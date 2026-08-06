Попасть в НБА с улицы почти невозможно. И всё же обходной путь есть

Фарм-клуб «Детройта» объявил об открытом просмотре, который пройдёт 13 сентября в тренировочном центре. Принять участие сможет любой желающий, если заплатит регистрационный взнос в размере $ 250. Для многих это будет единственный шанс показать себя перед представителями команды из G-лиги. Разбираемся, насколько реально превратить такой просмотр в профессиональный контракт.

На подобных просмотрах победителей и гарантированных контрактов не бывает. По его итогам баскетбольный департамент «Мотор-Сити Круз» выберет игроков, которых пригласят в тренировочный лагерь команды. Для участников это и есть главная цель. А в качестве бонуса каждый зарегистрированный игрок получит двустороннюю игровую майку и два билета на домашний матч клуба.

И всё же, несмотря на открытый формат, такие просмотры вовсе не формальность. В Детройте есть успешные примеры игроков, которые сумели воспользоваться этим шансом. Так, в 2024 году Джон Укомаду узнал о просмотре через соцсети и тоже заплатил $ 250 за участие. Позже он стал первым игроком в истории франшизы, который прошёл путь от открытого просмотра до тренировочного лагеря, а затем попал в основной состав и сыграл в 32 матчах регулярного сезона-2024/2025. В 2026 году Укомаду выиграл конкурс слэм-данков G-лиги. Через открытые просмотры контракты с «Круз» также получили Малик Джейкобс, Мэттью-Александер Монкрифф, Симир Торренс, Брайан Тэйлор и Рэй Уильямс-младший.

Джон Укомаду и Дариус Эйкафф-младший, Летняя лига НБА — 2026 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Такие истории, впрочем, скорее редкость. Как отметил генеральный менеджер клуба Макс Унгер, на открытый просмотр ежегодно приезжают от 60 до 90 баскетболистов. По правилам G-лиги каждый клуб может пригласить в тренировочный лагерь не больше трёх игроков по итогам местного просмотра. То есть шанс пройти дальше составляет примерно 3-5%. Но даже это не гарантирует попадания в итоговый состав. При этом, например, за три сезона вплоть до 2017 года 104 участника открытых просмотров клубов G-лиги вошли в стартовые составы команд на старте сезона. А к началу сезона-2020/2021 рекордные 45% игроков в составах клубов НБА уже имели опыт выступлений в G-лиге. Для многих именно открытые просмотры становились первым шагом в профессиональный баскетбол.

Самые яркие примеры — Хуан Тоскано-Андерсон и Джонатан Симмонс. Тоскано-Андерсон получил свой шанс на просмотре в системе «Голден Стэйт», а в итоге дошёл до чемпионства в НБА. Симмонс и вовсе оплатил участие в просмотре фарм-клуба «Сан-Антонио» из собственного кармана, закрепился в клубной системе, а позже подписал многомиллионный контракт в НБА. Сегодня пробиться в лигу вне привычной воронки подготовки почти невозможно. Поэтому открытые просмотры G-лиге остаются для многих баскетболистов особенно ценным шансом — одним из немногих путей в профессиональную организацию без университета, драфта или громкого имени за рубежом.