НБА на пороге рекордной сделки? Йокич может получить невероятные $ 359,5 млн!

Центровой «Денвера» Никола Йокич следующим летом может подписать крупнейший контракт в истории НБА. Как сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс, если серб не активирует доступное продление и выйдет на рынок свободных агентов, у него будет шанс оформить пятилетнее соглашение на $ 359,5 млн. По общей сумме и по ряду финансовых параметров этот контракт станет рекордным.

Йокич связан с «Денвером» ещё на два сезона, и в договоре также есть опция игрока на сезон-2027/2028. С 14 июня у центрового уже есть право на четырёхлетнее максимальное продление на $ 278 млн. Однако если Никола откажется от этого варианта, то сможет выйти на рынок свободных агентов и претендовать на более крупный контракт. Такой механизм предусмотрен действующим коллективным соглашением. После выхода на рынок свободных агентов он сможет подписать пятилетний договор с ежегодной прибавкой 8% к зарплате предыдущего сезона — именно это и поднимает общую сумму сделки до $ 359,5 млн.

Новый контракт выведет Йокича на первое место в истории НБА по суммарным доходам от зарплаты. Его общий заработок по карьере достигнет $ 724 млн, и он станет первым игроком лиги, преодолевшим отметку в $ 700 млн. Сейчас, за 11 сезонов, серб уже заработал больше $ 230 млн. По объёму гарантированных контрактов за карьеру Йокич войдёт в число самых высокооплачиваемых спортсменов в истории мирового спорта.

Никола Йокич, сезон-2025/2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Отдельно здесь стоит подчеркнуть, с какого пика Йокич пришёл в лигу. В 2014 году «Денвер» выбрал его под 41-м номером, и до него ни один игрок, ушедший за пределами топ-40, не доходил до карьерных доходов в $ 300+ млн. Самый близкий пример — Дрэймонд Грин, которого взяли 35-м и который за карьеру заработал около $ 230 млн. Если серб оформит новое соглашение, то станет самым низким пиком драфта среди игроков, подписывавших контракт более чем на $ 350 млн. И возраст, похоже, не помешает: зимой 2027-го Йокичу исполнится 32 года, однако коллективное соглашение позволяет ветеранам с 10-летним стажем подписывать пятилетние контракты и после этого.

За последние годы Йокич окончательно утвердился в статусе одного из сильнейших игроков НБА. Он трижды становился MVP регулярного чемпионата, помог «Денверу» выиграть первый титул в истории клуба и был признан MVP финала-2023. В прошлом сезоне у центрового в среднем 27,7 очка, 12,9 подбора и 10,7 передачи и трипл-дабл по итогам регулярки. На фоне таких показателей рекордный контракт выглядит для «Денвера» не чем-то неожиданным, а вполне логичным продолжением сотрудничества с лидером команды.