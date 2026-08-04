Почему игроки НБА рвут ахиллы? Учёные нашли возможную связь, но лига не согласна

В последние годы разрыв ахиллова сухожилия стал одной из самых обсуждаемых травм в НБА. До сезона-2024/2025 рекордным показателем для лиги были четыре подобных повреждения за один чемпионат. Однако розыгрыш-2024/2025 оказался беспрецедентным — разрыв ахилла получили сразу несколько звёзд и игроков ротации: Тайриз Халибертон, Джейсон Тейтум, Дэмьен Лиллард, Деджонте Мюррей, Айзея Джексон, Дрю Смит, Джеймс Уайзмен.

Сроки восстановления после подобных повреждений сильно различаются. Одни игроки возвращаются примерно через восемь месяцев, другим требуется полтора года и более.

В марте прошлого года бывший баскетболист Ник Ван Эксель поделился мнением о причинах, по которым выступающие сейчас баскетболисты получают столь тяжёлые повреждения: «На протяжении многих лет случались разрывы ахиллова сухожилия. Но сейчас, как мне кажется, они случаются чаще, и я думаю, что это как-то связано с этими чёртовыми кроссовками с низким берцем, которые носят игроки в наши дни».

Однако недавно появилось новое научное исследование, которое предлагает взглянуть на насущную проблему под другим углом.

Джейсон Тейтум после разрыва ахилла Фото: Elsa/Getty Images

Группа врачей и исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала работу в журнале Orthopaedic Journal of Sports Medicine. Учёные изучили 19 случаев разрыва ахиллова сухожилия за последние 11 сезонов (с розыгрыша-2014/2015 по розыгрыш-2024/2025) и обнаружили возможную закономерность: перед получением травмы игроки сталкивались с определённым увеличением нагрузки.

Согласно данным исследования, баскетболисты, порвавшие ахилл, в отрезке из 10 и 15 матчей перед повреждением проводили на паркете больше времени, чем обычно. В среднем за 10 встреч до травмы их игровое время составляло 29 минут за матч при среднем сезонном показателе в 27,4 минуты. На отрезке в 15 встреч цифра равнялась 28,76 минуты.

При этом ветераны НБА травмировались на фоне высокой суммарной нагрузки за весь сезон, тогда как молодые исполнители рвали сухожилия даже при относительно небольшом общем времени на паркете. Любопытно и то, что авторы работы не нашли никакой связи между разрывами ахилла и возрастом, амплуа, ролью в команде или плотностью календаря (включая бэк-ту-бэк матчи).

Впрочем, лига с выводами независимых экспертов не согласилась. В НБА также проводили собственное исследование, которое не подтвердило данные авторов в Orthopaedic Journal of Sports Medicine. Директор лиги по спортивной медицине доктор Джон ДиФиори выступил с заявлением, в котором поделился подробностями внутренней работы: «За последний год мы работали над тем, чтобы лучше понять природу травм ахиллова сухожилия. Хотя мы приветствуем любые новые данные, мы считаем, что свежая публикация на эту тему имеет важные методологические ограничения. Наш собственный масштабный анализ данных лиги с сезона-2012/2013 по настоящий момент, проведённый совместно с независимыми эпидемиологами, не выявил никакой связи между травмами ахиллова сухожилия и количеством минут, сыгранных перед повреждением».

Комиссионер НБА Адам Сильвер прошлым летом также отмечал, что прямая связь между количеством игр и тяжестью травм далеко не очевидна, обратив внимание на характер распределения повреждений по ходу регулярного чемпионата.

Адам Сильвер комиссионер НБА «Если посмотреть на последние 10 лет, большинство травм ахилла случались ещё до Матча всех звёзд. Так что не совсем понятно, в количестве встреч дело или нет. Кроме того, современные игроки НБА нередко тренируются летом даже интенсивнее, чем по ходу сезона, когда проводят по три матча в неделю. Надеюсь, благодаря анализу большего объёма данных и поиску закономерностей мы сможем приблизиться к ответу. Именно здесь искусственный интеллект, о котором сейчас так много говорят, может серьёзно изменить ситуацию. Возможность с помощью ИИ обработать видеозаписи всех матчей, которые провёл игрок, может позволить обнаружить закономерности, о существовании которых мы раньше даже не подозревали и которые приводят к разрыву ахиллова сухожилия».

Существует ли связь между увеличением игровой нагрузки и повышенным риском разрыва ахиллова сухожилия, пока однозначно сказать нельзя. Но и НБА, и авторы независимого исследования сейчас сходятся в одном: для окончательных выводов необходимы дальнейшие работы. Разрыв ахиллова сухожилия остаётся одной из самых тяжёлых травм не только в баскетболе, но и в мировом спорте. Поэтому поиск факторов, способных снизить риск подобных повреждений, остаётся одной из важнейших задач для врачей, учёных и самой НБА.