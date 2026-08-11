«Не верится, что всё закончится». Что происходит с «Астаной»?

К большим переменам в профессиональном спорте болельщики уже давно привыкли: ещё вчера клуб строил амбициозные планы, а сегодня оказывается на грани выживания. Пример баскетбольного «Монако», который недавно покинули ключевые игроки, в этом отношении вполне показателен. Не менее драматичный сюжет разворачивается и в казахстанском баскетболе. Флагман страны БК «Астана» ещё в июне готовился к возвращению в Единую лигу ВТБ после пропущенного сезона-2025/2026. Однако сегодня, 11 августа, официально выяснилось, что долгожданного камбэка не будет. Более того, некоторые СМИ вышли с заголовками, что команда и вовсе может прекратить существование.

Важной причиной отзыва заявки на участие в Единой лиге стал финансовый фактор. Генеральный директор клуба Самсон Аракелян сообщил, что после встречи в Комитете спорта Казахстана принято решение о переориентации деятельности на молодёжные проекты и существенном сокращении финансирования. Денег для выступления на международном уровне при таком сценарии просто не хватит.

Игроки «Астаны», сезон-2025/2026 Фото: БК «Астана»

При этом за решением о срезании бюджета стоят и конкретные претензии к эффективности проекта. Позицию профильного ведомства озвучил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Руслан Есеналин. По его словам, результаты «Астаны» в последние годы не оправдывали вложений. В сезоне-2024/2025 команда показала худший результат в своей истории, одержав лишь две победы в 44 матчах. Восемь лет подряд столичный клуб не попадал в плей-офф Единой лиги, а в прошедшем сезоне уступил и на внутренней арене — остался без Кубка Казахстана и проиграл в финале Национальной лиги «Каспию» из Актау (87:89 ОТ в пятом матче). Кроме того, чиновник сослался на новый закон Республики Казахстан, который пересматривает подход к государственным расходам на спорт и запрещает финансирование легионеров за счёт бюджета.

«В сложившихся условиях рассматривается возможность пересмотра подходов к развитию отечественного баскетбола. Приоритетом станет развитие молодёжной команды, подготовка спортивного резерва и поддержка детско-юношеского спорта», — резюмировал Есеналин.

Логику реформирования подкрепили и конкретными цифрами. Глава фонда Sport Qory Ерлан Ауганбаев отметил, что за последние пять лет через механизм спонсорской помощи клуб получил более 8 млрд тенге. Теперь в планах — совершенствование модели финансирования и повышение эффективности использования выделяемых средств с приоритетом на развитие молодёжной сборной и детско-юношеского баскетбола. В Национальной федерации баскетбола Казахстана также выразили готовность сотрудничать с Минспорта и искать форматы сохранения конкурентоспособности страны без раздутых бюджетов.

Игроки «Астаны» попросили Токаева помочь сохранить клуб

Однако для самих спортсменов решение министерства стало тяжёлым ударом. Восемь игроков «Астаны» и национальной команды — Рустам Мурзагалиев, Аскар Майдекин, Руслан Айткали, Вадим Щербак, Роберт Пан, Владимир Иванов, Александр Жигулин и Олег Балашов — выступили с совместным обращением на имя президента страны Касым-Жомарта Токаева. Баскетболисты напомнили, что клуб является 11-кратным чемпионом страны и базовой командой для сборной Казахстана, от которой напрямую зависят результаты на международной арене. Без сильного флагмана под угрозой оказывается выступление в предквалификации Кубка Азии и на Азиатских играх. Чуть позже на своей странице в социальных сетях Пан разместил короткий и эмоциональный пост: «Не верится, что это последние эмоции в этой форме и на этом закончится наша совместная история с БК «Астана».

Принятое решение, безусловно, болезненно для всех сторон. Игроки теряют профессиональную определённость, болельщики — возможность привычно следить за главными звёздами страны в составе любимой команды, а сборная, как выразились сами игроки «Астаны» в своём обращении, — фундамент для развития. Какой бы ни была дальнейшая судьба «Астаны», очевидно, что прежней команда уже не будет. Но как именно сложится новая глава — покажет лишь время.