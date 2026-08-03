Однажды врачи дали Дуэйну Уэйду пять лет. Он ответил тремя титулами и величием

Дуэйн Уэйд — легенда НБА. Защитник является одним из лучших на своей позиции за всю историю лиги, а также три раза становился чемпионом. Именно к нему в «Майами» приехал Леброн Джеймс, а не наоборот. А что, если мы вам скажем, что врачи предрекали ему завершение карьеры в 24 года?

В 19 лет, когда Уэйд ещё играл в NCAA за Маркеттский университет, он получил тяжёлую травму колена. На тот момент Дуэйн не осознавал всей серьёзности ситуации, что ему в дальнейшем придётся удалить мениск хирургическим путём. Когда молодой защитник оказался у врача, ему сообщили эту новость и то, что в будущем у него разовьётся артрит и появятся сопутствующие проблемы с коленом.

Легендарный Уэйд в своём подкасте недавно пролил свет на эту ситуацию в молодости. Дуэйн сказал: «Думаете, я понял тогда, что это всё значит? Я сказал: «Верните меня на площадку. Мне надо заработать денег для моей семьи. Я даже не знаю, что такое мениск».

Дуэйн Уэйд трёхкратный чемпион НБА, 13-кратный участник Матча звёзд «Тогда технологии были другими. Не знаю, как у меня сложилась такая карьера, потому что, когда я пришёл к этому врачу, он сказал мне: «Мы даём тебе всего пять лет».

Врач дал Уэйду всего пять лет до того момента, как его колено полностью выйдет из строя. И доктор действительно не соврал! «У меня было около пяти хороших лет в НБА, а потом колено стало проблемой. После этого мне сделали несколько операций, потому что нужно было решать этот вопрос», — вспоминал Дуэйн.

«Так что у меня невероятная устойчивость к боли, высокий болевой порог. Играл, несмотря на то что многие бросили бы это дело. Играл и игнорировал дискомфорт во время своей карьеры. Я понял, как оставаться эффективным, зная, что я больше не смогу делать определённые вещи», — говорил Уэйд на своём подкасте про своё колено.

И действительно бойцовский характер Уэйда всегда был виден в его игре. Он не боялся никого и, получается, жертвовал всем, чтобы добиться успеха на самом высоком уровне. Одно неверное движение — и всё… карьера окончена, но Дуэйн провёл 16 лет в лиге, когда ему давали всего пять лет, два года из которых пришлись на университет.

Дуэйн Уэйд Фото: Sarah Stier/Getty Images

«В конечном счёте мне пришлось многое делать за кулисами. Я многое скрывал от публики. Мне пришлось принимать лекарства, заниматься укреплением мышц. Огромное спасибо Тиму Гроверу (легендарный личный тренер Майкла Джордана и Коби Брайанта. — Прим. «Чемпионата»), который помогал мне поддерживать все мышцы в тонусе, чтобы снизить нагрузку на колено», — говорил Уэйд.

Также Уэйд отметил свою осведомлённость о том, что его будет ждать в будущем: «У меня сильные ноги, большие бёдра и всё такое. И тренировался я на износ, потому что пришёл в НБА без мениска в левом колене. Я знал, что врачи будут это знать и что это создаст мне проблемы в дальнейшем. Поэтому, каждый раз, когда они говорили, что мне нужна операция, я знал, что будет ещё одна». Теперь встаёт на место история с уходом Уэйда из НБА. Ещё в конце своего пребывания в «Майами» в СМИ появлялись новости, что ему невероятно трудно уже просто выходить на паркет. Но благодаря своему трудолюбию и желанию соревноваться он продолжал выступать, несмотря на боль.

Уэйд стал одним из трёх-пяти лучших атакующих защитников в истории НБА с проблемным коленом. Представьте его реальный потолок, если бы он играл в полную силу, не думая постоянно об этой травме. Флэш точно был бы ближе к Майклу и Коби в вопросах обсуждения величайшего защитника всех времён. Однако это в любом случае не отменяет того, что у Уэйда была по-настоящему уникальная карьера с преодолением себя и своих страхов. Мы можем этому только поаплодировать!