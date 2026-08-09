Он уже огорчал «Локо» в финале. Теперь Маркос Найт будет играть за них!

«Локомотив-Кубань» объявил о возвращении Маркоса Найта. 36-летний американский защитник снова сыграет в Единой лиге ВТБ после сезона в чемпионате Китая. Ранее Найт уже выступал в России — за «Самару» и УНИКС, с которым в 2023 году стал чемпионом страны и победителем Единой лиги. Последний сезон Найт провёл в составе «Шаньси Лунгс». В 36 матчах чемпионата Китая он в среднем набирал 14,4 очка, 4,1 подбора и 4,6 передачи за 20 минут на площадке.

В Единой лиге Найт впервые сыграл в сезоне-2022/2023 за «Самару». В 31 встрече он в среднем набирал 16,9 очка, 4,9 подбора и 4,5 передачи, проводя на площадке 32 минуты. По результативности американец входил в топ-5 турнира, а по эффективности с показателем 18,7 очка был шестым. В марте 2023 года Найт перешёл в УНИКС и с казанским клубом сразу выиграл чемпионат России и Единую лигу. В финале УНИКС одолел «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1. Найт набрал 16 очков в пятом матче серии, а в третьей игре в Краснодаре принёс команде победу броском за семь секунды до сирены.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В сезоне-2023/2024 защитник сыграл 45 встреч, в которых в среднем набирал 12,9 очка, делал 4,0 подбора и отдавал 2,9 передачи. В следующем сезоне его статистика выросла до 16,2 очка, 4,2 подбора, 3,9 передачи и 1,5 перехвата за 26,3 минуты на паркете. По итогам чемпионата Найт был признан лучшим шестым игроком Единой лиги, а также принял участие в Матче всех звёзд — 2025 и получил награду MVP декабря. Всего в Единой лиге он провёл 144 встречи и набрал 2107 очков — это четвёртый результат среди иностранных игроков турнира.

Карьера Найта началась в Германии, после чего он успел поиграть в Испании, Турции, Франции, России и Китае. В 2020 году он был признан MVP финала Бундеслиги в составе «Людвигсбурга», в 2021-м выиграл Еврокубок с «Монако», а год спустя стал чемпионом Франции в составе АСВЕЛа. В «Локомотив-Кубань» он приходит уже с серьёзным багажом выступлений на уровне Единой лиги: ранее Найт входил в число самых результативных игроков УНИКСа, а теперь перейдёт в клуб, с которым встретился в финале чемпионского сезона-2022/2023.