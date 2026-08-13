«Кайф, когда русские выигрывают у команд с легионерами». Большое интервью с Вороновым

В мае капитану МБА Евгению Воронову исполнилось 40 лет, а в июле он заключил с клубом новый контракт. В большом интервью «Чемпионату» ветеран подвёл итоги прошлого сезона и рассказал о планах команды на новый. Защитник оценил перспективы москвичей в борьбе за топ-4 и топ-5, а также объяснил особенности стратегии клуба, который делает ставку исключительно на российских воспитанников. Воронов отметил растущую популярность МБА и признался, что победы в матчах с командами с легионерами имеют особый эмоциональный оттенок.

В интервью баскетболист также высказался о развитии игры 3х3, перспективах ветеранского баскетбола и уходе «Нижнего Новгорода» из Единой лиги ВТБ. Отдельная часть разговора была посвящена спортивному долголетию: Воронов оценил карьеры Радулова и Овечкина и объяснил, почему не считает возраст определяющим фактором. Кроме того, капитан МБА поделился мнением о продолжении карьеры Леброна Джеймса и рассказал, сколько ещё готов играть сам.

— Насколько вам было интересно принимать участие в таких соревнованиях?

— Уже много раз говорил и повторю ещё раз: невероятно круто, что баскетбол даёт нам возможность участвовать в таких мероприятиях. До этого мы были в Мурманске, в Норильске, а теперь побывали и в Красноярске, на барже, которая стоит прямо в акватории Енисея.

Это круто, подобное запоминается на всю жизнь. Огромное спасибо организаторам за приглашение. Здорово, что баскетбол даёт возможность принимать участие не только в официальных лигах, но и в таких уникальных форматах.

— Баскетбол 3х3 сейчас активно развивается. Насколько логично, что именно этот формат выбрали для баржи?

— Для классического баскетбола 5х5 нужны совсем другие условия, а вот площадку для 3х3 можно полноценно разместить даже на барже. Конечно, поставить площадку для игры 5х5 было бы намного сложнее. И сейчас баскетбол 3х3 находится на очень высоком уровне, в него играет огромное количество людей, и он стал олимпийским видом спорта. В любом проявлении баскетбол — это очень круто.

Евгений Воронов Фото: Единая лига ВТБ

— То есть вы положительно относитесь к тому, что баскетбол 3х3 стал олимпийским видом? Не все классические баскетболисты это приняли.

— Это немножко другой баскетбол — и по энергетике, и по физическим кондициям, и немножко другая тактика. Он более динамичный, но его так же интересно смотреть. Он имеет полное право на существование. Ребята и девчонки, которые играют в 3х3 — они тоже развивают наш вид спорта. Ещё раз: баскетбол в любом проявлении, если он есть, это круто. Потому что молодёжь и дети приходят и влюбляются в эту игру.

— Вам самому доводилось играть в 3х3 не в шоу-формате, а по-настоящему?

— Мы играли в тренировочном формате пару лет назад, когда ещё была команда «Иннонома» и у них был очень сильный состав. Могу сказать, что там свои правила, своя специфика. Это более энергозатратно, потому что в команде всего четыре человека. Однако мне понравилось: я люблю физический, контактный баскетбол и в 5х5, и в 3х3, так что мне зашло. Но не более того.

— Как думаете, если бы встретились топ-игроки 5х5 и профессионалы 3х3, кто бы выиграл?

— Если они сыграют 3х3, то у тех ребят, кто постоянно играет 3х3, всё-таки будет определённое преимущество в тактике и понимании нюансов этого формата. Но сказать наверняка, обыграют они или нет, тяжело: всё зависит от состава и конкретной команды.

Конечно, у них есть преимущество, но и игроки 5х5 физически очень сильны. Поборемся, 100%. Думаю, привыкнуть к правилам и особенностям можно достаточно быстро, а дальше уже дело техники.

— В матче с любителями, наверное, стараетесь избегать жёсткой борьбы, чтобы никого не травмировать?

