Промежуточные итоги лета. Как клубы Единой лиги проводят межсезонье

Команды Единой лиги ВТБ по-прежнему формируют свои составы к сезону-2026/2027. Но очертания команд уже видны. Давайте разбираться с тем, кто заметно стал сильнее, кто закрыл проблемные позиции, и со всем, с этим связанным.

ЦСКА

ПБК ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Армейцы вообще не шумели на рынке, так как после чемпионства в 2026 году решили не ломать то, что и так прекрасно работает. Руководство ЦСКА во главе с Андреем Ватутиным продлило контракт Ливио Жан-Шарля и Владимира Карпенко, а с остальными лидерами всё было решено ещё по ходу прошлого сезона. В итоге москвичи приобрели лишь Кирилла Елатонцева на позицию Луки Митровича, который покинул клуб после окончания соглашения.

Стал ли ЦСКА сильнее от этого? Вряд ли, но с учётом того, как армейцы катком прошлись по всем в плей-офф… Запас прочности у команды явно есть, и очень большой! Ведь основной костяк взаимодействует друг с другом уже очень давно и невероятно сыгран.

УНИКС

Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм Фото: Единая лига ВТБ

Казанцы претерпели огромные изменения, и начались они с того, что клуб покинул легендарный Велимир Перасович. Следом ушли Маркус Бингэм, Андрей Лопатин, Дмитрий Кулагин, Дишон Пьерр и Пэрис Ли — лидеры прошлого состава. Также попрощались с Михаилом Кулагиным, Русланом Абдулбасировым, Ксавьером Манфордом, Элайджей Стюартом и многими другими.

На смену Перасовичу пришёл его помощник Милан Каракаш, который будет руководить клубом в следующем сезоне. Из «Самары» УНИКС забрал лучшего скорера сезона-2025/2026 Никиту Михайловского. Побывав в Евролиге, вернулся в Единую лигу Ксэвьер Ратэн-Мэйс. За «Енисей» защитник разрывал, поэтому это просто великолепное подписание. Из «Зенита» пришёл Лука Шаманич, это не равноценная замена Бингэму, но очень солидное подписание.

Также казанцы дали второй шанс Си Джей Брайсу, у которого был яркий отрезок в прошлом чемпионате, однако всю картину испортили травмы. Очень сильно должен помочь команде Брендан Адамс, так как в «Парме» он выступал невероятно стабильно и эффективно.

При этом на скамейку были подписаны опытные Дмитрий Узинский, Евгений Бабурин и Александр Гудумак. УНИКС как распрощался с сильными баскетболистами, так и приобрёл на их места отличные замены. По нашему мнению, казанцы хорошо сработали на рынке, закрыв проблемные позиции. Причём подписав как топовых легионеров, так и россиян.

«Локомотив-Кубань»

Джеремайя Мартин, Майкл Мур и Ален Хаджибегович Фото: Единая лига ВТБ

Кубанцы выгрызли бронзу в прошлом сезоне у «Зенита», но это не помешало команде заметно измениться. Клуб решил не продлевать контракты с Майклом Муром, Винсом Хантером, Джеремайей Мартином, Макаром Коноваловым и Ильёй Поповым. Даниил Шеянов отправился в аренду в «Енисей». При этом «Локо» подписал сильных наших игроков — Андрея Лопатина, Глеба Фирсова, Максима Барашкова и Руслана Абдулбасирова.

Но главными трансферами кубанцев на данный момент являются приобретения Тревелина Куина и Алексея Покушевски. У обоих есть опыт выступления в НБА, а затем они играли заметную роль в европейских и китайских командах. Однако намного важнее для «Локо» то, что клубу удалось оставить у себя Алена Хаджибеговича, ставшего одним из удивлений прошлого сезона. Сюда же можно спокойно отнести сильно спрогрессировавших Кирилла Темирова и Всеволода Ищенко.

У Ищенко получилось неплохо показать себя в Летней лиге, но в обойму «Далласа» попасть не так просто. Поэтому руководство клуба НБА будет следить за прогрессом россиянина и уже потом, может быть, выдаст ему контракт. Ещё остался капитан Патрик Миллер, который делал разницу в прошлом сезоне. Если подводить промежуточный итог, то у команды всё ещё не хватает профильных снайперов из-за дуги. Куин, Барашков — конечно, хорошо бросают издали, однако для дистанции всего сезона их надо бы побольше. Время есть.

