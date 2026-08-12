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Роналдиньо вместе со своим фондом может купить БК Монако: клуб исключили из Евролиги и чемпионата Франции, финансовые проблемы

Легендарный Роналдиньо может стать спасением для баскетбольного «Монако». Дедлайн близко!
Никита Бирюков
Роналдиньо может спасти БК «Монако»
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Футбольный гений сделал предложение монегаскам.

У «Монако» большие проблемы! Клуб опустили из Евролиги в Еврокубок и исключили из числа участников чемпионата Франции. При этом остаётся нерешённым вопрос с долгами как перед игроками, так и перед различными турнирами и организациями. Нашлась крайне знаменитая фигура мирового спорта, готовая спасти монегасков от краха, и она не из баскетбола!

БК Монако Подробнее

Ранее сообщалось, что консорциум Helen Holdings во главе с бывшим игроком НБА Джамалом Машберном выступил с намерением помочь «Монако» финансово и погасить все задолженности, чтобы клуб успел до 19 августа направить все нужные финансовые отчёты и предоставить гарантии участия в чемпионате Франции в сезоне-2026/2027. Это крайний срок подачи апелляции, так как все возможные дедлайны монегаски уже, мягко говоря, проспали.

Клуб уже готовился принимать сделку с Машберном и его группой, как вдруг на горизонте появился Роналдиньо. Легендарный футболист вместе с инвестиционным фондом Clayton Sport из Андорры прислал предложение исполнительному директору «Монако» Алексею Ефимову о намерениях закрыть все долги (называется сумма в районе € 20-25 млн) и предоставить финансирование клубу на три или пять лет в размере € 10 млн за сезон.

Роналдиньо

Роналдиньо

Фото: Dan Mullan/Getty Images

До предложения Роналдиньо и его инвестиционного фонда «Монако» рассчитывал закрыть сделку с Машберном и его группой к 14 августа, но сейчас у клуба уже два предложения, и придётся действовать активнее, чтобы сделать правильный выбор и как можно быстрее предоставить все документы в Национальный французский комитет и спортивный комитет. Иначе можно остаться за бортом чемпионата.

Таким образом, легендарный Роналдиньо может стать спасителем «Монако»! У клуба появился реальный шанс остаться хотя бы в элите французского баскетбола, а уже со временем и подходящими результатами вернуться в Евролигу. В скором времени узнаем итоговое решение.

Разбор ухода игроков и всех долгов:
Из финала Евролиги — в пропасть! «Монако» потерял вообще всё за одно лето
Из финала Евролиги — в пропасть! «Монако» потерял вообще всё за одно лето
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Новости. Баскетбол
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