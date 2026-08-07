Леброну будет 43, но место в сборной США за ним сохраняют. Сыграет ли он на ОИ-2028?

Федерация баскетбола США готова сохранить за Леброном Джеймсом место в олимпийской сборной, если он решит сыграть на Играх-2028 в Лос-Анджелесе. Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. Сам Джеймс, впрочем, не раз говорил, что в Олимпиаде-2028 участвовать не собирается. В 2025 году его снова спросили об этом — в подкасте со Стивом Нэшем и Стефеном Карри он ответил: «Вы и так знаете мой ответ. Даже не спрашивайте. Я буду смотреть это из Кабо».

После Олимпиады в Париже Джеймс говорил, что не видит себя в составе сборной США на домашних Играх. Тогда ему было 39 лет. Но возраст не помешал форварду стать MVP олимпийского турнира. В среднем он набирал 14,2 очка, делал 6,8 подбора и 8,5 передачи за матч. Джеймс сыграл ключевую роль в полуфинале с Сербией, а в финале с Францией оформил дабл-дабл из 14 очков, 10 передач, добавив к нему шесть подборов. США выиграли турнир, в пятый раз подряд взяв олимпийское золото. Для Джеймса это было третье чемпионство на Играх — после Пекина-2008 и Лондона-2012. В Афинах-2004 он выиграл бронзовую медаль.

К началу Олимпиады в Лос-Анджелесе Джеймсу исполнится 43 года 6 месяцев. Если он выйдет на площадку, то станет самым возрастным баскетболистом в истории Олимпийских игр. Пока же этот рекорд принадлежит Лорен Джексон, которая играла в Париже в возрасте 43 лет 79 дней. Инсайдер Тим Макмэхон тем временем считает, что участие Джеймса возможно, и всё будет зависеть от его дальнейших планов. Сезон-2027/2028 завершится в июне 2028 года, а олимпийский баскетбольный турнир стартует в июле, так что при продолжении карьеры Джеймс сможет почти сразу после сезона НБА присоединиться к сборной.

Леброн Джеймс в составе сборной США, ОИ-2024 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Свою роль играет и то, что Игры пройдут в Лос-Анджелесе. Джеймс провёл там восемь сезонов и имеет собственный дом, поэтому, как подчеркнул Макмэхон, при участии ему не понадобилось бы даже селиться в отеле. Переход в «Филадельфию» баскетболист назвал последней главой в своей карьере, связав его с желанием продолжать борьбу за чемпионство. Если он завершит карьеру после сезона-2027/2028, Олимпиада вполне может стать его последним международным турниром. Впрочем, пока неизвестно, планирует ли Джеймс выступать до этого момента.

Ещё один важный фактор — назначение Эрика Споэльстры главным тренером сборной США. В «Майами» он работал с Джеймсом и дважды брал с ним титул. При этом Споэльстра ранее отмечал, что не обсуждал возможное место в команде с потенциальными кандидатами. Возвращение Джеймса может быть связано и с другими ветеранами: Стефену Карри к Олимпиаде-2028 будет уже 40 лет, но, по его словам, вариант участия исключать нельзя, хотя он и выглядит маловероятным. Кевин Дюрант к тому времени будет почти ровесником Карри и тоже говорил, что не стоит не включать его в состав лишь из-за возраста.

Окончательный состав сборной США определят ближе к Олимпиаде. Пока позиция Джеймса не изменилась: в Лос-Анджелес он ехать не собирается. Но, как отметил Уиндхорст, у него всё ещё остаётся возможность передумать.