«Зенит»

Ксавьер Мун и Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

Питерцы претерпели чуть ли не самые большие изменения. Клуб покинули Исмаэль Бако, Игорь Вольхин, Лука Шаманич, Джонни Джузэнг, Трент Фрейзер, Дмитрий Узинский и Ксавьер Мун. И на их места было подписано пока не так много игроков. Пришли Дмитрий Кулагин, Айк Ирэбу и Нэйт Мэйсон. На самом деле очень сильные подписания, однако пока их мало, чтобы говорить о картине в общем.

Намного отраднее видеть, что клуб сохранил Андре Роберсона и Алекса Пойтресса — топовых игроков передней линии. Роберсон за сезон доказал то, что он может быть полезным буквально во всём, а Пойтресс до тяжелейшей травмы буквально блистал. Ещё клуб продолжает свой путь с Андреем Воронцевичем, Сергеем Карасёвым, Владиславом Емченко, Андреем Мартюком и Георгием Жбановым. Очень сильный костяк из российских игроков.

Скорее всего, сейчас идёт поиск кандидатов под нового тренера Душко Ивановича. Пока лидеров полностью заменить не удалось, слишком уж многие из них ушли (Фрейзер, Джузэнг, Шаманич и Мун).

«Бетсити Парма»

Террелл Картер и Виктор Сандерс Фото: Единая лига ВТБ

Мы уже привыкли к тому, что основной костяк «Пармы» меняется практически каждый сезон. Будущий не станет исключением. На данный момент клуб уже покинули Глеб Фирсов, Террелл Картер и Брендан Адамс. Нет никаких новостей по Виктору Сандерсу и Джалену Адамсу, что навевает на мысли о скором уходе и этих лидеров.

При этом пермский клуб шикарно пошумел на рынке, подписав Мартина из «Локо» и тоже бывших игроков кубанцев Айзею Уэйли и Би Джей Джонсона. Для Джонсона это уже будет второй заход в «Парму». Первый получился шикарным, но отъезд в Краснодар для него вышел провальным, с какой стороны ни посмотри. Ещё руководство добавило в состав Илью Карпенкова — сильного центрового с богатым опытом — и Тайрелла Нэльсона, с которым «Уралмаш» не захотел продлевать контракт.

Последним подписанием стал Брайан Фоббс — не самый известный для болельщиков игрок. Тем не менее в немецком «Ольденбурге» он выступал отлично и был одним из лучших защитников чемпионата Германии.

«Парма» шикарно сработала на рынке, быстро закрыв ключевые позиции. К тому же клуб подписал большинство игроков из тех, кто уже очень хорошо знаком с Единой лигой и Россией, что является несомненным плюсом в плане адаптации. А ещё остались Лев Свинин, Станислав Ильницкий и Александр Шашков — основная обойма из прошлого состава. Топовое межсезонье от «Пармы».

«Уралмаш»

Гарретт Нэвелс Фото: Единая лига ВТБ

Владимир Ганиенко под конец прошлого сезона обещал большие изменения в «Уралмаше», мы их и получили. Уральцы попрощались с Гарреттом Нэвелсом, Тайреллом Нэльсоном, Евгением Белянковым, Кириллом Пискловым, Иваном Пынько и Александром Петенвым. Последовали как минимум равноценные замены, состоящие из Игоря Вольхина, Михаила Кулагина, Данило Тасича, Дэвида Эфиани и Криса Клемонса. Причём некоторые новички превосходят по умениям ушедших.

Команда продлила контракты с лидерами — Октавиусом Эллисом, Тимофеем Герасимовым, Хэйденом Далтоном, Джавонте Дагласом, Кириллом Поповым и Антоном Карданахишвили. В недавнем нашем интервью с Антоном Юдиным тренер заявил, что «Уралмаш» завершил трансферную кампанию. Поэтому её уже можно оценивать, и прошла она отлично. У клуба есть много снайперов, хороший баланс в передней и задних линиях, вариативность на каждой позиции. И, что самое главное, опыт — большинство баскетболистов уже много где поиграли и готовы давать результат здесь и сейчас.

Осталось провести качественную подготовку к сезону – и в бой!

МБА

Андрей Зубков, Владислав Трушкин и Максим Барашков Фото: Единая лига ВТБ

Московский клуб без легионеров провёл огненное межсезонье. Во-первых, клуб сохранил практически всех лидеров: Евгения Воронова, Владислава Трушкина, Андрея Зубкова, Павла Савкова и Александра Платунова. Наверное, лишь уход Вячеслава Зайцева и Максима Барашкова можно расценивать как потерю ключевых игроков. Но на их места пришли Александр Хоменко, Дмитрий Хвостов и Дмитрий Сонько. Неплохие замены! Ещё МБА покинули Артём Комолов, Александр Гудумак и Максим Личутин.

