Супертрансферы от «Локо» и закупка «Самары». Яркие переходы в Единой лиге за неделю

Продолжаем нашу еженедельную рубрику главных переходов за последние семь дней в Единой лиге ВТБ. Кто хорошо поработал на рынке?

«Локомотив-Кубань» на прошедшей неделе знатно пошумел. Сначала клуб объявил, что Всеволод Ищенко будет выступать за команду в следующем сезоне. «Даллас» выбрал россиянина под 56-м пиком на драфте НБА. После Летней лиги руководство «Маверикс» решило оставить талантливого игрока в Краснодаре для дальнейшего развития. При этом в «Далласе» отметили, что будут следить за Ищенко и в будущем он может оказаться в НБА. Данил Шеянов из «Локо» отправился в аренду в «Енисей».

Но на этом «Локо» не остановился и подписал Алексея Покушевски и Маркоса Найта. Первый долгое время выступал за «Оклахому» в НБА, а затем перебрался в «Партизан», где играл как в Адриатической лиге, так и в Евролиге. Найт и вовсе не нуждается в представлении, так как знаком российским болельщикам по выступлениям за «Самару» и УНИКС. В Казани Маркос становился чемпионом и лучшим шестым игроком Единой лиги в 2025 году. Просто невероятное усиление для краснодарцев.

Маркос Найт Фото: Единая лига ВТБ

«Бетсити Парма» продолжает укомплектовывать состав. На этот раз контракт с пермским клубом подписал Брайан Фоббс. В прошлом сезоне в немецком «Ольденбурге» у защитника 14,6 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи.

Помимо аренды Шеянова, «Енисей» подписал форварда Майкла Янга. Ранее американец выступал в «Босне», где его средняя статистика составляла 10,5 очка и 2,7 подбора. МБА оформила соглашение с Андреем Малининым, который ранее выступал за красно-белых на протяжении пяти лет, пройдя путь от ДЮБЛ до основы. Уэнделл Грин теперь будет выступать за «Автодор». Ранее разыгрывающий играл за словенскую «Илирию». В Адриатической лиге он набирал 15,7 очка при 3,3 подбора и 5,1 передачи.

«Самара» объявила о приходе в команду бывшего защитника «Нижнего Новгорода» Сергея Зоткина и Артёма Коряковского из «Барс-РГЭУ». Также клуб с берегов Волги пополнил Александр Петенев. Продлили свои соглашения с командой Глеб Шейко, Данила Чикарёв и Андрей Саврасов. Но, наверное, главным событием для волжан стало возвращение в «Самару» Евгения Минченко, который ранее был капитаном команды.