— Самое главное в таких мероприятиях, чтобы ребята, для которых баскетбол — хобби, получили удовольствие, почувствовали мяч, забили парочку трёхочковых. Понятно, что мы как команда индивидуально сильнее, но я надеюсь, что все получили кайф от игры. Наша задача — устроить праздник и избежать травм. Надеюсь, нам это удалось.

Игроки МБА Фото: Единая лига ВТБ

— Если говорить об итогах прошлого сезона, многие отмечали, что МБА стала своего рода открытием чемпионата. Вы здорово выглядели как в отдельных матчах, так и в целом по регулярке. Что думаете об этом?

— В общем и целом мы завоевали первый титул в истории мужской команды МБА — это большое достижение, к которому мы долго шли. Сезон Лиги ВТБ мы провели, на мой взгляд, хорошо, но можно было и поровнее. Были яркие матчи с ЦСКА и УНИКСом, давали бой, играли с ними овертаймы, однако случались и обидные поражения от команд, которые мы должны были обыгрывать. Это уже история, нужно сделать выводы и работать дальше.

— Овертайм с ЦСКА говорил в том числе и о потенциале команды. Вы способны бороться за медали?

— Наверное, это громко будет сказано. Чтобы бороться за медали, нужен ровный сезон без перепадов. Мы показали, что в отдельно взятом матче действительно можем обыграть любого, но для борьбы за топ-3 нужно, чтобы всё сложилось идеально у нас и не очень удачно у грандов, у наших соперников.

Наша задача на ближайшее время бороться за топ-4, за топ-5, максимально приблизиться к лидерам по качеству и стабильности. Когда эта стабильность появится, тогда уже можно будет говорить о большем.

— У МБА нестандартный подход — ставка исключительно на российских игроков. Это сознательное решение? Насколько оно правильное?

— Ещё 13 лет назад была принята эта стратегия клуба. И время показало, что она работает не только на уровне Суперлиги, но и в Лиге ВТБ и в женской Премьер-лиге. Она даёт много игроков в сборные и доказывает, что даже российскими воспитанниками можно быть конкурентоспособными.

Конечно, о чемпионстве говорить не приходится, однако за четыре года в Лиге ВТБ мы сделали большой шаг и стали хорошей, крепкой, неуступчивой командой, на которую каждый раз нужно настраиваться. Никому с нами легко не будет. Как на выезде, так и дома.

— Есть мнение: если клуб не может позволить исполнителей уровня Маркуса Бингэма или Мело Тримбла, то лучше вообще играть без легионеров. Вы с этим согласны?

— У каждой команды своя стратегия, своё видение, свой бюджет. Кто-то выбирает один путь, кто-то — другой. Каждый руководитель выбирает долгосрочную, среднесрочную стратегию развития своей команды, и от этого уже всё и исходит. Наша стратегия — играть русскими воспитанниками. Мне она по душе. Я был в обеих системах, они немного разные, и я считаю, что это очень круто, что в российском баскетболе есть и такой проект.

— МБА часто называют командой развития. Здесь получают шанс молодые ребята или баскетболисты, которые были в ротации у грандов. Не обидно, когда они проявляют себя у вас и потом уходят в топ-клубы?

— Это естественный процесс. Молодые игроки используют свой шанс, развиваются, уходят в другие команды.

— За это время у МБА появился свой болельщик? Кажется, в Москве с ЦСКА конкурировать за зрителя практически невозможно.

— 100% мы его нашли. Можно увидеть, что год от года на домашних матчах становится больше зрителей. В этом сезоне за нами даже ездили болельщики на выезды — в Самаре, в Нижнем Новгороде у нас был большой десант. На московских играх с ЦСКА был наш сектор, в Краснодаре — фанатская база растёт.

У нас очень семейная атмосфера на матчах, и многие говорят, что им круто болеть за своих ребят. Это наша фишка: когда воспитанники дают бой и выигрывают у команд с легионерами, это особый кайф. Ничего плохого не скажу про легионеров, но мы цепляем своей системой, влюбляем ей в себя. Много работаем по продвижению баскетбола в Москве, много детей так приходит к нам, родителей. Чем больше болельщиков — тем круче.

— То есть внутренний запрет на легионеров помогает вам найти своего зрителя?

