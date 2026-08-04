Главный инсайдер НБА сообщил о переходе Леброна в «Филадельфию» первым? На самом деле нет

Переход Леброна Джеймса в «Филадельфию» стал одной из главных новостей межсезонья НБА. Многие решили, что первым о сделке сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания, но это не так. Если выстроить события по хронологии, раньше всех о новом клубе одной из главных звёзд лиги рассказала вовсе не пресса.

Первым новость опубликовал производитель коллекционных карточек Topps. В пятницу в 11:30 по восточному времени на странице компании в соцсетях появилось изображение новой карточки Леброна в форме «Филадельфии», созданной в сотрудничестве с самим баскетболистом. И только примерно через минуту аналогичную информацию распространил Чарания.

К слову, подобный формат объявления стал неожиданностью для представителей НБА, поскольку лига заранее не знала, в каком виде будет опубликован материал. На изображении показали карточку с автографом в единственном экземпляре, однако, по данным СМИ, на момент публикации она ещё не была подписана. Сам автограф на картинке оказался лишь цифровой визуализацией будущей подписи.

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Появление Topps в этой истории выглядит вполне логичным. Компания с 2022 года входит в структуру Fanatics, а у Леброна есть эксклюзивное соглашение с Fanatics, связанное с коллекционной продукцией. Незадолго до объявления он приехал на Fanatics Fest в Нью-Йорке, где записал выпуск подкаста Mind The Game. Во время разговора о будущем клубе Джеймс произнёс Trust the Process, а после его перехода в «Филадельфию», где этот слоган давно ассоциируется с командой, фраза получила дополнительный подтекст, хотя тогда на неё почти не отреагировали.

История с объявлением трансфера в очередной раз показала: даже в мире, где инсайдеры соревнуются друг с другом каждый день, первыми громкую новость могут сообщить вовсе не журналисты. В случае с Леброном это сделал Topps, а публикация Шэмса Чарании вышла уже следом.