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Кавай Леонард и Лейкерс: в 2019 году могли обсуждаться условия, выходившие за рамки правил НБА

Леонард хотел слишком многого? Жёсткие условия вынудили «Лейкерс» отказаться от сделки
Артемий Берстенев
Кавай Леонард хотел слишком многого?
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По этой причине, вероятно, Кавай не перешёл к «озёрникам» в 2019 году.

В 2019 году представители Кавая Леонарда во время переговоров с «Лейкерс» могли выдвигать требования, которые противоречили коллективному соглашению НБА. Об этом ранее писал журналист The Athletic Сэм Эмик. Теперь эта история приобрела дополнительный вес на фоне расследования лиги в отношении Леонарда и «Клипперс».

Кавай Леонард Подробнее

После ухода из «Торонто» форвард был одним из самых востребованных игроков на рынке свободных агентов, а «Лейкерс» всерьёз рассматривали его подписание. Однако в итоге Леонард выбрал «Клипперс». По версии Эмика, «Лейкерс» отказались от сделки из-за условий, которые озвучил дядя и представитель игрока Деннис Робертсон.

Дело было не только в максимальном контракте. По словам Эмика, Робертсон потребовал для Леонарда долю в клубе, личный самолёт на постоянной основе, дом и гарантированный доход от рекламных соглашений. Как отмечалось в публикации, все эти пункты выходили за рамки CBA.

«Лейкерс» на такие условия не пошли и свернули переговоры. Позже Леонард подписал контракт с «Клипперс». При этом сам по себе факт предъявления требований ещё не означает нарушения правил: для этого нужно доказать, что запрещённые условия были действительно согласованы или предоставлены одной из сторон.

Остин Ривз и Кавай Леонард, сезон-2025/2026

Остин Ривз и Кавай Леонард, сезон-2025/2026

Фото: Luiza Moraes/Getty Images

На фоне текущего расследования НБА вновь вернулась история 2019 года. Лига проверяет соглашение Леонарда с Aspiration, согласно которому баскетболист должен был получить $ 28 млн. Внимание также привлекли сообщения о его договорённости с Daktronics — производителем видеотабло, связанным с домашней ареной «Клипперс». НБА пытается понять, не использовались ли эти коммерческие контракты как способ дать Леонарду дополнительную компенсацию в обход правил зарплатной ведомости. «Клипперс» всё отрицают, а окончательных выводов по расследованию пока нет.

На этом фоне по-прежнему заморожен и обмен Леонарда в «Торонто». В июне клубы договорились о переходе игрока, но «Рэпторс» приостановили оформление сделки после уведомления НБА о возможных последствиях расследования. Один из вариантов развития событий — соглашение между лигой, игроком и «Клипперс» о наказании без расторжения контракта.

Если же нарушение окажется более серьёзным, НБА может поставить под вопрос действительность соглашения Леонарда, а это способно затронуть и уже согласованный обмен. При этом требования, которые Робертсон озвучивал в 2019 году, сами по себе не доказывают нарушений со стороны Леонарда: они важны прежде всего как часть истории его переговоров с командами. Сейчас расследование касается конкретных коммерческих договорённостей, и окончательные выводы по ним должна сделать НБА.

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