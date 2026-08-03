3 топ-клуба добавили мощи, и остальные не дремлют. Переходы и слухи Единой лиги за неделю

Межсезонье-2026 в самом разгаре, но команды Единой лиги ВТБ уже сейчас выходят с отдыха, чтобы начать предсезонную подготовку. Тем не менее работа на рынке по-прежнему ведётся. Давайте разбираться в переходах, изменениях в составах и слухах.

Неделя началась с того, что Александр Шендеров перебрался в «Автодор». Так как «Пари НН» в следующем сезоне не будет выступать в Единой лиге, клуб отправил своего игрока в аренду в саратовскую команду. Ещё один молодой и перспективный баскетболист Илья Кривых перешёл из «Зенита» в «Уралмаш». Контракт с уральцами рассчитан на два года.

Воспитанник красноярского баскетбола и капитан «Енисея» Дмитрий Сонько покинул родной клуб после шести лет в команде. Форвард подписал контракт с МБА, за которую будет выступать в следующем сезоне. Срок соглашения – два года. Правда, руководство «Енисея» быстро нашло замену ушедшему лидеру. На его позицию приобрели Ивана Белоусова из УНИКСа. Белоусов подписался с красноярцами на один сезон.

Наконец-то вышла из спячки «Самара»: клуб стал активнее комплектовать свой состав. Продлились с волжанами одни из лидеров прошлого сезона Дмитрий Чебуркин и Артём Чеваренков. Срок соглашения — один год. МБА не только подписала Сонько, но и забрала из «Самары» Артёма Пивцайкина. Молодой и перспективный защитник теперь будет помогать московскому клубу.

Не обошлось и без громких подписаний. «Зенит» объявил об однолетнем соглашении с Нэйтом Мэйсоном. Разыгрывающий уже выступал в Единой лиге за «Автодор» в сезоне-2020/2021 и тогда показывал очень сильную игру, благодаря которой попал на Матч звёзд. Ещё легионера подписал «Локомотив-Кубань» — Тревелин Куин стал игроком краснодарского клуба. Защитник становился MVP Лиги развития НБА (G-лиги) и чемпионом в 2022 году. Ещё у Куина есть опыт игры в НБА, что является отличным подспорьем.

Наверное, главной новостью недели стал трансфер ЦСКА. Армейцы не меняли свой состав, за исключением ухода Луки Митровича. Вот именно на позицию серба искали подходящую замену. Ей и стал Кирилл Елатонцев, который ранее выступал в Единой лиге за «Локо» и дважды становился лучшим молодым игроком чемпионата. На данный момент это единственное подписание ЦСКА в межсезонье. Возможно, и вовсе последнее.

Слухи: