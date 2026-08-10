Он научил НБА играть быстрее. Умер легендарный Дон Нельсон

Дон Нельсон, второй в истории НБА по количеству побед среди главных тренеров, умер в воскресенье, 9 августа, в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья. Причины смерти и место, где он скончался, не раскрываются. Нельсон пять раз становился чемпионом НБА как игрок «Бостона», а затем провёл 31 сезон в роли главного тренера. За карьеру он одержал 1335 побед в регулярных чемпионатах. В 2010 году Нельсон установил рекорд НБА, превзойдя Ленни Уилкенса, однако в марте 2022 года его обошёл Грег Попович. После этого Нельсон занимает второе место в списке самых успешных тренеров лиги.

Нельсон трижды становился тренером года и 18 раз выводил свои команды в плей-офф. Он в числе всего двух тренеров в истории НБА, которым удалось одержать как минимум 250 побед с тремя разными клубами — с «Милуоки», «Далласом» и «Голден Стэйт». Во всех этих организациях Нельсон также работал генеральным менеджером. Тренерскую карьеру он начал в «Бакс»: после окончания игровой карьеры в 1976 году вошёл в штаб «Милуоки», а затем сменил Ларри Костелло, покинувшего команду после 18 матчей в сезоне-1976/1977. Нельсон возглавлял «Бакс» 11 сезонов и семь раз подряд выигрывал дивизион.

Прежде всего команды Нельсона отличались высоким темпом и нестандартным использованием игроков. Он развивал концепцию Point Forward — форварда, который берёт на себя значительную часть функций разыгрывающего. Свой подход Нельсон связывал с опытом работы в «Бостоне» у Реда Ауэрбаха и с его принципами быстрого нападения. После «Милуоки» Нельсон продолжил карьеру в «Голден Стэйт», «Нью-Йорке» и «Далласе». В «Уорриорз» он возглавлял команды в два разных периода, и первый из них связан с Run TMC — трио Тим Хардуэй — Митч Ричмонд — Крис Маллин.

Дон Нельсон — тренер «Голден Стэйт», сезон-1989/1990 Фото: Ken Levine/Getty Images

Во второй период работы Нельсона в «Голден Стэйт» команда оказалась в центре одной из самых знаменитых серий первого раунда в истории НБА. В плей-офф 2007 года «Уорриорз», получившие восьмой номер посева на Западе, обыграли «Даллас» со счётом 4-2. «Маверикс» тогда завершили регулярный чемпионат с лучшим результатом на Западе, а их лидером был Дирк Новицки. Так «Голден Стэйт» стал первой восьмой командой, которая выбила первую сеяную команду в серии до четырёх побед. До этого Нельсон восемь сезонов провёл именно в «Далласе». Там вместе с ним работал его сын Донни — сначала ассистентом тренера, а затем генеральным менеджером. Вдвоём они убедили 20-летнего Дирка Новицки отказаться от европейского баскетбола и перебраться в НБА. Нельсон также тренировал Стива Нэша, который после ухода из «Далласа» дважды становился MVP регулярного чемпионата в составе «Финикса».

С Нельсоном связан и один из первых сезонов Стефена Карри в НБА. Именно он возглавлял «Голден Стэйт» в сезоне-2009/2010, когда Карри был новичком. Позже Стеф говорил, что Нельсон с первых дней дал ему свободу с мячом и помог развиваться как разыгрывающему. При этом чемпионство НБА как тренер Нельсон так и не взял. Зато четыре раза доходил до финала конференции: трижды — с «Милуоки» и один раз — с «Далласом». До большого финала его команды не добирались. Были в его карьере и конфликты: во время первого периода в «Голден Стэйт» у него возникли разногласия с новичком Крисом Уэббером. После обмена Уэббера Нельсон пропустил девять матчей из-за болезни и в феврале 1995 года покинул команду. Перед возвращением в «Уорриорз» он успел поработать в «Нью-Йорке» — правда, меньше сезона.

Дон Нельсон и Стефен Карри, сезон-2009/2010 Фото: Getty Images

В декабре 2000 года Нельсон временно ушёл из «Далласа», чтобы пройти восстановление после операции по поводу рака простаты. Затем он вернулся к тренерской работе и впоследствии завершил карьеру в «Голден Стэйт». В 2012 году Нельсона включили в Зал славы баскетбола, а в 2025-м он получил премию имени Чака Дэйли за вклад в тренерское мастерство. На церемонии специалист также критически отозвался об обмене Луки Дончича из «Далласа» в «Лос-Анджелес Лейкерс», назвав его огромной ошибкой.

Игровую карьеру Нельсон в основном провёл в «Бостоне». За «Селтикс» он сыграл 11 сезонов и стал пятикратным чемпионом НБА. Всего в лиге провёл 14 лет, после чего переключился на тренерскую работу.

В последние годы Нельсон жил на Мауи, занимался недвижимостью и уже почти не участвовал в повседневной жизни НБА.