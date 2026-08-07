«Бездействие РФБ — очень плохой прецедент». Мнение Ведищева о переходе Елатонцева в ЦСКА

Ситуация с уходом воспитанника «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева в ЦСКА вновь всколыхнула российский баскетбол. Клуб, который растил игрока с 14 лет и имел с ним действующий профессиональный контракт, оказался не у дел. Мы поговорили с президентом ПБК «Локомотив-Кубань», членом исполкома Российской федерации баскетбола и президентом Федерации баскетбола Краснодарского края Андреем Ведищевым, чтобы разобраться в деталях этой крайне странной истории, которая длится уже почти год.

— Давайте начнём с самого начала. Как и когда зародился этот конфликт?

— Эта история началась ещё прошлым летом. Руководство одного из российских топ-клубов, нашего прямого конкурента, решило действовать за нашей спиной. Они организовали встречу с Кириллом Елатонцевым и его супругой, где предложили ему просто баснословный контракт, заранее понимая, что это афера.

Главная цель была очевидна: соблазнить игрока крупной суммой, ослабить нас и дестабилизировать обстановку в нашей команде. При этом важно понимать, что у Елатонцева в «Локомотиве» и так был очень серьёзный контракт по меркам молодого игрока, возможно, по финансовым условиям для его возраста — самый большой в чемпионате. И это происходило на фоне того, что все прекрасно знали: у Елатонцева действующее долгосрочное соглашение, зарегистрированное в РФБ. Это значит, что любые переговоры в такой ситуации должны вестись исключительно официально.

С этого момента ситуация вышла из правового поля и превратилась в закулисную игру. Вокруг игрока моментально появились «заинтересованные» лица и «нужные» люди, которые начали писать сценарий ухода Елатонцева из-под контракта с «Локо». Они чувствовали свою безнаказанность, понимая, что их действия находятся за периметром официальных отношений, а значит, серьёзная ответственность им вряд ли грозит. Более того, к этому процессу были привлечены юристы, которые, изучив статус по переходам и регламенты РФБ, поняли, что нормативные положения, наказывающие за подобного рода манипуляции, практически отсутствуют, и потому решили этим воспользоваться.

— То есть в этот период вам официально не поступало предложений от других клубов по трансферу Елатонцева?

— Почему же? Поступало, но неофициально, а в виде телефонного звонка от одного из руководителей большого клуба с предложением продать им Елатонцева. Однако для нас это предложение было несерьёзным, так как этот игрок имел с нами недавно подписанное долгосрочное соглашение. Мы не договорились по причине того, что были заинтересованы в продолжении сотрудничества с Елатонцевым и рассчитывали на него в будущем. В то время Кирилл только начал показывать, что может стать серьёзным игроком. В перспективе мы видели его одним из лидеров команды и необходимым звеном ротации.

Также параллельно на контакт с нами выходили некие представители игрока, которые называли себя агентами, но на самом деле ими не являлись, и проявляли заинтересованность в переходе Елатонцева в NCAA. Однако до конкретики дело не дошло. Мы не стали рассматривать это серьёзно.

Кирилл Елатонцев, Матч звёзд Единой лиги — 2025 Фото: Единая лига ВТБ

— Как далее развивались события?

— А далее началось самое интересное. Елатонцев как ни в чём не бывало вернулся после летнего отпуска в расположение клуба и поехал с командой на сборы. Приступил к тренировкам, в беседах со мной, с главным тренером и его штабом, сотрудниками клуба говорил, что его летние мытарства закончены, он сконцентрирован на сезоне в составе «Локомотива» и хочет быть частью нашей команды. В прессе накануне старта сезона заявлял, что «Локомотив-Кубань» для него вторая семья, Краснодар стал родным городом, и в нашем клубе он чувствует себя прекрасно. Но как показал дальнейший ход событий, это была не более чем продуманная пауза для подготовки сценария и документов для побега из России в Америку.

