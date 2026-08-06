Возвращения не будет. Почему «Астана» не сыграет в новом сезоне Единой лиги

Ещё в конце июня Единая лига ВТБ официально объявила состав участников следующего розыгрыша чемпионата. В списке из 12 команд значилась и «Астана», которая выступала в турнире с 2011 по 2025 год и должна была вернуться после годичной паузы. Однако 6 августа пришла неожиданная новость: в сезоне-2026/2027 команда из Казахстана в Единой лиге всё-таки не сыграет.

Список участников нового розыгрыша предварительно сократился до 11 клубов (все — из России) и теперь выглядит следующим образом: «Автодор», «Динамо» Владивосток, «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА, «Бетсити Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА.

Причина отзыва заявки «Астаны» крайне проста — деньги. Высшее руководство клуба вынуждено существенно сократить финансирование всей спортивной структуры, включая не только баскетбольную, но также футбольную и велокоманду. В клубе до последнего рассчитывали, что ситуацию удастся урегулировать и сохранить бюджет для выступления на международной арене, но позитивного исхода не произошло. В предстоящем игровом году основной состав команды фактически прекратит существование в привычном виде, а в национальном чемпионате Казахстана выступит только молодёжный ростер.

Хотя в пресс-службе Единой лиги заявили, что официальных документов о невозможности участия «Астаны» пока не поступало, генеральный директор клуба Самсон Аракелян подтвердил, что отправка бумаг — лишь вопрос ближайшего времени: «Сегодня я был приглашён в Комитет спорта Казахстана, где встретился с заместителем председателя и руководителем фонда. Мне сообщили, что деятельность БК «Астана» будет переориентирована на развитие молодёжных и юношеских проектов. Соответственно, финансирование будет сокращено, и его окажется недостаточно для участия в чемпионате Единой лиги ВТБ. Решение о сокращении финансирования касается не только баскетбольной команды, но и других проектов фонда».

БК «Астана» Фото: astanabasket.kz

Примечательно, как быстро всё поменялось, ведь летом всё указывало на полноценный камбэк. Пропустив сезон-2025/2026 (тогда президент Единой лиги Сергей Кущенко называл это решение «каникулами»), клуб выступал только во внутреннем чемпионате, где взял серебряные медали, драматично уступив в пятом матче финала с овертаймом «Каспию» из Актау (87:89).

Нынешним летом «Астана» вместе с дебютантом — владивостокским «Динамо» — вовремя предоставила руководству чемпионата полный пакет документов. Кущенко отдельно подчёркивал: у клуба сформирован крепкий попечительский совет и видна стабильная структура финансирования не только от региональных властей, но и от спонсоров. Под возвращение в турнир со встречами во Дворце единоборств «Жекпе-Жек» вместимостью 5000 зрителей менеджмент пригласил 55-летнего сербского специалиста Миодрага Райковича, выигрывавшего трофеи в Польше. Теперь же стало понятно, что с возвращением придётся повременить.

История выступлений «Астаны» в Единой лиге насчитывает многие годы, и казалось, что в новом сезоне будет написана новая глава. Однако пауза для казахстанского флагмана затягивается на неопределённый срок. Для турнира это ощутимая потеря, ведь международный статус всегда оставался его важной частью. Теперь Единой лиге предстоит оперативно корректировать календарь сезона, который ещё в июне утверждался с расчётом на 12 команд.

Впрочем, главным приоритетом для лиги остаются финансовая стабильность клубов и высокая конкуренция её участников. Остаётся надеяться, что «Астана» справится с кризисом, выстроит понятную экономическую модель и в скором времени вернётся на паркеты Единой лиги. В конце концов, турниру нужны сильнейшие, и хочется верить, что возвращение казахстанского клуба не затянется надолго.