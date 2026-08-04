Драфт был, а НБА — нет. Почему «Даллас» оставил Ищенко в «Локомотиве-Кубань»?

Всеволод Ищенко проведёт сезон-2026/2027 в «Локомотиве-Кубань», выступающем в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщила агент баскетболиста Нафисет Удычак. Ранее, в июне, 21-летний защитник был выбран «Даллас Маверикс» под 56-м номером драфта НБА, принял участие в пяти матчах Летней лиги, но контракта с клубом так и не получил.

Со стороны всё это легко можно принять за неудачное завершение лета, но на деле ситуация была совсем не такой простой. На решение повлияли сразу несколько обстоятельств: правила НБА, отсутствие свободных мест под двусторонние контракты у «Далласа», действующий контракт игрока с «Локомотивом-Кубань» и текущий этап его развития. В сумме эти факторы практически исключали переезд Ищенко в США уже этой осенью. При этом сам драфт для россиянина вышел необычным: под 56-м номером его выбрал «Чикаго Буллз», затем права сначала перешли к «Лейкерс», а после — к «Далласу». В итоге именно «Маверикс» получили возможность посмотреть защитника в Летней лиге.

Статистика Ищенко не была ни яркой, ни провальной. В среднем за пять матчей россиянин набирал 9,6 очка, 4,4 подбора и три передачи за 27,5 минуты. При этом по ходу турнира он постепенно всё сильнее влиял на игру. Если в первых встречах защитник в основном выполнял роль исполнителя, то к концовке Летней лиги всё чаще брал инициативу на себя и завершил турнир матчем с «Нью-Йорком», где набрал 15 очков и отдал семь передач. Впрочем, вопрос контракта упирался не столько в его статистику, сколько в правила НБА. Клубы лиги не могут выкупать игрока из зарубежной команды, если затем собираются подписать его на двусторонний контракт. А все три таких места в «Далласе» уже заняты. Так что даже самостоятельный выкуп соглашения не гарантировал Ищенко контракт с «Маверикс».

Момент выбора Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026 Фото: Caleb Bowlin/Getty Images

Если смотреть на ситуацию трезво, продолжение карьеры в «Локомотиве-Кубань» выглядит самым взвешенным вариантом. В клубе у игрока есть и стабильное игровое время, и место в ротации, которое нельзя назвать второстепенным. Итоги прошлого сезона это подтвердили: Ищенко стал лучшим молодым игроком Единой лиги, провёл 48 матчей регулярного чемпионата и в среднем набирал 8,7 очка, 4,6 подбора и 2,0 передачи при 45,1% точности из-за дуги.

Тем не менее значение имеет и контрактная ситуация — соглашение с краснодарским клубом рассчитано до конца сезона-2028/2029, а ведь выкуп контракта потребовал бы ощутимых финансовых вложений, а уверенности в том, что игрок сумеет закрепиться в системе НБА, при этом не было бы. В такой ситуации переезд ради самого переезда выглядел бы куда более рискованным шагом, чем ещё один год в привычной обстановке.

При этом в «Далласе» сохраняют долгосрочные планы на игрока: в руководстве клуба уже говорили, что продолжают рассчитывать на его прогресс и считают, что ещё один сезон может помочь Ищенко приблизиться к уровню основного состава. Так что нынешнее решение, судя по всему, связано не с тем, что клуб охладел к игроку, а с текущими обстоятельствами. Поэтому сезон-2026/2027 в России вряд ли стоит воспринимать как отсрочку. На этом этапе это, пожалуй, самый разумный путь для развития карьеры: Ищенко получит стабильную игровую практику, останется одним из лидеров «Локомотива-Кубань», а «Даллас» ещё год сможет спокойно следить за его прогрессом, не торопясь с кадровым решением.