Смерть легенды «Чикаго» Стейси Кинга: стало известно, что произошло дома

Стала известна официальная причина смерти Стейси Кинга — трёхкратного чемпиона НБА в составе «Чикаго». По данным судебно-медицинской экспертизы, бывший баскетболист умер от гипертонического сердечно-сосудистого заболевания. Что именно известно о его смерти и как складывалась карьера одного из игроков легендарных «Буллз» начала 1990-х — рассказываем ниже.

Как сообщает The California Post со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы округа Кук, причиной болезни стало многолетнее повышенное давление. Среди сопутствующих факторов также названо ожирение. Кинг умер 7 июня в возрасте 59 лет. Его нашли без признаков жизни в собственном доме в Ривер-Форесте, штат Иллинойс. Ранее сообщалось, что незадолго до смерти он получил травмы при падении, однако официальной причиной смерти признано именно заболевание.

Кинг выступал в НБА с 1989 по 1997 год и за это время поиграл за пять клубов. Самым успешным отрезком его карьеры стал период в «Чикаго», с которым он трижды подряд выигрывал титул. В регулярных сезонах центровой в среднем набирал 6,4 очка и делал 3,3 подбора за матч. В плей-офф у Кинга в среднем 4,4 очка и 2,2 подбора. Самой результативной в его карьере стала игра 20 марта 1990 года с «Вашингтоном», в которой он набрал 24 очка, совершив три перехвата и поставив столько же блок-шотов.

Стейси Кинг (слева) Фото: TNS/Sipa USA/ТАСС

До НБА Кинг был одной из ключевых фигур университета Оклахомы. За четыре сезона он набрал 2008 очков — это шестой результат в истории программы. Кроме того, он установил рекорд конференции Big Eight по блок-шотам (228), котороый продержался шесть лет. В 2008 году университет вывел из обращения его 33-й номер. За всю историю программы такой чести удостоились лишь шесть баскетболистов, в том числе Блэйк Гриффин и Бадди Хилд.

После завершения игровой карьеры Кинг работал главным тренером в Континентальной баскетбольной ассоциации. В 2001 году он был признан лучшим тренером сезона в CBA, а затем более 20 лет работал телевизионным комментатором матчей «Чикаго Буллз». Именно в этом статусе он получил широкую известность среди нескольких поколений болельщиков.