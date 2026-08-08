Суперкубок Единой лиги — 2026 должен быть огненным. Почему?

Наступил август, значит, команды Единой лиги ВТБ потихоньку начинают подготовку к сезону-2026/2027. Кто-то уже прошёл медицинские проверки, кто-то уже приступил к тренировочному процессу, однако в любом случае новый чемпионат всё ближе!

И, как обычно это бывает, регулярному чемпионату предшествует Суперкубок Единой лиги. Если в 2025 году в этом мини-турнире принимали участие всего четыре клуба (ЦСКА, «Зенит», «Црвена Звезда» и «Дубай»), то в 2026-м лига вернулась к более расширенному составу участников. За победу в Суперкубке поборются российские топ-клубы ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань» — и приглашённые из-за рубежа гости боснийский «Игокеа» и турецкий «Анадолу Эфес».

С «Игокеа» мы уже оказались знакомы по выступлению в Winline Basket Cup в прошлом сезоне. Это был первый внутрисезонный турнир Единой лиги и известного букмекера, который многим пришёлся по вкусу своей атмосферой, изысканному дресс-коду и яркому оформлению площадок.

А вот «Анадолу Эфес» — один из самых титулованных и известных турецких клубов, участник Евролиги, который очень сильно усилился в текущее межсезонье. Команда из Стамбула подписала легендарного Майка Джеймса, знакомого всем нам по игре за ЦСКА, а также Дарио Шарича, Маттье Стразеля и Бруно Фернанду. При этом в составе уже есть такие мастера своего дела, как Джордан Лойд, Изайя Кординье, Пи Джей Дозьер, Кай Джонс и многие другие. Тренирует турецкий клуб не менее легендарный Пабло Ласо, дважды выигрывавший с «Реалом» Евролигу и дважды становившийся тренером года в этом же турнире.

Майк Джеймс Фото: РИА Новости

И «Анадолу Эфес» приедет в Россию в своём самом боевом составе, так как клуб будет проходить финальную подготовку к сезону в Евролиге, поэтому на Суперкубке мы увидим и Джеймса, и Шарича, и всех остальных. Нас ждут яркие матчи в двух группах, а уже затем — плей-офф, где решится судьба чемпионства.

Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2026 пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» в период с 17 по 20 сентября. 17-19 сентября команды будут определять лучшего в группах, а уже 20 сентября пройдут решающие игры.

Состав участников очень порадовал в этом году. Четыре лучших клуба из нашего чемпионата, невероятно сильный «Эфес». Немного выпадает «Игокеа», который в прошлом розыгрыше Basket Cup не одержал ни одной победы, но тем не менее списывать со счетов боснийцев не стоит. Клуб тоже обновился и попытается показать свою лучшую игру. Будет очень жарко и интересно, и пусть победит сильнейший!