Далее, в принципе, история уже хорошо известна: состоялся побег в прямом смысле этого слова. Перед стартом сезона Елатонцев получает травму, идёт процесс его восстановления, после чего медицинский штаб клуба, отвечающий за его реабилитацию, даёт допуск к полноценным тренировкам и матчам. Но он проявляет явное нежелание возвращаться и играть в официальных встречах. Через некоторое время мы получаем заявление об увольнении, придуманную болезнь, тайный отъезд из Краснодара, появление в медучреждении Санкт-Петербурга… И всё это сопровождалось заказной информационной кампанией в ряде федеральных спортивных СМИ, где клуб выставили в виде узурпатора, а игрока — в виде жертвы.

— В начале конфликта свою позицию как-то обозначила РФБ или Единая лига ВТБ?

— К моему глубокому сожалению, руководство нашего баскетбольного сообщества, кроме пространных комментариев в прессе, серьёзно не отреагировало на происходящее, что до сих пор у меня вызывает искреннее недоумение. Хотя в декабре 2025 года я несколько раз разговаривал с президентом РФБ Андреем Кириленко и передал ему нашу позицию, рассчитывая на принятие ответственных решений. Но их не последовало.

В итоге мы сами обратились в РФБ с требованием применить к Елатонцеву дисциплинарные санкции. Согласно международным правилам ФИБА, уход из команды без уважительных причин — это повод для дисциплинарных санкций и запрета на переходы в другие клубы. Но что сделала комиссия РФБ по статусу игроков? Ничего. Она просто не стала рассматривать обстоятельства, связанные с расторжением спортивного контракта, а в последующем, сославшись на некие юридические коллизии, вообще признала Елатонцева свободным агентом.

— Что это значит?

— В том-то и дело, что это абсурд. Игрок, покинувший клуб и расторгнувший контракт без уважительных причин, до всех дальнейших разбирательств и расследования дела должен автоматически получить статус ограниченно свободного агента. Однако РФБ не посчитала это важным делом: не провела расследование, не применила дисциплинарные санкции и ушла от определения статуса, не позволив клубу апеллировать «по дисциплинарке» в Национальном центре спортивного арбитража (НЦСА). Напротив, это позволило игроку нарушить главнейший в профессиональном спорте документ — контракт. По нашему мнению, именно федерация поспособствовала незаконному отъезду Елатонцева в NCAA, не ограничив его статус.

Кирилл Елатонцев в NCAA, сезон-2025/2026 Фото: Jason Clark/Getty Images

— Поясните для читателей: в чём именно заключается юридический парадокс этой ситуации?

— Смотрите, Елатонцев уволился по Трудовому кодексу — как обычный сотрудник любой организации, написавший заявление по собственному желанию. Но по условиям спортивного контракта, составленного по правилам ФИБА, у него были обязанности перед «Локомотивом» до 2029 года. Для профессионального спорта контракт — это главный документ.

Спортивный контракт можно расторгнуть, но при условии, что это было сделано добросовестно, только по взаимной договорённости и, как следствие, с получением открепительного письма от клуба. Особо подчёркиваю, главное здесь — добросовестность игрока или клуба при расторжении контракта! Игроки не рабы клубов. ФИБА, РФБ и мы как клуб признаём это обстоятельство. В то же время регламентом ФИБА установлена обязанность исполнять обязательства по контракту добросовестно. Это распространяется как на клуб, который не может просто уволить игрока, так и на игрока, который не может расторгнуть контракт без уважительных причин с единственной целью — совершить переход в другой клуб. Если ты грубо нарушаешь это правило ФИБА, то не можешь никоим образом рассчитывать на то, чтобы играть в баскетбол на профессиональном уровне, по крайней мере, в чемпионате под эгидой ФИБА. И уж тем более ты не имеешь права легализоваться в том же самом чемпионате, из которого сбежал. Выступать на любительском уровне — пожалуйста. Двери открыты в МЛБЛ, Медиалигу и так далее. В общем, можешь работать в любой другой отрасли, но не имеешь права быть игроком в профессиональном баскетболе.

Например, в футболе или хоккее такая ситуация невозможна в принципе. В КХЛ срок подачи игроком заявления на расторжение контракта в одностороннем порядке составляет 16 месяцев. Почему в российском баскетболе до сих пор применяются нормы, которые безнаказанно позволяют обходить контрактные обязательства со стороны игрока — вопрос к руководству РФБ.

