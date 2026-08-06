Эмбиид скинул вес и изменился до неузнаваемости. Это его лучший шанс?

«Филадельфия» выложила фото с летней тренировки Джоэла Эмбиида. На снимках центровой заметно постройнел, и это сразу начали обсуждать американские СМИ и болельщики. Перемены во внешности совпали с редким для него межсезоньем, которое он впервые за долгое время целиком посвятил работе на площадке, а не восстановлению после операций.

Ви Джей Эджкомб и Джоэл Эмбиид Фото: Пресс-служба «Филадельфии Сиксерс»

По данным «Сиксерс», Эмбиид впервые в профессиональной карьере провёл лето без операции. Раньше отдых между сезонами у него почти всегда сопровождался восстановлением после очередного вмешательства — от перелома правой стопы до операций на мениске и орбитальной кости. Теперь же он может обойтись без больничной программы и полноценно подготовиться к сезону, делая акцент на физике.

Эмбиид сам подтвердил, что решил изменить вес в рамках подготовки к новому сезону. Выложив тренировочные фото, он написал: «Я чувствую себя отлично. Прыгаю выше и бегаю быстрее». По словам центрового, ему нужно подстроиться под стиль игры обновлённого состава. Тайриз Макси, Ви Джей Эджкомб и Леброн Джеймс делают ставку на высокий темп, поэтому повышение мобильности стало одной из главных задач этого межсезонья.

Джоэл Эмбиид, межсезонье НБА — 2026 Фото: Getty Images

Важность фактора здоровья здесь была не только игровой. Инсайдеры сообщают, что перед подписанием контракта с «Филадельфией» Леброн встретился с Эмбиидом в Лос-Анджелесе. Центровой уверял, что подходит к сезону в полной готовности, и отдельно подчёркивал: это первое в его карьере межсезонье без операций. Именно после этой беседы Джеймс пересмотрел своё отношение к шансам команды и в итоге согласился на переход.

У «Филадельфии» впереди сезон, к которому будет приковано особенно много внимания. После подписания Леброна Джеймса и обмена Джейлена Брауна команда наконец-то собрала состав, с которым можно всерьёз замахиваться на большие цели. Для Эмбиида это ещё и шанс начать сезон без привычных проблем с восстановлением. В прошлом сезоне центровой провёл 38 матчей и в среднем давал 26,9 очка и 7,7 подбора за игру. Так что именно его здоровье и готовность станут одними из главных вопросов для обновлённых «Сиксерс».