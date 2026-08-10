Магия Стефена Карри незабываема! Два года назад он похоронил мечты французов о золоте

В финале Олимпиады в Париже 10 августа 2024 года сборная США переиграла Францию — 98:87. А решающим моментом стала концовка четвёртой четверти, где Стефен Карри влепил четыре подряд трёхочковых. И даже два года спустя этот кусок игры воспринимается как одно из самых запоминающихся сольных шоу в истории олимпийских финалов.

За три минуты до конца матча Виктор Вембаньяма сократил отставание Франции до трёх очков — 79:82. Центровой завершил финал с 26 очками и семью подборами, а его попадание вернуло хозяевам турнира шанс сравнять счёт. Но уже в следующей атаке Карри ответил дальним броском. Разыгрывающий «Голден Стэйт» затем добавил ещё три точных трёхочковых подряд. Все четыре попадания пришлись на последние 2 минуты 48 секунд встречи. Франция после каждого из них пыталась остаться в игре, однако американцы только наращивали преимущество. Последний бросок Карри он реализовал за 35 секунд до сирены, сделав счёт 96:87.

После этого Карри показал свой фирменный жест Night Night. Во время трансляции французские комментаторы после очередного точного броска назвали его «дьяволом по имени Карри». К слову, для Карри Олимпиада-2024 стала первой в карьере. В полуфинале сборная США встретилась с Сербией и оказалась в непростой ситуации, однако Карри набрал 36 очков и реализовал девять трёхочковых. В финале он добавил ещё восемь дальних попаданий. В итоге за два последних матча турнира баскетболист забил 17 трёхочковых.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube.

В финале Карри провёл на паркете почти 30 минут и набрал 24 очка — все они пришлись на броски из-за дуги, которые он реализовал с впечатляющей точностью: восемь из 13. В его активе также один подбор, пять передач и два перехвата. Одним из ключевых факторов стала общая эффективность сборной США: американцы попадали 50% трёхочковых, тогда как французы — только 30%. При этом Франция бóльшую часть матча оставалась в игре. После первой половины счёт был 49:41 в пользу США, третью четверть хозяева тоже взяли — 25:23. Перед заключительным отрезком разница составляла всего шесть очков. У французов помимо Вембаньямы 20 очков набрал Гершон Ябуселе. У США 15 очков записал на свой счёт Кевин Дюрант, а Леброн Джеймс завершил финал с 14 очками, 10 передачами и шестью подборами.

Победа принесла сборной США пятое подряд олимпийское золото и 17-й титул в истории мужского баскетбольного турнира Игр. Дюрант стал первым в истории мужского баскетбола четырёхкратным олимпийским чемпионом. Джеймс был признан MVP турнира, а Карри вошёл в символическую пятёрку вместе с Вембаньямой, Николой Йокичем и Деннисом Шрёдером. Показательным получился и финальный отрезок Карри: 24 очка, восемь из 13 с дистанции и четыре трёхочковых подряд при преимуществе США всего в три очка. Именно этот рывок определил концовку матча и помог американцам завершить турнир победой со счётом 98:87.