— Затем Елатонцев уехал в Америку…

— На мой взгляд, вся эта история с американским университетом и командой «Оклахома Сунерз» и была той притворной сделкой, ширмой, используя которую, игрок сначала вышел из контракта, а затем заявил о намерении продолжать выступать под эгидой РФБ. Невозможно поверить, что 24-летний парень мог кого-то всерьёз заинтересовать в Америке. Более того, он не проходил там обучение, а просто поиграл в баскетбол 2,5 месяца. Он уехал в студенческую лигу, потому что для этого не нужно открепительное письмо от клуба, так как этот чемпионат не находится под юрисдикцией ФИБА. Это был способ ухода от обязательств по контракту и правил ФИБА. А РФБ, не применив к игроку дисциплинарные санкции, фактически поспособствовала этому.

— Вы пытались получить за него компенсацию?

— Конечно. Если компенсация за досрочное расторжение не установлена контрактом и стороны не пришли к соглашению о её размере — то она устанавливается арбитражом, в России это НЦСА. Видя бездействие РФБ, мы инициировали финансовый спор в НЦСА, где нам в итоге присудили компенсацию, которая примерно в 25 раз меньше той, на которую мы рассчитывали. НЦСА вообще не учёл ни наши многолетние вложения в подготовку игрока, ни его потенциальную трансферную стоимость. Компенсированная на сегодняшний день сумма не имеет ничего общего с рыночной стоимостью игрока и принципами трансферных выплат.

Кирилл Елатонцев (справа) в составе «Локомотива-Кубань», сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

— И что было после решения арбитража?

— По его итогам была выдана лишь резолютивная часть решения суда. В нём была определена вышеуказанная сумма, полностью удовлетворяющая игрока и его представителей, но также полностью неудовлетворяющая нас. После этого Елатонцев, не дожидаясь мотивировочной части решения суда, обратился в РФБ с требованием присвоить ему статус свободного агента. Мы, в свою очередь, направили в комиссию РФБ полноценную оценку ситуации. Также клуб предоставил РФБ документы о сотрудничестве Елатонцева с нелицензированными агентами, что тоже является серьёзным нарушением. Учитывая эти обстоятельства и отсутствие мотивировочной части, мы ходатайствовали не принимать никаких решений по статусу. Тем не менее наше ходатайство в РФБ снова проигнорировали, встали на сторону игрока и в обход всех принципов ФИБА выдали ему статус свободного агента.

Таким образом, спортсмен, грубо нарушивший контракт, не понёс никаких дисциплинарных наказаний, а федерация легализовала все эти нарушения. Считаем, что РФБ продемонстрировала чисто формальный подход, не провела никакого расследования, не захотела рассмотреть ситуацию углублённо, при этом назвав наши аргументы «условными». По сути, опираясь лишь на частичное рассмотрение финансового спора, РФБ позволила Елатонцеву подписать контракт с ЦСКА, клубом, с которым мы боремся за чемпионство в Единой лиге ВТБ.

— Вы считаете, что в действиях комиссии РФБ были признаки формализма?

— Безусловно. Мы столкнулись с тем, что при рассмотрении важнейшего вопроса наши доводы просто проигнорировали. Такое развитие событий вызывает разочарование, а главное — создан прецедент для подобных действий в будущем. Этим решением, позволившим игроку перейти в другой клуб и выступать в Единой лиге ВТБ, РФБ легализовала его действия и показала молодёжи, что можно нарушать контрактные обязательства без серьёзных последствий. «Локомотив-Кубань» воспитывал этого парня с 14 лет, вложил в него душу и огромные средства и планировал вместе с ним строить своё будущее. А он оказался просто предателем и, отсидевшись в Америке, спокойно с разрешения федерации перешёл к нашим главным конкурентам. ЦСКА же воспользовался этой ситуацией и получил готового игрока абсолютно бесплатно. Поэтому переход Елатонцева в армейский клуб — это последствия непринятых дисциплинарных решений РФБ.