Клуб начнёт предсезонную подготовку с новым тренером Сергеем Вознюком – и снова готов удивлять. В прошлом чемпионате москвичам немного не хватило, чтобы занять шестое место. На этот раз пришли очень опытные российские исполнители, которые точно не испортят картины, поэтому можно ожидать улучшения результатов. МБА отлично провёл лето.

«Енисей»

Данило Тасич Фото: Единая лига ВТБ

Красноярцы почти каждый год строятся практически с нуля, так как у клуба перехватывают топовых игроков, выстреливших в прошлом сезоне. Да и в «Енисее» выступает много арендованных баскетболистов, поэтому они возвращаются в свои родные клубы. Егор Рыжов, Артём Антипов, Михаил Ведищев вернулись в расположение своих команд. Владислав Перевалов, Доминик Артис, Данило Тасич, Мэтт Коулмэн и Дмитрий Сонько попрощались с Красноярском.

Клуб подписался с Чарльзом Кэллисоном и Майклом Янгом. Также «Енисей» пополнили Евгений Белянков, Ян Додеус, Иван Белоусов и Даниил Шеянов (аренда). На данный момент сложно назвать замены равноценными, если быть честными. Всё же Артис, Тасич, Коулмэн, Рыжов и Сонько были оплотом и главной движущей силой команды. Пока все позиции не удалось укомплектовать на уровне прошлого состава. Радует, что клуб сумел сохранить у себя очень перспективного Егора Ванина. Это большой плюс.

«Автодор»

Игорь Вольхин Фото: Единая лига ВТБ

Клуб начал свою трансферную кампанию с приглашения Ростислава Вергуна на пост главного тренера. Однако он столкнулся с уходом многих лидеров, среди которых Душан Беслач, Игорь Вольхин и Павел Земский. К тому же по ходу прошлого сезона не удалось найти подходящую замену Малику Ньюмэну, с которым разорвали контракт из-за нахождения в крови запрещённых веществ.

Пришли в «Автодор» Дмитрий Халдеев, Даниил Коско, Кёртис Холлис, Уэнделл Грин и Александр Шендеров. Саратовский клуб старается работать исходя из собственных финансов. Ранее команде удавалось удивлять своими приобретениями, возможно, Холлис и Грин смогут хорошо себя проявить в Единой лиге.

Правда, пока всё выглядит так, что «Автодору» снова придётся несладко. Артём Клименко, возможно, покинет клуб, а оставшийся костяк из россиян во главе с Виталиюсом Пранаускисом вряд ли даёт полную уверенность в борьбе за плей-офф. Сложное межсезонье, но ещё есть время.

«Самара»

Никита Михайловский Фото: Единая лига ВТБ

Клуб с берегов Волги долгое время не мог подписывать игроков из-за трансферного бана в связи с долгами. Как только удалось этот вопрос решить, «Самара» оформила переходы Александра Петенева, Сергея Зоткина, Евгения Минченко и Артёма Коряковского. Но и ушёл Михайловский — главное лицо команды в прошлом сезоне. За ним последовали Александр Кузнецов, Никита Косяков и Артём Пивцайкин.

Впрочем, «Самаре» удалось сохранить не менее важных лидеров Дмитрия Чебуркина, Артёма Чеваренкова, Глеба Шейко и Данилу Походяева. Также клуб возглавил новый тренер Милош Павичевич, уже работавший в клубе в далёком сезоне-2014/2015 и знакомый по Единой лиге (руководил «Автодором»). Волжане не так давно начали своё межсезонье, поэтому оценить его сложно. Пока особо не удалось найти замену Михайловскому, однако вряд ли с учётом финансовых проблем это вообще удастся. Поэтому пока всё проходит на среднем уровне.

«Динамо» Владивосток

Дакуан Смит Фото: РФБ

Владивостокский клуб ещё до старта сезона столкнулся с трудностями. Они связаны со смертью президента и главного тренера Эдуарда Сандлера. Это невосполнимая утрата для всего Приморья и общества «Динамо». Но тем не менее команда продолжает жить и выступит в Единой лиге. Бело-голубые подписали знакомого по «Автодору» Ньюмэна, Джейлена Блэкмона, Максима Личутина и Олега Акрамова.

Однако самым важным действием оказалось то, что «Динамо» сохранило лидеров прошлого сезона — Дакуана Смита и Айзею Кроули, которые разрывали в Суперлиге и Кубке России. Межсезонье для клуба продолжается, но сейчас прежде всего нужно решить кадровые вопросы после смерти Сандлера. И лишь потом продолжать формировать состав.

Пока у «Динамо» на бумаге всё выглядит очень неплохо. В команде есть неплохие исполнители, способные пошуметь и побороться за вакантные два места в плей-офф из стадии плей-ин.