Этот рекорд Джордана до сих пор не побит. Лишь двое сумели подойти к нему близко

В сезоне-1986/1987 Майкл Джордан набрал 3041 очко в регулярном чемпионате НБА — и этот результат держится неприкосновенным 39 лет. Подобраться ближе всех смогли Коби Брайант и Джеймс Харден, но даже они в своих пиковых сезонах отстали от Джордана больше чем на 200 очков.

При этом 3041 очко не является абсолютным рекордом НБА. Рекорд принадлежит Уилту Чемберлену: в сезоне-1961/1962 он набрал 4029 очков. Годом позже на его счету было 3586, а в сезоне-1960/1961 — 3033. Ещё раз он остановился совсем рядом с рубежом в 3000 очков — в сезоне-1963/1964 набрал 2948. Так что именно Чемберлен остаётся единственным игроком в истории лиги, который трижды за регулярный чемпионат набирал больше 3000 очков.

Встречи в сезоне-1986/1987 Джордан не пропускал. Он сыграл 82 матча, проводя на площадке в среднем 40,0 минуты и набирая 37,1 очка. Кроме того, в его статистике значились 5,2 подбора, 4,6 передачи, 2,9 перехвата и 1,5 блок-шота за игру. Всего на его счету оказалось 3041 очко — это был всего второй случай после эпохи Чемберлена, когда игрок пробивал отметку в 3000 очков за регулярный чемпионат. И сделать это тогда было куда сложнее, чем сегодня: за весь сезон Джордан реализовал лишь 12 трёхочковых. Основную часть его очков приносили средние броски, проходы и штрафные. В том сезоне он 37 раз набирал минимум 40 очков, восемь раз — минимум 50, а также провёл девять подряд матчей с 40 и более очками. Реализация с игры составила 48,2%.

Майкл Джордан, сезон-1986/1987 Фото: Andy Hayt/Getty Images

К слову, результативность была не единственным достижением этого сезона: Джордан также сделал 236 перехватов и 125 блок-шотов. Он стал первым игроком в истории НБА, который за один регулярный чемпионат сумел набрать не меньше 200 перехватов и 100 блок-шотов. Ближе всех к показателю в 3000 очков за регулярку подобрался Коби Брайант: в сезоне-2005/2006 защитник «Лейкерс» провёл 80 встреч и набрал 2832 очка. В среднем он записывал на свой счёт 35,4 очка и проводил на паркете 41,0 минуты, а также реализовал 180 трёхочковых. До рекорда Джордана Брайанту не хватило 209 очков. В сезоне-2018/2019 Джеймс Харден набрал 2818 очков в 78 матчах. Защитник «Хьюстона» в среднем набирал 36,1 очка и проводил на площадке 36,8 минуты. За сезон он реализовал 378 трёхочковых — более чем в 30 раз больше, чем Джордан в сезоне-1986/1987. Однако до рекорда по общей сумме Харден всё равно не дотянул, отстав на 223 очка.

Всё это подчёркивает, насколько сильно на итоговую статистику влияет число сыгранных встреч. Для результата выше 3041 очка за 82 матча нужен средний показатель не ниже 37,1 очка; при 78 играх — 39,0, при 70 — 43,5. Современная НБА при этом сама по себе помогает набирать больше: больше трёхочковых, выше темп, больше владений у ведущих исполнителей. Но есть и важный нюанс — лидеры всё чаще пропускают матчи, будь то из-за травм или из-за контроля нагрузки. В сезоне-1986/1987, напомним ещё раз, Джордан не пропустил ни одной из 82 встреч.

Джеймс Харден и Коби Брайант, сезон-2015/2016 Фото: Scott Halleran/Getty Images

Показательно, что даже самые яркие индивидуальные рекорды Джордана не являются абсолютными лучшими в своих категориях. Например, 81 очко Коби за матч — сейчас третий результат в истории НБА после легендарных 100 очков Уилта Чемберлена. Та же история — и с сезонной результативностью: 3041 очко Джордана заметно уступает 4029 очкам Чемберлена. После Брайанта и Хардена ни один игрок не смог подойти к этому уровню настолько близко. Шей Гилджес-Александер в регулярном чемпионате — 2024/2025 набрал 2484 очка. Лука Дончич тоже не раз проводил сезоны с очень высокой средней результативностью, но из-за пропусков матчей так и не смог приблизиться к рубежу в 3000 очков.

Сумма в 3041 очко до сих пор остаётся одним из лучших показателей за всю историю НБА и лучшим среди игроков, выступавших уже после эпохи Чемберлена. Перепрыгнуть эту планку можно только при двух условиях сразу: отыграть полный сезон и в среднем набирать больше 37 очков за игру. За последние почти четыре десятилетия сделать это никто не смог.