Повторюсь, эту историю можно было купировать в самом начале конфликта, если бы федерация проявила твёрдость и встала на защиту принципа стабильности контрактов, который закреплён во всех нормативных и регламентных документах ФИБА.

— Есть ли ещё возможность как-то повлиять на ситуацию?

— В регламенте РФБ нет чётких правил, документы составлены так, что при формальном подходе можно уйти от ответственности и не понести наказание, соразмерное тяжести нарушения. Как член исполкома РФБ считаю, что в ближайшее время необходимо создать рабочую группу для приведения документов в соответствие с современными требованиями.

Самое интересное, что в кулуарах все признают: правда на стороне «Локомотива-Кубань». Все понимают, что произошло, но никто не хочет брать на себя ответственность и следовать принципам справедливости. Вот, например, в преддверии заявочной кампании на чемпионат Единой лиги ВТБ всё-таки обязать игрока получить открепительное письмо от клуба, что полностью соответствует всем правилам и принципам ФИБА. Тем более и РФБ, и Единая лига ВТБ аккредитованы и находятся под эгидой ФИБА.

Недопустимо, чтобы один клуб получил талантливого и дважды лучшего молодого игрока России без выплаты какой-либо компенсации, просто пользуясь дырами в регламенте, а другой клуб, который вырастил этого баскетболиста, остался ни с чем. Мы не требуем чего-то особенного — мы требуем соблюдения правил фэйр-плей, которые, как всем известно, приоритетны в любом виде спорта.

— Переход Елатонцева в ЦСКА — это новый конфликт?

— У нас с ЦСКА нет конфликта. Я несколько раз разговаривал на эту тему с президентом армейцев Андреем Ватутиным и чётко обозначил свою позицию. Просил солидарности и понимания ситуации. Для нас дело точно не закончено. Если кто-то посчитал, что мы согласны с решением РФБ, принимаем переход Елатонцева в ЦСКА как должное и смирились с ним, то это не так. Точки над i ещё далеко не расставлены. Заказчик этого шоу нам известен. У нас, видимо, больше понимания серьёзности ситуации и моральных принципов. Мы продолжим защищать свои права и в определённой степени интересы российского баскетбола.

— Как вы считаете, это может стать прецедентом для подобных действий в будущем?

— Однозначно. Бездействие РФБ в этом деле — очень плохой прецедент. Именно федерация, имеющая государственную аккредитацию министерства спорта, является регулятором баскетбольных взаимоотношений в нашей стране. И мне бы очень хотелось понять, что конкретно федерация регулирует и на каких принципах, если те документы, которые мы подписываем с игроками, в итоге оказываются проигнорированы? Как нам защищать интересы баскетбольных академий и клубов, которые не могут получить достойную компенсацию за вложенные инвестиции? Как остановить отъезд в NCAA молодых российских талантов без компенсации? Все эти вопросы — национального масштаба. И я очень надеюсь, что наше баскетбольное сообщество это тоже понимает. Вот только одних слов мало, нужны конкретные действия и политическая воля.

— В прессе уже не раз поднималась тема участия в этом конфликте так называемых «серых» агентов Елатонцева, у которых не было лицензии РФБ. Как вы можете это прокомментировать?

— Мы предоставили все необходимые документы и иные доказательства, которые прямо указывают: игрок пользовался услугами людей, не имеющих лицензию РФБ. При этом доказательства прямые, не косвенные — с фамилиями, датами и прочим. Казалось бы, факты на столе. Но и здесь со стороны федерации мы пока не увидели никакой правовой оценки. Наше заявление, поданное уже повторно в профильную комиссию РФБ, с 6 июля не рассмотрено. Более того, РФБ даже не попыталась инициировать самостоятельное расследование. Хотя функция контроля за деятельностью агентов — это прямая обязанность федерации. Это не должно работать по принципу «пока кто-то не принесёт жалобу, мы ничего не видим». Когда организация, которая должна следить за чистотой правил, закрывает глаза на очевидные нарушения, возникают закономерные вопросы: кому нужна такая федерация и защищает ли она вообще интересы российского баскетбола?