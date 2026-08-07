Скандал вокруг Дончича и его бывшей невесты выходит из-под контроля. На кону — $ 50 млн

Лука Дончич оказался втянут в новый виток судебного спора с бывшей невестой Анамарией Голтес. Как сообщает TMZ, она подала в Словении новый иск, в котором требует десятки миллионов долларов и добивается пересмотра условий опеки над двумя дочерьми пары.

По данным издания, Голтес претендует на $ 40 млн для себя и ещё на $ 10 млн, которые, предположительно, должны пойти на обеспечение детей. Кроме того, она хочет сократить время, которое Дончич проводит с дочерьми: сейчас, как утверждает источник, он видится с ними как минимум два дня в неделю, но Голтес настаивает на сокращении этого срока до одного дня.

После того как Голтес отозвала свой прежний иск в США, дело было начато заново. Теперь спор будет рассматриваться в Словении. В суде должны определить окончательный размер финансовых обязательств Дончича, а также порядок осуществления им родительских прав. Дончич и Голтес были вместе почти 10 лет, были помолвлены, но в официальный брак так и не вступили. У пары две дочери — двухлетняя Габриэлла и семимесячная Оливия.

Лука Дончич с дочками Фото: Из личного архива Луки Дончича

После перехода Дончича из «Далласа» в «Лейкерс» он переехал в Лос-Анджелес, а Голтес осталась жить в Словении. Вскоре их отношения прекратились. В прессе также обсуждались слухи о возможной неверности, но публично все обстоятельства расставания так и не были установлены. Теперь спор сместился к детям и финансовым вопросам. Причём возможные претензии Голтес выглядят куда масштабнее обычного спора об опеке: как уже упоминалось, речь может идти о сумме до $ 50 млн и пересмотре режима общения Дончича с дочерьми.

Подготовка к новому сезону НБА для игрока «Лейкерс» сопровождается развитием сразу двух линий. После ухода Леброна Джеймса Дончич, вероятно, получит в команде ещё более важную роль. В сезоне-2025/2026 он в среднем набирал 33,5 очка при 7,7 подбора и 8,3 передачи. Впрочем, судебный процесс пока не сдвинулся дальше рассмотрения новых требований: ни сумма возможных выплат, ни изменения в порядке опеки судом не утверждены. Все дальнейшие решения будут зависеть от словенских судебных органов.