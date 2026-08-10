Необычный день для НБА! Клуб подписал самого высокого и самого низкого игроков за сутки

«Клипперс» в это межсезонье больше всего приковывает к себе внимание из-за расследования НБА по делу с Каваем Леонардом, Стивом Баллмером и компанией Aspiration. Мол, организация в обход договора Кавая с клубом дополнительно выплачивала ему деньги, а один из богатейших людей мира знал об этом и молчал. Но команда необычно заявила о себе.

Клуб из Лос-Анджелеса заключил контракты с самым низким и самым высоким игроками в НБА на данный момент за один день. Японец Юки Кавамура ростом в 168 см подписался с «Клипперс» — и в тот же день был объявлен американец Джамарион Шарп с ростом 226 см. В итоге разница между ними составила 56 см. Ждём официальных фотографий с тренировочного лагеря. Они должны быть очень забавными!

И это фото точно будет похоже на то, где красуются легендарные Маггси Богз и Мануте Бол. У первого рост был 160 см, у второго — 231 см. Правда, в этом случае разница ещё более впечатляющая по сравнению с Кавамурой и Шарпом. Да и оба игрока выделялись по-своему: Богз с такими габаритами был одним из быстрейших в лиге, а Бол — монстром под кольцом, который блокировал всё что движется.

Самый низкий баскетболист

При этом Кавамура может не остаться выступать за «Клипперс» в регулярном чемпионате, потому что у него негарантированный контракт, рассчитанный во многом на тренировочный лагерь. По итогам сборов клуб примет окончательное решение по японцу, который уже успел поиграть за «Мемфис» и «Чикаго». Маленький защитник не оставляет попыток закрепиться в ротации какого-то из клубов.

У Шарпа ситуация более комфортная, ведь он подписал с «Клипперс» двусторонний контракт, позволяющий ему выступать как за основную команду, так и за «Сан-Диего Клипперс». Конечно, бóльшую часть времени центровой проведёт в G-лиге, но если тренеры увидят его прогресс или кто-то травмируется, то Джамарион будет тут как тут.