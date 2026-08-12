НБА могла получить великий финал. Почему Леброн и Коби не встретились в 2009-м

В 2009 году НБА могла подарить миру афишу, которая затмила бы все предыдущие. Компания Nike уже запустила культовую рекламную кампанию MVPuppets с марионеточными версиями Коби Брайанта и Леброна Джеймса, планомерно готовя фанатов к очному столкновению двух главных звёзд того времени в решающей стадии сезона.

Лига всегда жила персональными дуэлями. Легендарное противостояние Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда в 1980-х, соперничество Майкла Джордана с Клайдом Дрекслером или Чарльзом Баркли. Борьба Брайанта и Джеймса могла бы получиться ещё более яркой. Но, увы, сценарий, казавшийся неизбежным, так и не воплотился в жизнь.

К весне 2009 года оба уже были суперзвёздами НБА, но находились на разных этапах карьеры. 30-летний Коби Брайант переживал период полной баскетбольной зрелости: избавившись от тени Шакила О'Нила и перелистнув страницу после болезненного поражения в противостоянии с «Бостоном» в финале-2008, он вёл за собой мощную и глубокую обойму «Лейкерс» с Пау Газолем, Ламаром Одомом и Эндрю Байнумом. Мамба тогда набирал 26,8 очка за игру и был нацелен забрать титул в качестве главного лидера.

Коби Брайант и Леброн Джеймс в сезоне-2008/2009 Фото: Sports Illustrated via Getty Images

24-летний Леброн, в свою очередь, проводил первый из своих феноменальных сезонов уровня MVP: 28,4 очка, 7,6 подбора и 7,2 передачи в среднем за матч. И «Кливленд», и «Лейкерс» заняли первые места в своих конференциях по итогам регулярного чемпионата, причём «Кавальерс» показали лучший результат во всей регулярке — 66 побед при 16 поражениях. Обе команды выглядели главными претендентами на чемпионство, а возможный финал между ними казался практически неизбежным.

Для Коби это была возможность окончательно доказать, что он способен привести «Лейкерс» к титулу уже без Шакила, а для Леброна — выйти в финал и обозначить претензию на перехват статуса лица лиги.

Однако всё пошло не так, как того многие ждали. На пути «Кливленда» встал «Орландо Мэджик» Стэна ван Ганди. За счёт эффективной игры через Дуайта Ховарда и большого количества снайперов «Орландо» сумел разрушить привычную игру «Кливленда» и забрать серию в шести матчах. Леброн выдал один из лучших индивидуальных перформансов в истории плей-офф, набирая в серии с «Мэджик» 38,5 очка, 8,3 подбора и 8,0 передачи. Но не хватило. «Кавальерс» уступили в шести матчах. «Лейкерс» же уверенно прошли сетку Запада и в финале без особых проблем разобрались с «Орландо» за пять игр, а Брайант получил свой четвёртый перстень.

Спустя много лет Хедо Туркоглу, один из ключевых игроков той команды, вспомнил, что чувствовали игроки «Орландо» после неожиданной победы в противостоянии с Леброном и «Кливлендом».

Хедо Туркоглу экс-игрок «Орландо» «Сперва было действительно странно. Мы были андердогами, и никто не ждал от нас победы. Всё произошло так быстро: ты выходишь на площадку, а перед тобой Леброн и лучшая команда лиги. Но мы играли с таким менталитетом: «Окей, мы лучше их, мы заслужили быть здесь, и у нас есть шанс поехать в Лос-Анджелес». Нас не смутило, что весь мир ждал финала Коби против Леброна. Когда ты играешь в финале НБА с «Лейкерс», с Коби и Пау, или с «Кавальерс» Леброна, внимание просто зашкаливает. Люди смотрели на нас и спрашивали: «Кто эти парни?» Видишь всех этих селебрити на трибунах и пребываешь в шоке. Это было особенное время».



Шансы посмотреть на дуэль Леброна и Коби в решающей стадии сохранялись и в следующие два сезона, но контекст изменился. В 2010 году «Кливленд» Джеймса снова не дошёл до решающей стадии, споткнувшись о «Бостон», после чего Леброн принял решение перебраться в «Майами Хит». В 2011 году уже сам Джеймс добрался до главного финала в составе новой команды с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. Но на этот раз до финала не добрались «Лейкерс»: «озёрники» тогда всухую проиграли «Далласу» Дирка Новицки. А в финале клуб из Техаса обыграл и «Майами». В 2013 году случился разрыв ахилла у Коби, и возможность увидеть их очное противостояние на пике осталась в прошлом.

Леброн и Коби провели в лиге бок о бок 13 сезонов, выходя на паркет на Матчах всех звёзд и выигрывая золото Олимпиад 2008 и 2012 годов в составе американской сборной, но так и не сыграли друг с другом в финале НБА. О том, насколько масштабную дуэль упустил баскетбольный мир, говорит хотя бы то, что споры об этом несостоявшемся противостоянии и вопросы — а кто бы победил — вспыхивают в фанатской среде до сих пор — спустя долгие годы.