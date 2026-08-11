В Евролиге ждут Николу Йокича уже через год. Звучит красиво, но шансов — никаких

«Денвер» загнал себя в угол в это межсезонье. В команде пытаются найти способ не платить огромный налог на роскошь, поэтому скоро будут приняты очень важные решения для будущего франшизы. И в этот самый момент владелец клуба Евролиги делает сенсационное заявление, связанное с Николой Йокичем.

Димитрис Яннакопулос — скандальный владелец «Панатинаикоса», которого недавно отстранили от посещения всех домашних арен клуба на полгода из-за того, что функционер обматерил судей после своего выхода на паркет в одном из матчей финала чемпионата Греции с «Олимпиакосом». И это уже не единичный случай, а тенденция.

И именно Яннакопулос дал нам пищу для размышлений, обозначив попытку подписать самого Йокича!

Димитрис Яннакопулос владелец «Панатинаикоса» «Есть один игрок, который по-прежнему остаётся моей мечтой. Я пока не подписал его, но подпишу в следующем году. Это Йокич, лучший игрок в мире! Люди скажут: «Ладно, теперь он шутит». Но в этом году я сделал очень серьёзное предложение и его команде, и ему самому. Мне отказали».

На этом Яннакопулос не остановился и продолжил: «Когда я обратился к ним, у него действовал определённый контракт. Это был его последний год. Я попытался выкупить последний год его контракта. Они даже не… Им потребовалось несколько секунд, чтобы сказать: «Кто? Греция? Где? До свидания» — так мне ответили в его команде. Поэтому подождём до следующего года».

А теперь давайте разбираться. Во-первых, «очень серьёзное предложение» Яннакопулоса вряд ли хоть как-то может конкурировать с зарплатой в НБА. Зарплатный бюджет «Панатинаикоса» на всех игроков составляет около € 27 млн за сезон, а один только Йокич в «Денвере» за прошлый год получил $ 55,2 млн. Это вдвое больше бюджета на всю команду в турнире, где есть потолок зарплат! Понятное дело, что в эту сумму не включены налоги, но Йокич в любом случае получает уж слишком приличную сумму, чтобы отказаться от неё.

Никола Йокич Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Во-вторых, зачем одному из лучших (если вообще не лучшему) игроков НБА на пике карьеры уезжать в Евролигу?! Это попросту невозможно, даже сложно представить, что должен предложить владелец греческого клуба, чтобы Джокер просто рассмотрел переезд в Европу. Пока всё это выглядит как безумные мечты помешанного на баскетболе Яннакопулоса.

Ещё сильнее делает этот исход несбыточным тот факт, что следующим летом Йокич может подписать с «Денвером» рекордный в истории контракт на $ 359,5 млн за пять лет. И самым важным фактором является его верность клубу. Никола уже много раз всем говорил, что его главная цель — провести в «Наггетс» всю карьеру. Он уже давно и, кажется, бесповоротно осел в Колорадо. А все мы знаем, что серб не любитель менять свой быт и комфорт в угоду другим факторам.

Поэтому представить Йокича в Евролиге в следующие пять лет просто невозможно. На закате карьеры, когда он уже приблизится к 40 годам, — может быть. И то далеко не факт! Потому что Никола максимально семейный человек и может повесить кроссовки на гвоздь раньше из-за желания больше времени проводить с близкими. Джокера в Европе мы в ближайшие годы не увидим, как бы этого не хотел владелец «Пао».