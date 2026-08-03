Расселл Уэстбрук никому не нужен. Почему легенда НБА до сих пор остаётся без клуба?

Расселл Уэстбрук рискует начать сезон-2026/2027 в положении, которое ещё несколько лет назад казалось немыслимым: бывший MVP лиги и будущий член Зала славы остаётся без клуба. По мере приближения тренировочных лагерей интерес к 37-летнему ветерану на рынке свободных агентов остаётся минимальным. После смены семи команд за последние девять лет Уэстбрук столкнулся с непростой реальностью: клубы НБА не спешат выстраиваться в очередь за разыгрывающим, чьё присутствие на паркете требует слишком специфических условий.

Инсайдер Эван Сидери недавно так описал положение дел: «Расселл Уэстбрук практически не вызывает интереса на рынке свободных агентов. Сценарий, при котором он начнёт сезон-2026/2027 без контракта, выглядит всё более вероятным. Если учитывать, что за последние девять лет он сменил семь команд, это может подвести черту под его карьерой уровня Зала славы».

Расселл Уэстбрук Фото: Don Collier/Getty Images

Главной проблемой Уэстбрука многие эксперты называют стилистические ограничения. Перестраивающиеся франшизы предпочитают давать игровое время молодым защитникам, а претенденты на титул опасаются доверять вторую пятёрку ветерану с высоким процентом владения мячом и нестабильным броском из-за дуги. В современной НБА, где ценятся движение мяча, умение использовать пространство и надёжная защита на периметре, Расселл остаётся игроком, под которого необходимо подстраивать систему. Но далеко не каждая команда готова идти на такой шаг.

На первый взгляд подобная ситуация выглядит довольно противоречивой. Ведь минувший сезон трудно назвать провальным для самого Уэстбрука. «Сакраменто» сталкивался с травмами Домантаса Сабониса, Зака Лавина, Кигана Мюррэя и Деандре Хантера. Несмотря на это, команда во многом удерживалась на плаву благодаря стабильной игре ветерана. Подписанный перед самым началом сезона на минимальный контракт Расселл быстро вытеснил из стартового состава Денниса Шрёдера, соглашение которого составляло почти $ 15 млн в год.

В 18-м сезоне в карьере Уэстбрук набирал 15,2 очка, 5,4 подбора, 6,7 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч при 42% реализации с игры и 34% из-за дуги. На его счету 16 дабл-даблов и шесть трипл-даблов — лучший показатель разыгрывающего с сезона-2021/2022. Генеральный менеджер «Сакраменто» Скотт Перри отдельно отмечал роль Расселла в прогрессе новичка Максима Рейно: «Мне понравилось работать с Расселлом Уэстбруком в этом году. Жалею, что у меня не было возможности поработать с ним раньше. Многие молодые игроки не смогли бы так прогрессировать без таких парней, как Расселл. Он был во главе этого процесса».

Расселл Уэстбрук Фото: Ryan Sun/Getty Images

Сам Уэстбрук на итоговой пресс-конференции по окончании сезона дал понять, что открыт к возвращению в «Сакраменто»: «Да, я был бы не против вернуться. Я всегда готов играть там, где во мне нуждаются. Хочу приносить пользу и быть продуктивным, но понимаю, что это бизнес». Однако после драфта, на котором «Сакраменто» выбрал разыгрывающего Дариуса Эйкаффа, появились признаки того, что возвращение Уэстбрука стало менее вероятным. Об этом же недавно рассказал инсайдер Джейк Фишер: «При всём уважении к Расселлу Уэстбруку я не слышал ничего, что указывало бы на желание «Кингз» вернуть его в каком-либо качестве».

Где в таком случае мог бы продолжить карьеру ветеран? С финансовой точки зрения приглашение Уэстбрука не стало бы проблемой: ветеранский минимум в $ 3,6 млн благодаря компенсациям НБА лишь незначительно нагружает платёжную ведомость. Среди потенциальных претендентов называется «Майами Хит», которому пригодился бы неутомимый генератор энергии со скамейки, а также «Филадельфия Сиксерс» — в качестве страховки на случай травм основных защитников. Качественный ветеран, способный за 14-18 минут дать отдых лидерам и удержать преимущество второй пятёрки, остаётся ценным активом.

Если же варианты в НБА так и не появятся, Расселлу придётся принимать непростые решения. Как сообщил всё тот же инсайдер Сидери, 37-летний разыгрывающий уже получил предложения от нескольких клубов Евролиги. Ещё ранее сообщалось, что с Уэстбруком связывался тель-авивский «Хапоэль», но Расс тогда якобы ответил категоричным отказом — так сильно разыгрывающий не хотел отправляться за пределы США. Однако затяжная пауза на рынке может вынудить именитого игрока пересмотреть позицию и впервые в карьере отправиться за океан, а если подходящих вариантов так и не найдётся — и вовсе всерьёз задуматься о завершении карьеры. Каким в итоге будет следующий шаг ветерана, узнаем довольно скоро.