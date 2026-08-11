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Бен Симмонс готов к возвращению в НБА: травмы, как проходила карьера баскетболиста, где играл, кто предложит контракт, Филадельфия

Симмонс передумал уходить. После провала и травм Бену дадут новый шанс в НБА?
Никита Бирюков
Симмонсу дадут новый шанс в НБА?
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Австралиец готов побороться за место в лучшей лиге мира.

Первый выбор на драфте 2016 года… от Бена Симмонса ждали того, что этот игрок станет ключевым для «Филадельфии» на много лет. Сначала так оно и было: поездки на Матчи звёзд, символические сборные и шикарная игра на обеих сторонах паркета, но затем всё пошло под откос.

Бен Симмонс Подробнее

Травмы очень сильно мешали Симмонсу показать себя, однако, что намного важнее, у него не было броска. Все очки приходились либо на проходы, либо на очень уж близкие попытки у кольца. В плей-офф этот фактор очень сильно влиял на «Филадельфию». Когда один из двух твоих лучших игроков получает $ 30 млн, но не умеет делать главного в баскетболе, то у клуба явно большие проблемы.

Именно из-за отсутствия броска и травматичности с учётом зарплаты Симмонса от него решили избавиться — обменяли в «Бруклин», где он дольше пробыл в лазарете, нежели был здоров. Его статистика просела по всем фронтам, пропала уверенность в себе. В итоге в сезоне-2024/2025 Бен оказался в «Клипперс», где набирал 2,9 очка при 3,8 подбора и 3,1 передачи. А ведь восемь лет назад он практически собирал трипл-дабл в среднем: 16,9 очка, 8,8 подбора и 7,7 передачи.

Но его путь с командой продлился всего 23 игры с учётом плей-офф, затем он полностью пропустил сезон-2025/2026, ссылаясь на то, что берёт перерыв на полное восстановление от травм. И теперь Симмонс готовится к возвращению.

Бен Симмонс
Бен Симмонс
трёхкратный участник Матча звёзд НБА

«Я не стал бы менять эту историю. Взлёты, падения, боль, время, опыт. Я принял всё это. Каждая глава сформировала во мне то, что я не смог бы обрести никак иначе. Благодарен за то, где был, и горжусь тем, где сейчас. И готов ко всему, что будет дальше».

И к этому своему монологу Бен приложил классическое летнее фото с тренировки. В целом Симмонс каждый год радует нас такими активностями, но в этот раз, видимо, всё действительно идёт к его возвращению в НБА. Известный инсайдер Марк Спирс сообщил, что несколько команд проявляют интерес к австралийцу и готовы дать ему контракт как минимум на тренировочный лагерь. Конечно, никто не станет платить сбитому лётчику большие деньги, а вот выдать минимальный контракт — звучит не так уж и плохо.

Да, Симмонс уже далеко не тот, что был раньше. Однако никто и не планирует платить ему почти $ 40 млн, которые он получил за сезон-2024/2025. Со скамейки он должен помочь в розыгрыше, и силовой проход у него ещё остался. Вопрос лишь в его здоровье, как и всегда. В ротации Бен точно не помешает, а если он не будет ломаться, как спичка, и хотя бы немного поработал над своим броском, то болельщики с радостью захотят посмотреть на новый заход австралийца в НБА.

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