«У ЦСКА менеджмент №1, а за «Зенит» тревожно». Разбор межсезонья от агента Рыжова

«Менеджмент №1» и «атмосфера далека от идеальной»: сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов в большом интервью «Чемпионату» высказался о ситуации в российском баскетболе. Обсудили, почему ЦСКА из года в год удаётся сохранять лидеров и потенциальное возвращение российских клубов в Евролигу. Рыжов также разобрал громкие трансферы межсезонья и спрогнозировал перспективы Всеволода Ищенко в борьбе за место в НБА. Отдельно эксперт высказался о «Зените», смене руководства и жёстких тренировках Душко Ивановича.

— ЦСКА в очередной раз сохраняет практически весь свой состав. Как им это удаётся?

— Помните наше интервью почти год назад? Тогда я сказал, что у ЦСКА — менеджмент №1. В этом и причина. Хотя многих это задело, но умение находить общий язык с неудобными или даже не совсем адекватными контрагентами ради результата и прогресса клуба и есть свидетельство силы менеджмента. Добавить тут нечего. Из года в год управленцы ЦСКА работают в интересах клуба, а не каких-то избранных агентов. Результат, как говорится, налицо.

Кирилл Елатонцев Фото: РИА Новости

— Ведищев резко раскритиковал РФБ, а также упомянул разговоры с Ватутиным. Как считаете, будут ли резкие изменения в отношениях ЦСКА и «Локомотива»? И могут ли быть последствия от РФБ?

— Затрудняюсь ответить на ваш вопрос касаемо взаимоотношений между ЦСКА и «Локомотивом». Если были какие-то договоренности между клубами, то может. Если нет — тогда вряд ли. Такой вопрос лучше адресовать Ведищеву и Ватутину. Полагаю, что в недавно вышедшем громком интервью Ведищев, когда говорит, что руководство одного из российских топ-клубов, прямого конкурента, решило действовать за спиной у «Локомотива», имеет в виду не ЦСКА. Что касается последствий от РФБ, мне кажется, главное уже случилось — Елатонцеву выдали открепительное письмо. Обсуждать это, не имея перед глазами фактов в письменном виде и всех деталей дела, я не имею ни права, ни желания. Представить какие-либо другие последствия я не могу, потому что прецедентов подобного уровня не припомню.

— После слухов, что ЦСКА через год вернётся в Евролигу, иностранцы будут больше обращать внимание на этот клуб?

— Обращают. И не только на этот клуб. Но приходится их разочаровывать, что дистанция между слухами и реальностью очень далека. Когда читаешь баскетбольную прессу, иногда кажется, что только мы с Андреем Ватутиным живем в адекватном мире. Остальные — в иллюзиях. Это я так грустно пошутил, вспоминая недавнее интервью президента ЦСКА, которое назвали «интервью без надежды». Хотя очень хотелось бы ошибаться в этом вопросе.

— Если бы ЦСКА вернули прямо сейчас, то какие перспективы у команды были бы в Евролиге?

— Надо быть реалистами — предел мечтаний для нынешних составов наших топ-клубов — борьба за плей-ин Евролиги.

— Гудумак, Ратэн-Мэйс, возвращение Брайса, Михайловский, Адамс, Узинский, Коновалов, Бабурин и Шаманич. Это серьёзная заявка на чемпионство от УНИКСа?

— Казанский коллектив всегда находится в статусе главных борцов за кубок Единой лиги ВТБ. В том числе благодаря точечной селекции и идеальному микроклимату внутри команды. Возможно, приведённые вами фамилии не делают УНИКС фаворитом, однако казанцы точно будут трепать нервы «олигархам» нашего баскетбола.

— Большое количество новых игроков может негативно повлиять на сыгранность?

— Конечно, потребуется какое-то время, чтобы наладить «химию». Но, честно вам скажу, фраза, что команда строится за несколько лет — чаще всего заранее заготовленная отговорка менеджмента в любом командном виде спорта, а особенно в баскетболе, где большинство команд за редчайшим исключением меняет половину ростера в межсезонье независимо от результата — так уж повелось в Европе. На деле коллектив проживает несколько «предсезонок» каждый год, и количество событий, влияющих на результат, обычно зашкаливает — травмы, смены тренеров, банальное стечение обстоятельств…

Милан Каракаш Фото: Единая лига ВТБ

— Смена Перасовича на Каракаша может пройти безболезненно?

— Я не хочу ни в коем разе вас обидеть банальным ответом в стиле известного анекдота про вероятность встретить на улице динозавра, но максимально честный ответ: может пройти, а может и не пройти. Каракаш, как и Перасович, мой подопечный, поэтому мне сложно быть объективным, но логика руководства УНИКСА мне понятна — эпоха Перасовича абсолютно успешна, и назначить главным тренером первого ассистента — ожидаемый ход. Мы много раз видели подобную преемственность в командных видах спорта.

