Бирюков
«Монако» отчислили из двух главных турниров
Комментарии
Команды не будет в двух чемпионатах.

«Монако» несколько последних лет был одним из ведущих клубов Евролиги. Клуб дважды выходил в «Финал четырёх» и с 2022 года каждый раз играл в плей-офф. Венцом успеха руководства и качественного состава стал выход в финал Евролиги в 2025-м. Но всё пошло под откос.

БК Монако Подробнее

Началось всё в марте этого года, когда ряд игроков покинули клуб в связи с длительными просрочками по зарплате. Проблемы в бизнесе настигли владельца и президента Алексея Федорычева. Вследствие чего бывший владелец московского «Динамо» и «Ростова» был вынужден вливать меньше денег в команду. Терпение некоторых баскетболистов практически сразу лопнуло, так как они не получали свои кровные, а некоторые, как лучший бомбардир в истории Евролиги Майк Джеймс, остались в клубе до конца сезона.

Хотя сам Джеймс тоже высказывал клубу огромное недовольство, в большинстве своём связанное с тем, что руководство «Монако» ему врёт, так как денег нет и в будущем не предвидится. К слову, в итоге Майк оказался полностью прав. Команду покинул главный тренер Вассилис Спанулис, который вывел монегасков на новый уровень. Затем появились новости, что долги клуба превысили € 15 млн. В эту сумму включались заработные платы игроков, персонала и управленцев.

Первые ужасные звоночки:
Огромные долги, уход тренера и стычка игроков. «Монако» на грани развала Огромные долги, уход тренера и стычка игроков. «Монако» на грани развала
От чемпионства до краха за 10 дней. Как «Монако» оказался на грани развала От чемпионства до краха за 10 дней. Как «Монако» оказался на грани развала

«Монако» доиграл сезон-2025/2026 с 11 баскетболистами в заявке в Евролиге, не сумев пробиться в «Финал четырёх», так как уступил будущему чемпиону «Олимпиакосу» в плей-офф. Во внутреннем первенстве дела обстояли куда лучше, потому что клуб стал чемпионом Франции, вопреки всем проблемам. Однако оставался самый главный вопрос с решением многомиллионных долгов.

К 31 июля «Монако» дали срок для урегулирования всех вопросов с задолженностью, которая уже превышала € 24 млн, чтобы можно было зарегистрировать клуб в чемпионате Франции и Евролиге. Сообщалось, что у команды может смениться владелец (княжество Монако стало бы главным акционером). Но ничего из этого не произошло, так как «Монако» не подал в установленный срок необходимые документы, которые давали бы финансовые гарантии для участия в главных чемпионатах.

Майк Джеймс

Майк Джеймс

Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС

Вот так монегаски за один сезон лишились права участвовать в чемпионате Франции, где были чемпионами, и в Евролиге, где ещё год назад выходили в финал. Клуб перевели в Еврокубок — второй по значимости турнир в Европе. Правда, гарантий, что он выступит и там, по-прежнему нет. «Монако» намерен подать апелляцию, однако, по сообщению различных источников, денег у клуба всё равно нет, и итог останется таким же.

Клуб покинули все известные баскетболисты, включая Джеймса, Николу Миротича, Маттье Стразеля, Эли Окобо, Альфу Диалло, Джарона Блоссомгейма и Даниэля Тайса. Если инвестиций не будет, то клуб ждёт крах почти в любом чемпионате. Правда, остаётся главный вопрос: где же будет играть «Монако»? И он до сих пор является открытым.

Ещё один французский клуб с проблемами:
Обещали конфетку, а на выходе… Как спонсор подвёл легенду НБА и Франции
Обещали конфетку, а на выходе… Как спонсор подвёл легенду НБА и Франции
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android