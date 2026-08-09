В женскую НБА — очередь из бывших игроков-мужчин. Что вообще происходит?

Энес Кантер Фридом и Ройс Уайт, ранее выступавшие в НБА, сообщили о планах выйти на драфт женской НБА (WNBA) 2027 года. Примечательно, что оба объявления прозвучали почти одновременно — с небольшим интервалом. Уайт заявил, что намерен участвовать в процедуре как трансгендерная* женщина. При этом его посты были посвящены исключительно правилам допуска в женскую лигу, а о своём решении он рассказал в социальных сетях.

Ройс Уайт бывший игрок НБА «Я объявляю о своей кандидатуре на драфт WNBA 2027 года. Я идентифицирую себя как трансгендерную* женщину, иногда дающую такое определение!»

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

Позднее Уайт опубликовал видео, в котором подтвердил намерение принять участие в драфте.

К слову, в этом видео Ройс тоже сказал, что считает необходимым чётче прописать правила участия мужчин в женском профессиональном баскетболе. По его словам, он рассчитывает на равное отношение и не хочет сталкиваться с дискриминацией. Заявление Уайта прозвучало вслед за похожим обращением Кантера Фридома. Бывший центровой НБА тоже сообщил о намерении подать заявку на драфт WNBA. В обоих случаях речь идёт именно о публичных заявлениях, а не о подтверждённых клубами планах по подписанию игроков.

Энес Кантер в 2022 году Фото: Getty Images

На драфте НБА 2012 года Уайт под 16-м номером был выбран «Хьюстон Рокетс». Впоследствии он выступал в системе развития лиги, а также был связан с «Филадельфией» и «Сакраменто». При этом за главную команду «Рокетс» он не сыграл ни разу. В «Кингз» баскетболист провёл три матча на 10-дневном контракте, но не отметился результативными действиями. Затем Уайт продолжил карьеру вне НБА, так что его возможное попадание на драфт WNBA не стоит связывать ни с продолжением его пути в НБА, ни с переходом из одной лиги в другую.

Тем не менее вопросы о критериях допуска в WNBA стали обсуждаться активнее после заявления трансгендерной спортсменки Джули Тетарт. Она дала понять, что готова выступать в женской лиге, если один из клубов проявит к ней интерес. При этом в коллективном соглашении WNBA уже прописаны правила, регулирующие требования к участницам соревнований. Само по себе заявление Уайта или Фридома не означает, что им автоматически откроют дорогу на драфт или к контракту с клубом. И ждать, что кого-то из бывших игроков НБА выберут на драфте-2027, оснований нет: их слова привлекли внимание прежде всего как повод для новой дискуссии о критериях участия в женском профессиональном спорте. В любом случае окончательное решение о соответствии игрока требованиям лиги остаётся за WNBA. Это скорее лёгкий троллинг, не более.