— Переход Шаманича в УНИКС может настораживать?

— Конечно, всё-таки сложности у Луки были почти во всех предыдущих коллективах! Игрок, безусловно, очень талантливый. Будем надеяться, что семейная магия казанской атмосферы благотворно скажется на результатах Шаманича.

— Как вам межсезонье «Локомотива»? Маркосу Найту исполнится 37 сентябре. Будет ли он так же хорош? Покушевски достаточно именитый баскетболист. Для «Локомотива» это большая удача?

— Мне кажется в нынешних обстоятельствах сложно было укомплектоваться лучше, но хватит ли этого даже для повторения результата прошлого сезона, сейчас гадать бесполезно. Напомню, что, помимо общих сложностей в связи с известными событиями, у «Локомотива» есть «региональные» особенности. Каждый раз, предлагая игроков туда, мы сталкиваемся с тем, что семьи кандидатов смотрят контурные карты и новости по телевизору. Да и вообще, после исключения наших клубов из еврокубков, всем клубам приходится идти на определённые риски, чтобы максимизировать качество — либо брать заслуженных известных ветеранов, надеясь, что их возможный спад не будет критическим, как, например, у Найта, или игроков с громким именем, у которых карьера в последние сезоны забуксовала, однако возраст ещё позволяет легко её перезапустить — это Покушевски или тот же Шаманич на примере прошлого сезона, либо вообще подписывать игроков, у которых были известны проблемы со здоровьем или какого-то другого рода, но былые заслуги заставляют надеяться на чудо.

Вспоминается интервью спортивного директора «Зенита» Сани Бечировича, который говорил в начале прошлого сезона: «И в прошлом я хотел и искал игроков, у которых были слабые сезоны или которые приходят после травм. Мне самому приходилось проходить этот путь несколько раз, когда ты играешь плохо или тебя останавливает травма. В таких ситуациях телефон не звонит». Могу только посочувствовать и поддержать Сани, понимая, сколько он всего выслушал после таких откровенных слов про селекцию и результатов «Зенита». Нам же как болельщикам надо осознавать жестокость мира большого спорта изнутри — по-простому говоря, функционеры наших клубов идут на большие риски быть уволенными из-за неудовлетворительных результатов — ради того, чтобы радовать нас качественным баскетболом, несмотря на обстоятельства. Легче всего, имея запредельный бюджет и играя в Евролиге, скупить всех игроков, которые блистают, или, наоборот, собрать дешевый, «голодный» ростер, сняв с себя ответственность за результат, и радоваться прогрессу одного-двух игроков, забывая, что разогнали полкоманды и ничего не добились, а вот работать в наших нынешних реалиях — это совсем другая история…

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

— Верите, что Ищенко сделает в будущем сезоне скачок в уровне, чтобы попасть в НБА?

— Сложно давать такие прогнозы. В Летней лиге Всеволод показал именно то, о чём говорили специалисты — у него уже есть опыт игры в серьёзный взрослый баскетбол, игровой интеллект. Однако по меркам НБА немного не хватает скорости для защитника или винга — самой атлетичной позиции в заокеанском баскетболе. В этих качествах вряд ли можно вообще сильно прибавить — они заложены природой. Поэтому предположу, что шансы на вход в НБА будут примерно такими же следующим летом: опять будет Летняя лига, и будем надеяться, что либо в составе «Далласа» будет место, либо права на Всеволода поменяют в клуб, где найдут применение таланту Севы.

— У Глеба Фирсова был долгосрочный контракт с «Пармой», но он оказался в «Локомотиве». Расскажите об этом переходе.

— Я скажу вам больше — незадолго до перехода в «Локомотив» Глеб продлил контракт с «Пармой». А уже летом имел два оффера из NCAA, однако решил не покидать родину, ему здесь комфортно. Переход в «Локомотив» это относительно редкий случай профессиональных переговоров, которые увенчались успехом для всех сторон. Мой партнёр Максим Шарифьянов и президент «Пармы» Сергей Богуславский провели успешный диалог, в результате которого все стороны остались в плюсе. Игрок пошёл на повышение, а клуб «Парма» получил более чем достойную компенсацию. Здорово, когда клубам удаётся сохранять баланс между воспитанием российских игроков и борьбой за высокие места, надеюсь, так будет и дальше, ведь в той же «Парме» несколько молодых игроков на подходе — тот же Лев Свинин, который уже принимал участие в Еврокемпе НБА в Тревизо.

— В последнее время почти все разговоры о «Зените» так или иначе затрагивают жёсткие тренировки Душко Ивановича. Многие к этому относятся скептически. Тренер-ветеран и его команда способны удивить?

