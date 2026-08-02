«Голден Стэйт», это конец? У «Бостона» появился дерзкий план по Стефену Карри

Этим летом «Бостон» пошёл на кардинальные меры по перестройке состава, распрощавшись с одним из главных творцов чемпионства 2024 года Джейленом Брауном. Теперь у «кельтов» на уме ещё один безумный план.

Стефен Карри всю свою карьеру провёл в «Голден Стэйт», оказавшись настоящим революционером игры с четырьмя чемпионствами и двумя статуэтками MVP, одна из которых и вовсе является уникальной. Ведь разыгрывающий «воинов» первым в истории стал единогласным обладателем данной награды. Никто и представить не мог до этого момента, что Карри может даже в теории покинуть «Голден Стэйт».

Однако уже этим летом поползли слухи, что Карри и руководство «Голден Стэйт» больше не на одной волне. Майку Данливи за последние годы не удалось привлечь в состав какую-либо суперзвезду, которая дала бы «воинам» больше шансов на борьбу за титул. Всё это, скорее всего, сильно влияет на Стефена, рассчитывающего на ещё одно чемпионство под закат карьеры.

Стефен Карри Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Причём всё то же руководство вообще никак не изменило состав в это межсезонье, а когда клуб не прошёл в плей-офф с такими исполнителями, хочется видеть хоть какие-то преобразования. Да, там свою роль сыграли травмы, особенно печальным выглядел вылет Джимми Батлера на долгий срок.

И вот после всего этого выходит журналист и инсайдер Джон Каралис и говорит, что генеральный менеджер «Бостона» Брэд Стивенс уже звонил в штаб «Голден Стэйт», чтобы предложить сделку по Карри. Да, Стефен напрямую ассоциируется с «воинами» и хотел бы завершить свою карьеру в этом клубе, однако отдать стареющего ветерана за неплохие активы — то, что в НБА происходит очень часто.

К тому же у «Бостона» есть солидный пакет из различных опций. Начнём с активов на драфте: у «кельтов» в активе все собственные пики первого раунда вплоть до 2033 года, за исключением 2029-го. Также у команды есть в рукаве выборы «Сан-Антонио» и «Филадельфии», не говоря уже об огромном количестве пиков второго раунда.

Стивенс располагает очень неплохим составом, в котором непоколебимым, на наш взгляд, остаётся лишь Джейсон Тейтум. Деррик Уайт, Пэйтон Притчард, Сэм Хозер и Неемиаш Кета — очень хорошие игроки. Уайт и Притчард и вовсе являются баскетболистами околозвёздного уровня. И ещё у «кельтов» есть Пол Джордж! В общем, можно предложить очень солидный пакет, в котором будут находиться как активы на будущее, так и сильные специалисты здесь и сейчас.

Большой вопрос — в надобности всех этих манипуляций. Карри уже далеко не молод и, скорее всего, через пару лет завершит свою карьеру. Хотя и это далеко не факт, потому что лучшие качества Стефена (трёхочковый бросок и стягивание внимания на себя) будут актуальны даже тогда, когда ему будет хоть 45, потому что он всё ещё может стоять в углу и ждать мяч для получения, чтобы пульнуть свою «трёху». А мы все знаем, с какой невероятной эффективностью он умеет выполнять броски любой сложности.

Стивенс — гений своего дела в НБА. И если кому-то суждено выудить Карри из залива Сан-Франциско, то это точно про Брэда. А получится или нет — мы увидим в будущем.