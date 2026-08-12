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Реакция баскетбольного сообщества на выход Астаны из состава Единой лиги ВТБ перед сезоном-2026/2027, мнения, причины, Корстин

«У нас и так немного команд». Реакция на выход «Астаны» из Единой лиги
Никита Бирюков
Реакция на выход «Астаны» из Единой лиги
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Казахстанский клуб удивил многих своим решением.

Вчера, 11 августа, официально стало известно, что казахстанская «Астана» не примет участие в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ. При этом клуб и Федерация баскетбола Казахстана исключены из совета лиги. Какова же была реакция сообщества и известных людей по этому поводу?

Детальный разбор ситуации:
«Не верится, что всё закончится». Что происходит с «Астаной»?
«Не верится, что всё закончится». Что происходит с «Астаной»?

Началась вся эта ситуация с инсайда «Перехвата», что «Астана» не сможет выступить в Единой лиге в предстоящем сезоне. Затем на авансцену вышел генеральный директор клуба Самсон Аракелян, подтвердивший, что Комитет спорта Казахстана существенно сократил финансирование команды, которая в итоге будет переориентирована на развитие молодёжных и юношеских проектов. И денег для выступления в Единой лиге точно не хватит.

Илона Корстин
Илона Корстин
генеральный директор Единой лиги

«Мы с сожалением восприняли решение «Астаны». Клуб выступал в Единой лиге ВТБ с 2011 года и долгие годы был неотъемлемой частью нашего турнира. После паузы в сезоне‑2025/2026 мы рассчитывали вновь увидеть команду на площадке, однако финансовые обстоятельства не позволили клубу вернуться. Надеемся, клуб сможет преодолеть этот непростой период».

Также Корстин добавила: «Что касается предстоящего сезона, отмечу: лига планирует сохранить утверждённый формат проведения чемпионата‑2026/2027. В ближайшее время будет опубликован календарь сезона».

Ещё в беседе с «Матч ТВ» высказался президент ЦСКА Андрей Ватутин: «После июньского заседания Совета Единой лиги ВТБ я сказал коллегам, что едва ли не главным итогом предстоящего чемпионата будет его завершение с тем же составом участников, который тогда собрался в Москве. Увы, мы ещё до начала турнира недосчитались одной команды. Всё же надеюсь, что отказ «Астаны» станет исключением и лига проведёт предстоящий сезон без подобных историй. Верю, что дело Сандлера во Владивостоке будет продолжено. Верю, что и другие наши клубы переживут этот сложный экономический период».

Двух новичков Единой лиги предстоящего сезона в межсезонье знатно потрепало. Владивостокское «Динамо» потеряло идейного вдохновителя, президента и главного тренера в лице Эдуарда Сандлера, а «Астана» – огромную часть финансирования.

Сергей Елевич
Сергей Елевич
заслуженный тренер России

«Жаль, что «Астана» покидает турнир. Я разочарован. У нас в чемпионате и так немного команд, а сейчас, получается, как и в прошлом сезоне, будет 11. Я считаю, что лиге нужно искать ещё одну подходящую команду для чемпионата».

Единая лига точно не станет добавлять какой-либо из клубов в чемпионат в этом сезоне. Руководство рассмотрит все заявки уже в следующее межсезонье. Возможно, «Челбаскет», уфимское «Динамо» или же «Химки» постучатся в дверь нашего главного турнира в будущем. Впрочем, это уже слишком отдалённые планы, а пока мы прощаемся с «Астаной».

Следите за межсезоньем на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
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Новости. Баскетбол
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