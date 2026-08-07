Легендарный центровой берёт безумные деньги за тренировки с игроками НБА. Чему он научит?

Хаким Оладжьювон — один из самых доминирующих и техничных центровых в истории НБА. Легенда «Хьюстон Рокетс» построил своё наследие на феноменальной работе ног, безупречном чувстве баланса и богатейшем арсенале движений в игре спиной к кольцу, главным из которых стал знаменитый приём Dream Shake. После завершения карьеры двукратный чемпион НБА стал делиться знаниями и опытом с действующими баскетболистами, и неудивительно, что он быстро превратился в одного из самых востребованных индивидуальных наставников среди игроков лиги.

Хаким Оладжьювон Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Сегодня персональные тренировки с Оладжьювоном считаются одними из самых престижных и дорогостоящих в баскетболе. По данным американских СМИ, недельный курс занятий под руководством легендарного центрового обходится примерно в $ 50-100 тыс. В разные годы через его школу прошли Коби Брайант, Леброн Джеймс, Дуайт Ховард и Амаре Стадемайр. Представители нового поколения также продолжают обращаться к его опыту: этим летом с Оладжьювоном активно работает лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

При этом под руководством Оладжьювона французский центровой занимался ещё прошлым летом. Вембаньяма тогда выделял не только технические детали, но и опыт, которым делился Хаким: «Вся эта работа ног со стороны кажется простой, хотя на самом деле это очень сложно. Однако он делает её проще. И даже важнее были советы, основанные на его опыте. Ничто не может заменить опыт».

Хаким Оладжьювон и Виктор Вембаньяма Фото: NBABase

О намерении перенять мастерство ветерана выказывался и Яннис Адетокунбо перед сезоном-2023/2024: «Перед стартом сезона я планирую поехать в Хьюстон и потренироваться с Хакимом Оладжьювоном. Мне всегда нравилась его игра, и, если за эти несколько дней рядом с ним я смогу перенять какие-то приёмы или узнать что-то новое, это будет огромной удачей».

Однако далеко не все в баскетбольном сообществе разделяют восторг от методик Оладжьювона. Критиком элитных курсов Хакима выступил экс-игрок НБА Гилберт Аренас. В сентябре 2023 года он заявил, что навыки именитого игрока «Рокетс» не обязательно будут столь же эффективны в нынешней НБА.

Гилберт Аренас экс-игрок НБА «Я критиковал работу Янниса в «посте», но нет ни единого шанса, что в сегодняшнем баскетболе ты должен отдавать $ 50 тыс. за тренировки с Хакимом Оладжьювоном. Леброн Джеймс делал это. Вы видели хоть одно движение в стиле Dream Shake от Леброна с тех пор, как он уехал из его лагеря? Ничего даже близко похожего на Оладжьювона! И вообще, кто захочет учиться движениям у человека, который делал их в 1990-х?»

Скепсис по поводу целесообразности таких трат выражают и действующие баскетболисты. Центровой «Бостон Селтикс» Неемиаш Кета, летом 2026 года заключивший четырёхлетний контракт на $ 56 млн, отказался от идеи платить $ 100 тыс. за подобные индивидуальные занятия: «Я очень экономный. Нет, я не стану тратить $ 100 тыс. на тренировки. Даже с Хакимом Оладжьювоном».

Неемиаш Кета Фото: Elsa/Getty Images

Вместо этого Кета предпочитает развиваться внутри структуры «Бостона», делая упор на технику владения мячом, игру в «посте» и расширение атакующего арсенала.

Но есть и среди ветеранов те, кто встал в защиту наследия и прайс-листа легенды. Бывший защитник Род Стрикленд застал Хакима на пике его карьеры и потому прекрасно знает, на что способен Оладжьювон: «Хаким — настоящий убийца. Что касается Аренаса, то я не хочу в это ввязываться… Я не собираюсь туда лезть. Однако я из тех людей, которые, когда речь заходит о легендах, следят за своими словами».

Раскритиковал Аренаса и бывший напарник Хакима по «Рокетс» Ральф Сэмпсон: «Ему [Гилберту Аренасу] нужно пересмотреть больше видео, потому что, мне кажется, он не понимает, о чём говорит. Сегодняшняя игра по-прежнему строится на работе ног».

Не остался в стороне и Пол Пирс. Чемпион НБА 2008 года призвал Аренаса проявлять больше уважения к Оладжьювону и отметил, что одно из фирменных движений Хакима до сих пор используется современными баскетболистами: «Ты с ума сошёл. Для начала прояви уважение. То движение, которое Хаким делал у лицевой линии с финтом одной рукой перед броском — его до сих пор используют. Хватит».

Современный баскетбол действительно сместился в сторону трёхочковых бросков и высокого темпа, однако базовые принципы, механика движений и работа ног остаются прежними. В этих реалиях каждый игрок решает сам, обращаться ли к Хакиму или развиваться с любым другим специалистом. Но пока суперзвёзды уровня Вембаньямы готовы платить за этот опыт, наследие Оладжьювона будет оставаться актуальным.