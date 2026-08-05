«Проснулся в луже крови». Чемпион НБА Крис Бош сделал страшное признание о борьбе за жизнь

Через что только не прошёл Крис Бош за время карьеры! Два чемпионства НБА, 11 вызовов на Матч всех звёзд и неожиданное завершение карьеры из-за проблем со здоровьем. И когда казалось, что всё позади, трудности вернулись. В феврале 2026 года 42-летний экс-баскетболист признался, что чудом остался в живых после внезапного приступа: Крис готовился к свиданию с женой, когда вдруг потерял сознание, а очнулся уже на полу в луже собственной крови. Никаких предвестников не было — всё произошло молниеносно.

«Я будто провалился во тьму и вернулся, ничего не помню. Помню только, как приходил в себя. Проснулся в луже крови. Всё произошло быстро, мгновенно, без какого-либо предупреждения. У меня даже не было времени подготовиться: я просто собирался на свидание с женой, а в следующее мгновение уже лежал на полу», — рассказывал Бош.

Крис Бош Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Спустя полгода Бош подробно рассказал, что на самом деле произошло. Легендарный спортсмен прямо заявил, что фактически едва не умер и чудом вернулся к жизни. Причиной случившегося стала очередная тромбоэмболия лёгочной артерии – с этим диагнозом баскетболист уже сталкивался во время карьеры в НБА. Крис провёл неделю в больнице и теперь вынужден ежедневно принимать лекарства, внимательно контролируя своё состояние.

Крис Бош двукратный чемпион НБА «Я чуть не умер и вернулся к жизни, без шуток. У меня случилась ещё одна тромбоэмболия лёгочной артерии. Провёл в больнице неделю. Принимаю лекарства каждый день, забочусь о себе и слежу за состоянием. С этим придётся жить до конца дней. Думал, всё позади, но это не так, поэтому главное — строжайше соблюдать режим».

Именно эта болезнь в своё время перечеркнула карьеру Боша. Подозрения возникли ещё в сезоне-2014/2015, когда после Матча всех звёзд Криса госпитализировали с болями в груди и диагностировали тромб в лёгком, из-за чего он пропустил остаток чемпионата. В следующем сезоне игрок вернулся и отыграл 53 встречи, однако перед перерывом на звёздный уикенд 2016 года врачи обнаружили новый тромб — на этот раз в ноге. В «Майами Хит» из опасений за его жизнь не рисковали выпускать игрока на паркет при приёме разжижающих кровь препаратов. В итоге Бош не прошёл медосмотр перед сезоном-2016/2017. Вернуться на площадку ему больше не удалось, а официально о завершении карьеры он объявил лишь в 2019 году.

Опираясь на свой печальный опыт, Бош поделился советом для молодой звезды «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. В прошлом сезоне 21-летний француз сам столкнулся с тромбозом глубоких вен. Узнав о диагнозе, Виктор пережил настоящий шок и позже признавался, что рыдал в течение пяти минут. К счастью, проблему вовремя купировали, и после курса лечения Вембаньяма вернулся на паркет.

Крис Бош двукратный чемпион НБА «Главное — принимай лекарства. Виктору нужно строго следовать своему режиму, чтобы это не повторилось вновь, ведь достаточно всего одного раза. Со мной это случилось дважды, и я больше не смог играть. Так что главное — делать всё необходимое, чтобы кровь была как можно более жидкой, и беречь свой организм за пределами паркета».

В своё время Крис не по своей воле попрощался с баскетболом, сделав выбор в пользу здоровья. К сожалению, болезнь до сих пор остаётся с ним. Однако двукратный чемпион НБА держит ситуацию под контролем и прекрасно понимает особенности своего организма. И хотя болельщики могли бы увидеть ещё немало ярких матчей с участием Боша, сегодня он делает всё, чтобы его опыт помог молодым атлетам беречь себя и как можно дольше оставаться в игре.