Третье золото подряд. Как преемственность превратилась в главное оружие ЦСКА

Прошлым летом могло показаться, что для ЦСКА сезон-2025/2026 рискует стать непростым. Сокращение бюджета, возрастной состав, конкуренты, которые проводят насыщенные трансферные кампании… Но как бы не так. В минувшем чемпионате ЦСКА был безоговорочно лучшей командой, потерпев за год всего четыре поражения. И пока всё выглядит так, будто и в предстоящем сезоне мы будем наблюдать похожую картину. Однако до его начала остаётся ещё несколько недель, а в этом материале мы вспомним, как ЦСКА завоевал свой 13-й трофей Единой лиги.

Фото: «Чемпионат»

Несмотря ни на что, прошлым летом ЦСКА продолжил придерживаться плана – не чини то, что и так работает. После чемпионского сезона-2024/2025 клуб не понёс существенных потерь – за исключением Амата М’Бая и Алексы Аврамовича. Зато легионерскую заявку пополнил лучший оборонительный игрок того чемпионата Антониус Кливленд, из успешной аренды вернулся Самсон Руженцев, а продления получили Тони Джекири, Ливио Жан-Шарль, Никита Курбанов, Семён Антонов, Иван Ухов и, конечно же, главный тренер Андреас Пистиолис. Перед стартом сезона москвичи сохраняли статус одной из главных угроз, однако их преимущество не выглядело безоговорочным: конкуренты заметно усилились и были готовы навязать серьёзную борьбу. Так, первое поражение ЦСКА потерпел уже во 2-м туре – причём не от соперника по «большой четвёрке», а от крышесносной «Пармы» на последних минутах. Ещё одна неудача настигла красно-синих в середине ноября: из-за проблем с концентрацией и потерями, которые Пистиолис отмечал и до этого, команда в гостях проиграла УНИКСу. Но благодаря сыгранности, классной защите и доминированию на подборе все остальные матчи в первой половине сезона ЦСКА выиграл. В нападении уже тогда выделялся Мело Тримбл – он стал MVP ноября на турнире. Не было у армейцев проблем и с глубиной состава, особенно после подписания центрового Луки Митровича в конце ноября. Об УНИКСе нельзя было сказать того же, однако именно с казанцами ЦСКА некоторое время делил первую строчку в турнирной таблице.

Однако со временем москвичи набрали ход. Январь они начали с продолжавшейся серии из семи побед, но без Тони Джекири – контракт с центровым был расторгнут по соглашению сторон, и тот отправился в «Партизан». Впрочем, это не помешало ЦСКА продолжить стабильно выступать. Было несколько непростых матчей с оппонентами из топ-4 и из середины таблицы, но были и разгромные победы с разницей в 40+ очков. Периодически возникали сложности с отдельными компонентами игры, однако они не становились тенденцией – и результаты говорят сами за себя. Победная серия в итоге составила 18 матчей. Прервал её всё тот же УНИКС в середине марта, причём в ослабленном составе, чем был особенно недоволен главный тренер. Но это было третье и последнее поражение москвичей в регулярном сезоне-2025/2026. С балансом 37-3 они уверенно заняли первое место. Мело Тримбл, в феврале получивший новый трёхлетний контракт, стал MVP регулярного чемпионата с 18,3 очка, 2,9 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру. Помимо этого, в апреле ЦСКА стал чемпионом внутрисезонного кубка, обыграв сначала «Зенит», а потом и УНИКС в «Финале четырёх». В общем, накануне плей-офф команда выглядела по-настоящему грозно. Соперником по первому раунду был «Енисей» – его москвичи прошли без особого сопротивления. Все три матча ЦСКА выиграл с огромным преимуществом, ни разу не позволив сопернику набрать даже 70 очков.

В полуфинале москвичей ждало испытание посложнее: «Локомотив-Кубань», который на предыдущей стадии разобрался с «Пармой» – 3-0. В первом же матче краснодарцы, переведя встречу в овертайм, победили фаворита. Они сражались, несмотря на постоянные качели, и полностью завладели инициативой в дополнительной пятиминутке: ЦСКА перестал попадать, расслабился в защите и в итоге потерпел поражение – как выяснилось позже, первое и последнее в том плей-офф. Последующие четыре матча с «Локомотивом» москвичи выиграли: то за счёт выигранного подбора, то благодаря защите, когда соперник не мог набирать очки ни в быстрых переходах, ни в затяжном позиционном нападении. В каких-то матчах и железнодорожники неуверенно входили в ритм, позволяя сопернику уходить в отрыв ещё в первой половине. Так ЦСКА оказался в финале, где предстояло встретиться с УНИКСом, вымотанным драматичным семиматчевым полуфиналом с «Зенитом». В открывающей игре финала армейцы оформили разгром – 91:63. Соперника хватило только на первую четверть, после чего команда Пистиолиса оказалась сильнее за счёт более жёсткой и интенсивной обороны. Во второй встрече казанцы сыграли лучше, однако этого всё равно не хватило – Мело Тримбл и Каспер Уэйр принесли ЦСКА победу, на двоих набрав 49 очков. Не подкосил москвичей и переезд серии в Казань – третий матч они, по сути, выиграли ещё в первой половине, не позволив оппонентам вернуться в игру после большого перерыва. А когда до чемпионства оставался один шаг, ЦСКА просто не оставил соперникам шансов. У УНИКСа были неплохие отрезки, но армейцы были сильнее во всём и на классе завоевали 13-й в своей истории трофей Единой лиги, оформив три-пит – третье чемпионство за три года.

Андрей Ватутин президент ЦСКА «Есть повод вспомнить то, как уверенно ЦСКА прошел регулярный сезон и плей‑офф. Или то, что мы выиграли три титула в этом сезоне. Запомнится и счёт финальной серии — такого ещё не было. Я весь сезон получал удовольствие от этой команды. Очень хочется, чтобы этот сезон продолжался. Ты реально кайфуешь от процесса. Но сезон закончен – и закончен на хорошей ноте. Ребята – большие молодцы, спасибо им, тренерам, офису и болельщикам».

Можно с уверенностью сказать, что наличие преемственности и выстроенной системы остаётся главным козырем москвичей. Далеко не всем удаётся удерживать проверенных игроков (особенно легионеров) так, как это делает ЦСКА. Поэтому, как можно было догадаться, и в это межсезонье глобальных перестановок москвичи не планируют. Расположение команды покинул один только Митрович, зато новые контракты получили Каспер Уэйр, Никита Курбанов, Семён Антонов, Антон Астапкович, Владимир Карпенко и Ливио Жан-Шарль. Из аренды вернулся Даниил Ключенков, а новичком стал Кирилл Елатонцев, который в прошлом году со скандалом уехал из «Локомотива» в NCAA. Также, вполне вероятно, он останется единственным игроком, который пополнит заявку москвичей этим летом – их состав как был, так и остаётся укомплектованным задолго до старта предстоящего сезона.

Очевидно, что в этом году ЦСКА намеревается повторить сценарий предыдущего сезона. И это логично. Москвичи доминировали весь год, одержали 48 побед и уверенно стали чемпионами. На турнире не было ни одной команды, кроме УНИКСа, которая могла бы оказать им серьёзное сопротивление, но и казанцев не хватило на финальную серию. Неудивительно, что армейцы чувствуют себя более чем комфортно и в нынешнем положении. Они продолжат работать так, как работали, и снова будут иметь преимущество на старте сезона, так как ни состав, ни игру перестраивать не пришлось. Посмотрим, найдётся ли хоть кто-нибудь, кто сможет свергнуть ЦСКА с престола.