«Поменяйте меня на Карри — будет то же самое». Сказал тот, чей ценник — пачка чипсов

К величию Стефена Карри уже очень давно нет никаких вопросов. Этот «пулялка» добился всего в НБА, переписав огромное количество снайперских и не только рекордов. Но некоторые до сих пор стараются омрачить его наследие.

Монта Эллис — главная звезда в «Голден Стэйт» ещё до выбора Карри на драфте НБА. Именно Эллис вёл за собой «воинов» и был основной надеждой на будущее команды. Летом 2008 года защитник подписал шестилетний контракт на сумму в $ 67 млн, что буквально говорило о намерении «воинов» строиться вокруг Монты. Однако травмы и невероятный прогресс Карри заставили руководство задуматься над нахождением Эллиса в «Уорриорз».

В итоге Эллиса обменяли в «Милуоки». «Голден Стэйт» получил Эндрю Богута и Стивена Джексона, но намного важнее то, что клуб избавился от своей звезды в самый подходящий момент, когда он что-то ещё стоил на рынке. Не поймите неправильно, Монта — качественный игрок и разнообразный скорер, однако с ним невозможно построить чемпионскую команду. Что и показала в дальнейшем история.

И вот этот Эллис, которого обменяли в угоду дальнейшего развития Карри, взял и накинул на легенду.

Монта Эллис самый прогрессирующий игрок НБА-2007 «Если бы вы поменяли меня и Стефена местами в той чемпионской команде, было бы то же самое».

Сказал он эти слова во время интервью, когда его представляли генеральным менеджером команды университета штата Алкорн. Просто представьте, насколько Эллиса задел тот обмен, что он до сих пор не может отойти от него. А что ещё абсурднее — думает, будто с ним и с Карри это бы были одинаково сильные команды. Единственный полезный навык Монты — набор очков, но делал он это на протяжении всей карьеры с очень плохой эффективностью.

Карри реализовывал 47,1% бросков с игры на протяжении всей карьеры, Эллис — 45,1%. Из-за дуги — и вовсе пропасть: у Стефена — 42,2%, у Монты — 31,4%. К тому же никто в НБА не создавал столько пространства для партнёров благодаря своим перемещениям, как это делал Стеф на протяжении последних 15 лет.

Они просто в совершенно разных категориях. Один стоит в пантеоне величайших игроков за всю историю с огромным количеством регалий, другой же не добился ничего, однако при этом продолжает рассуждать так, словно был достоин всего того же, чего добился Карри. Неуважение во всей своей красе.

История расставила всё по своим местам. И это главное мерило в этом эпизоде!