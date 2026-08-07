Экс-игрок «Оклахомы» — в «Локомотиве»! Рост 213 см, четыре сезона в НБА и опыт Евролиги

«Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с сербским форвардом Алексеем Покушевски. Для краснодарцев это одно из самых заметных приобретений нынешнего межсезонья: за плечами 24-летнего баскетболиста четыре сезона в НБА, опыт выступлений в Евролиге и игра за один из ведущих клубов Сербии. Рассказываем главное о новичке команды.

Покушевски родился в Сербии, но ещё подростком оказался в академии греческого «Олимпиакоса» — в систему клуба он попал в 13 лет, где и началось его профессиональное развитие. В сезоне-2019/2020 он дебютировал в Евролиге и стал самым молодым игроком в истории «Олимпиакоса», выходившим на паркет в этом турнире. При росте 213 см серб быстро заинтересовал скаутов: для игрока такого размера он выделялся универсальностью и приличным контролем мяча.

Покушевски попал в НБА через драфт 2020 года, где его под 17-м номером взяла «Миннесота Тимбервулвз». Впрочем, уже в тот же день права на игрока оказались у «Оклахома-Сити Тандер», и именно в этом клубе прошла основная часть его американской карьеры. Позже он также выступал за «Шарлотт Хорнетс». За время в НБА форвард провёл 168 матчей, заработав $ 14,9 млн. Затем, летом 2024-го, он вернулся в Европу и подписал соглашение с «Партизаном». Там за два сезона он стал чемпионом Сербии, но роль лидера команды так и не закрепил за собой.

Алексей Покушевски, сезон-2023/2024 Фото: Joshua Gateley/Getty Images

В Евролиге сезона-2025/2026 Покушевски принял участие в 27 играх и в шести из них выходил в стартовой пятёрке. За 12 минут в среднем он набирал 3,7 очка, делал 2,1 подбора и 0,3 блок-шота, а трёхочковые бросал с реализацией 30%. В Адриатической лиге его статистика была заметно лучше: 5,9 очка, 2,6 подбора и 48,2% попаданий с игры при среднем игровом времени 15 минут. В конце июля «Партизан» не стал продлевать сотрудничество с форвардом. Стороны, несмотря на действующий контракт, договорились о расставании. Позже стало известно о переговорах с «Локомотивом-Кубань», которые завершились подписанием соглашения.

Главный тренер краснодарской команды Томислав Томович заявил, что Покушевски соответствует философии клуба. По его словам, после личного разговора он также убедился в высокой мотивации игрока. Сам баскетболист обратился к болельщикам и выразил надежду, что вскоре встретится с ними в Краснодаре.

Томислав Томович главный тренер «Локомотива-Кубань» «Честно говоря, я очень рад, что Поку теперь в нашей команде. Это очень талантливый и молодой игрок, который полностью соответствует философии «Локомотива». Я действительно верю в его талант и баскетбольные качества. После нашего разговора у меня осталось ощущение, что он очень мотивирован и счастлив быть здесь. Он настроен провести отличный сезон, и это радует нас не меньше. Теперь нам предстоит много работать вместе, чтобы достичь всех поставленных целей. И, конечно, мы рады, что к нам присоединился бывший игрок НБА. Уверен, его опыт и мастерство принесут нашей команде много пользы».

Особый интерес здесь вызывает то, что Томович раньше работал в системе «Црвены Звезды» — главного соперника «Партизана». Теперь же сербскому специалисту предстоит поработать с бывшим игроком белградского клуба.

В Сербии этот переход встретили неоднозначно. Часть местных СМИ обратила внимание, что Покушевски продолжит карьеру не в Евролиге и не в Еврокубке, а в Единой лиге ВТБ. В то же время некоторые эксперты считают, что смена клуба может пойти ему на пользу: в Белграде он не получал стабильного игрового времени.

С точки зрения комплектования состава переход в «Локомотив-Кубань» выглядит вполне оправданным: краснодарцы, ставшие бронзовыми призёрами Единой лиги в прошлом сезоне, продолжают усиливать игру на передней линии. Хотя серб ещё довольно молод, у него есть солидный багаж выступлений на серьёзном уровне — 168 матчей в НБА, 57 игр в Евролиге и чемпионский титул Сербии. После двух не самых удачных сезонов в «Партизане», где он не смог пробиться в основную ротацию, этот трансфер может стать для него новым стартом.