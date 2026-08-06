Главные скидки в истории НБА. Эти игроки потеряли десятки миллионов!

Не так давно многих удивило решение Виктора Вембаньямы. Звёздный француз отказался от потенциального супермаксимального контракта с «Сан-Антонио Спёрс», который мог превысить $ 300 млн за пять лет, и выбрал соглашение примерно на $ 252 млн. Таким образом, Вембаньяма оставил на столе около $ 50 млн, позволив клубу сохранить больше гибкости под потолком зарплат.

Однако при пересчёте этой уступки в расчёте на один сезон выясняется, что в истории НБА были куда более серьёзные сокращения. Некоторые игроки были вынуждены соглашаться на меньшие оклады, некоторые звёзды добровольно отказывались от огромных сумм, а один из самых громких примеров принадлежит Леброну Джеймсу. Его решение мы оставим на десерт, а пока — 10 самых крупных падений зарплаты в истории лиги. Начнём с менее значительных случаев, а затем перейдём к первой пятёрке.

10. Марк Газоль (-$ 23,04 млн)

Марк Газоль Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Испанский центровой долгое время оставался системным игроком «Мемфис Гриззлиз» и важной частью чемпионского состава «Торонто Рэпторс». На закате карьеры он перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», где его оклад обрушился с $ 25,60 млн до $ 2,56 млн.

9. Кармело Энтони (-$ 25,77 млн)

Кармело Энтони Фото: Don Juan Moore/Getty Images

Один из лучших скореров своего поколения, Кармело Энтони в конце карьеры пытался адаптироваться к роли ветерана и сменил несколько команд. Самое заметное падение его дохода произошло перед сезоном-2019/2020: после суммарной зарплаты в $ 27,9 млн по итогам предыдущего сезона Энтони подписал с «Портлендом» контракт всего на $ 2,16 млн. В итоге за один сезон его годовой оклад сократился на $ 25,77 млн.

8. Отто Портер (-$ 26,10 млн)

Отто Портер Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

Получив в своё время огромный контракт на $ 106,5 млн в «Вашингтон Уизардс», Портер постепенно потерял ценность на рынке, в том числе из-за травм. После истечения соглашения форвард подписался с «Голден Стэйт Уорриорз» всего на $ 2,39 млн — на $ 26,10 млн меньше его зарплаты за предыдущий сезон ($ 28,49 млн). Смена финансового статуса окупилась чемпионским перстнем 2022 года.

7. Андре Драммонд (-$ 26,35 млн)

Андре Драммонд Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Драммонд всегда считался одним из лучших игроков НБА на подборах и четырежды становился лидером лиги по этому показателю. В своё время «Детройт» выписал ему огромный контракт на $ 127 млн, но после завершения соглашения стало понятно, что рассчитывать на прежний уровень дохода больше не приходится. Пройдя через «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», Драммонд оказался в «Филадельфии», где его зарплата составила всего $ 2,4 млн за сезон, что на $ 26,35 млн меньше его прежней зарплаты.

6. Крис Миддлтон (-$ 27,71 млн)

Крис Миддлтон Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» заметно сдал из-за повреждений. Вернувшись в «Вашингтон Уиззардс» в межсезонье 2026 года, Миддлтон подписал относительно скромное соглашение в $ 5,59 млн за сезон, потеряв $ 27,71 млн по сравнению с прошлым ($ 33,3 млн).

А теперь — первая пятёрка. Если ранее сокращения укладывались в диапазон от $ 23 млн до почти $ 28 млн, то дальше масштаб совсем иной. В некоторых случаях игроки теряли более $ 30 млн за один сезон — и это ещё не предел.

5. Кевин Лав (-$ 28,23 млн)

Кевин Лав Фото: Nick Cammett/Getty Images

Кевин Лав начинал карьеру в «Миннесоте» как машина по дабл-даблам, однако позже всё чаще жертвовал личной статистикой ради успехов команды. Особенно ярко это проявилось после перехода в «Кливленд», где рядом с Леброном Джеймсом он переквалифицировался в форварда, растягивающего оборону соперника. Впоследствии Лаву пришлось пожертвовать и финансами: после сезона с зарплатой в $ 31,26 млн в «Майами» он стал получать $ 3,03 млн за год.

4. Блэйк Гриффин (-$ 29,49 млн)

Блэйк Гриффин Фото: Justin Ford/Getty Images

Первый номер драфта НБА 2009 года строил игру на невероятной атлетичности. Однако силовая и агрессивная манера быстро износила организм: постоянные травмы и операции на коленях сократили его пиковый отрезок. После яркого всплеска в «Детройт Пистонс» в сезоне-2018/2019 Гриффин стремительно потерял в физике. При переходе в «Бруклин Нетс» Блэйк согласился на роль скромного ролевика, а его оклад обрушился сразу на $ 29,49 млн по сравнению с предыдущим сезоном.

3. Джон Уолл (-$ 37,83 млн)

Джон Уолл Фото: David Berding/Getty Images

История Джона Уолла — наглядный пример того, как травмы ломают карьеру взрывных разыгрывающих. Отдав «Вашингтону» лучшие годы и подписав четырёхлетний контракт на $ 171 млн, Уолл раз за разом оказывался в лазарете, в том числе из-за разрыва ахиллова сухожилия. После того как «Хьюстон Рокетс» выкупил его контракт, разыгрывающий попытался реанимировать карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс». Однако уже в следующем сезоне его зарплата сократилась на внушительные $ 37,83 млн по сравнению с предыдущим годом.

2. Расселл Уэстбрук (-$ 43,23 млн)

Расселл Уэстбрук Фото: Don Collier/Getty Images

Бывший MVP и рекордсмен НБА по количеству трипл-даблов долгое время зарабатывал свыше $ 40 млн за сезон. Однако стиль игры Уэстбрука, построенный на атлетизме и постоянном контроле мяча, с возрастом стал менее востребованным. После непростого периода в «Лос-Анджелес Лейкерс» его следующий контракт (с «Клипперс») оказался на $ 43,23 млн меньше предыдущего — этот показатель долгое время оставался рекордом НБА. При этом Уэстбрук доказал, что даже на минимальном соглашении способен приносить команде большую пользу.

1. Леброн Джеймс (-$ 48,75 млн)

Леброн Джеймс Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Решение Леброна летом 2026 года шокировало лигу не меньше, чем его знаменитое «решение-2010». Выбирая продолжение карьеры перед своим 24-м сезоном, 41-летний ветеран отдал предпочтение «Филадельфии». Чтобы уложиться под жёсткий потолок зарплат рядом с Джоэлом Эмбиидом, Тайризом Макси и Джейленом Брауном, Джеймс отказался от максимальных претензий и подписал двухлетний ветеранский минимум ($ 7,95 млн на два года и $ 3,88 млн — за сезон-2026/2027). После $ 52,63 млн за прошлый год Джеймс пошёл на урезание оклада в $ 48,75 млн — абсолютный рекорд.

Конечно, за каждым крупным сокращением зарплаты в НБА стоят разные причины. Для одних игроков это вынужденный шаг на закате карьеры или после тяжёлых травм. Для других — осознанная уступка ради интересов команды и возможности побороться за чемпионский титул. А пример Леброна можно и вовсе считать показательным — на определённом этапе карьеры для некоторых суперзвёзд спортивное наследие и новые чемпионства становятся важнее даже самых больших денег.