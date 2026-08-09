От Девина Букера до Стефена Карри. Топ-5 самых лояльных игроков НБА прямо сейчас

В последние годы суперзвёзды НБА переходят из одной команды в другую, лишь бы у них было побольше шансов стать чемпионом. При таком положении дел лояльность — роскошь, на которую готовы пойти далеко не все. Вспомним пятёрку самых верных игроков на данный момент.

Пятое место. Девин Букер

Девин Букер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Защитник «Финикса» — вместе с командой с первых своих дней пребывания в НБА. В целом то же самое будет касаться и всех следующих претендентов нашего списка. Букер провёл в «Санз» уже 11 сезонов с 2015 года. И за это время Девин прошёл путь от перспективного юнца, на которого возлагают большие надежды, до звезды лиги.

С сезона-2018/2019 Букер не набирал меньше 25 очков в среднем за отдельно взятый чемпионат. Пять раз защитник попадал на Матч всех звёзд НБА, оказывался четвёртым в голосовании за MVP и дважды входил в символические сборные лучших игроков. И самое главное — выходил с «Финиксом» в финал, хоть и уступил «Милуоки». Девин пережил уже несколько версий составов «солнечных» — с Крисом Полом, с Кевином Дюрантом и Брэдли Билом, но неизменно оставался главным лицом клуба.

Четвёртое место. Никола Йокич

Никола Йокич Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Формально Йокич делит с Букером одно место, так как тоже провёл в НБА 11 сезонов. Однако «Денвер» выбрал Николу на драфте на год раньше, а серб продолжил выступление в Сербии и лишь затем перебрался за океан. Джокер проделал ещё более впечатляющий путь от никому не известного игрока, выбранного под 41-м пиком, до живой легенды НБА.

Никто не мог представить, что Йокич так сильно заявит о себе в лиге. Три MVP, MVP финала, первое чемпионство в истории «Денвера», восемь попаданий на Матч звёзд и столько же — в символические сборные лучших игроков сезона. Уйма переписанных рекордов и истинный гений трипл-даблов, которые даются ему так легко, словно он находится в компьютерной игре, — всё про Джокера. В следующем году серб может заключить с «Наггетс» крупнейший контракт в истории на пять лет и $ 359,5 млн.

Третье место. Джоэл Эмбиид

Джоэл Эмбиид Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Джо Джо с 2014 года в «Филадельфии», получается, уже 12 сезонов. И это был настоящий хаос во всём его проявлении. Первые два сезона Эмбиид не играл за клуб из-за травмы, но технически он всё равно оставался с клубом. На центрового с первых лет делалась большая ставка, и он её полностью оправдывал, когда был здоров, конечно же.

С сезона-2020/2021 Эмбиид три чемпионата кряду буквально разрывал соперников. В итоге в 2023 году он взял MVP, не дав Йокичу забрать три награды кряду. На счету Эмбиида семь поездок на Матч звёзд, пять попаданий в символические сборные лучших игроков, три защитные сборные и два сезона с лучшей результативностью в лиге.

Но в последнее время Джоэл проводит слишком мало времени на паркете из-за бесконечных травм. Возможно, Леброн поделится с Эмбиидом своим эликсиром молодости, который придаст центровому новых сил.

Второе место. Дрэймонд Грин

Дрэймонд Грин Фото: Christian Petersen/Getty Images

Кто бы мог подумать, что не самый высокий и складный тяжёлый форвард, выбранный под 35-м номером в 2012 году, станет одним из главных игроков в истории «Голден Стэйт». Грин не выделялся габаритами, однако компенсировал всё это невероятной самоотдачей и монструозной защитой.

К тому же Дрэймонд стал мозгом «Голден Стэйт». Именно он выстраивал атаки, руководя оркестром, в котором вовсю на площадке кружились Стефен Карри, Клэй Томпсон, Кевин Дюрант и многие другие выдающиеся снайперы. За свои 14 сезонов в «Уорриорз» Грин четыре раза становился чемпионом, был лучшим защитником НБА в 2017 году, четыре раза ездил на Матч звёзд, два раза попадал в символические сборные лучших игроков и девять — в защитные сборные. Это по-настоящему уникальный игрок, который в любой другой команде и с другими партнёрами был бы совсем другим, но история не знает сослагательного наклонения.

Первое место. Стефен Карри

Стефен Карри Фото: Ezra Shaw/Getty Images

И самый лояльный игрок НБА на данный момент — Стефен Карри. Легендарный разыгрывающий был выбран «Голден Стэйт» под седьмым номером на драфте 2009 года. Уже 17 сезонов разыгрывающий провёл в футболке «воинов».

Именно Карри произвёл трёхочковую революцию в баскетболе. Стефен поднял «Голден Стэйт» с колен и привёл к четырём чемпионствам. Два MVP, MVP финала, 12 участий в Матче звёзд, 11 попаданий в сборные лучших игроков сезона и один из немногих действующих баскетболистов, оказавшихся в сборной 75 лучших игроков в истории, приуроченной к 75-летию НБА.

Карри уже полностью ассоциируется только с «Голден Стэйт» и, скорее всего, завершит карьеру в этом клубе.