— «Зенит» вообще не перестаёт удивлять. Многим показалось, что старое руководство подписывало тренера до предполагаемой смены власти в клубе в определённой спешке. К чему это приведёт? Только время покажет. Пока лишь остается гадать, что бюджет снизился или есть ещё какие-то факторы, влияющие на селекцию. Что касается тренировок Ивановича, то за 30 лет тренерской карьеры, конечно, у Душко сформировались стиль и репутация, об этом даже он сам говорит в интервью, стоит отдать должное его самоиронии — кстати, несмотря на тиранический стиль в тренировочном процессе, он известен как очень интеллигентный и уважаемый человек в баскетбольном мире. Будут игроки, которым это пойдёт на пользу, а будут и те, кто не выдержит нагрузок — не у всех от природы здоровье, как у Жбанова или Емченко. Причём подчеркну, что сам по себе возраст — не приговор, мой клиент Эрл Роулэнд играл у Ивановича в «Химках» в сезоне-2016/2017, на тот момент ему было 34 года, в пятиматчевой полуфинальной серии с «Зенитом» убегал в отрыв и забивал сверху, при этом ещё и показывая выдающуюся защиту… Однако были и более молодые игроки, которые принципиально не хотели идти к Душко или шли, но не выдерживали… Кстати, примечательно, что после того сезона руководство «Химок» решило не продлевать Ивановича, несмотря на хороший результат. Клуб вышел в Евролигу, заняв второе место в Единой лиге ВТБ, и пригласил Георгиоса Барцокаса.

Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

— Клуб покинули Трент Фрейзер и Ксавьер Мун. Пришли Айк Ирэбу и Нэйт Мэйсон. Равноценные замены?

— Нет, по профайлу подписанные игроки не столь сильны, как ушедшие. Но это, опять же, на бумаге. Будем надеяться, что тренерский гений Ивановича нивелирует эту разницу или вообще посрамит скептиков.

— В пресс-релизе встречи совета директоров нет слов про цель стать чемпионами, однако много сказано об экономической части. Допускаете, что «Зенит» не ставит перед собой цель выиграть чемпионство в приоритет?

— Придётся пошутить, что я не был на совете директоров. Но если серьезно — это настораживает. Все последние годы результаты были ниже заявленных целей и бюджета. Может быть, в этот раз решили публично не декларировать традиционную задачу выиграть Кубок Белова после четырёх неудачных сезонов, а может, действительно есть какие-то неизвестные широкому кругу лиц факторы, не позволяющие ставить максимальную задачу. Для болельщиков это, конечно, тревожно.

— У «Зенита» сменилось многолетнее руководство. Клуб нуждается в глобальной перестройке?

— Безусловно. Когда проблемы внутри клуба и в раздевалке выходят в публичное поле и видны всем болельщикам — это беда. Я не буду по этическим причинам рассказывать, что происходило в «Зените» в последние годы. Но поверьте: атмосфера внутри была далека от идеальной. Что, видимо, и послужило причиной невыполнения максимальных целей, очевидно, стоявших перед клубом с самым большим бюджетом. И, похоже, спонсоры это поняли. Мы станем свидетелями второй глобальной перестройки в истории клуба. Первый период можно назвать романтическим — в 2014 году клуб переехал в Санкт-Петербург из подмосковных Люберец, где носил название «Триумф», и вплоть до 2018 года показывал выдающиеся результаты при скромном бюджете: если не изменяет память, бюджет тогда был пятым-шестым в лиге, а «Зенит» несколько лет подряд брал бронзу — тягаться с тогдашними ЦСКА и «Химками» было просто нереально, думаю, болельщики уже подзабыли те суперсоставы наших грандов. Российские исполнители играли заметную роль, а петербургские болельщики привыкли, что баскетбол топ-уровня теперь в сине-бело-голубых цветах, а не в красно-белых, как во времена «Спартака». Затем был период когда в клуб пришли большие финансы, бюджет резко увеличился, «Зенит» дебютировал в Евролиге, подписал тренера экстра-класса, выиграл Единую лигу ВТБ в 2022 году, приучил болельщиков к статусу фаворита российского баскетбола и потратил приличные средства на молодежную академию. Если в «большом» «Зените» приняли решение о глобальной перестройке в баскетбольном клубе, значит, оценивают деятельность руководства за этот период как неудовлетворительную. Других методов оценки, кроме как соотношение результата к затраченным денежным средствам, в спорте не придумано. Да и не только в спорте. Тем не менее, думаю, болельщики всё равно благодарны за те эмоции и игру любимого клуба на так называемом «богатом» этапе истории БК «Зенит». В непростые времена (хотя сейчас нам время коронавируса в сравнении с нынешней политической ситуацией кажется чем-то забавным, скорее поводом для веселых воспоминаний об иногда нелепых ограничениях) нам дарили возможность смотреть баскетбол высокого уровня.

Каким будет следующий этап в истории клуба, мы увидим уже очень скоро… Мы как простые петербургские болельщики будем надеяться, что всё наладится и Кубок Белова вернётся в Санкт-Петербург.