— В этом есть свой момент, ко мне много подходит ребят, кто рассказывает, как переживает за нашу команду. У меня сын ходит в школу, и мы с ним даже родителей его одноклассников привели на матчи, больше 40 человек собрали вместе с детьми. Эта фишка придаёт перчинки нашим матчам — когда русские бьются с командами, где есть и легионеры, и наши игроки.

Евгений Воронов Фото: Единая лига ВТБ

— Вам грустно, что «Нижний Новгород» покидает Лигу ВТБ? Команд в чемпионате становится всё меньше.

— Очень жаль. У нас не так много команд, у «Нижнего» большая история, они играли и в Евролиге, и в Еврокубке. Надеюсь, это вынужденная пауза и уже в следующем сезоне мы увидим их снова в Лиге ВТБ.

— Вы подписали новый контракт с клубом. Как принималось это решение?

— Я отталкивался в первую очередь от того, нужен я клубу или нет. Мы пришли к общему знаменателю, что клуб на меня рассчитывает. У меня есть здоровье, желание и азарт провести свой 25-й сезон в профессиональном баскетболе. Готовлюсь, работаю, тренируюсь. Надеюсь, в этом сезоне также буду приносить пользу команде и на паркете, и вне его.

— Статус главного ветерана чемпионата вас тяготит или радует?

— Для журналистов это повод подойти и сказать «самый возрастной» или «ветеран». Но на самом деле это никак не давит на меня и не радует — это просто факт. Главное, что даже в моём возрасте я конкурентоспособен, показываю результат и во многих моментах не уступаю молодым. Если бы чувствовал себя балластом, никогда бы не позволил себе играть дальше. Я получаю кайф, могу приносить много пользы клубу. Так почему бы и нет?

— Сейчас в принципе современная медицина и особые тренировки позволяют играть долго. Леброн, Месси, Роналду — все ребята в возрасте, но всё ещё на уровне.

— Раньше многие смотрели в паспорт, говорили, мол, игрок старый, не может. Однако теперь умные руководители смотрят, насколько игрок полезен как на площадке, так и в раздевалке. Ветераны, которые реально тащат, дают команде очень много в плане мотивации, правильной рабочей этики в команде.

Не надо смотреть на возраст, на цифры. Надо смотреть, насколько человек полезен. Посмотрите на Александра Радулова. По паспорту он уже завершать должен, а по факту если не в одиночку, то как минимум при огромном его участии «Локомотив» дважды стал чемпионом КХЛ.

Посмотрите, как тот же Александр Овечкин играет. Пусть у него уже нет такой скорости, но он забивает больше 20 голов на протяжении долгого времени, из сезона в сезон. И таких примеров можно достаточно найти.

Так что смотрите не в паспорт, а на игрока в деле. Что он может дать команде. Кто-то и в 30 уже выдохся, а кто-то в 40 — лидер. Всё это индивидуально. Если человек кайфует, здоровье позволяет и он полезен — надо поддерживать и уважать. Неважно, сколько лет — важно, что он может дать команде. Каждый спортсмен хочет побеждать и играть до конца, в этом смысл спорта.

Александр Радулов Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

— Радулов действительно впечатлил в этом плей-офф, как и в Кубке Гагарина — 2025. Вас удивляет, насколько Александр вообще не теряет в экспрессии, в скорости?

— Это очень круто. Он нечасто даёт интервью, я слежу по возможности за хоккеем.

— Вы болеете за «Локомотив»?

— В основном смотрю хоккей в плей-офф. Нет конкретного клуба, за который болею, однако «Локомотив» был и правда хорош, два чемпионства подряд — это сильно. Но и «Ак Барс» достоин, они давно не выигрывали. Я был на финале в Казани, когда «Ак Барс» выиграл свой первый Кубок Гагарина — ещё с Морозовым, Зариповым в 2009 году. А я тогда за УНИКС играл.

Не то чтобы я за кого-то болею, просто наслаждаюсь хоккеем. Плей-офф — крутая история. Регулярный чемпионат смотрю меньше, не хватает времени, а вот плей-офф стараюсь не пропускать, по возможности смотрю игры вживую.

— Зарипов, кстати, играл до 42 лет, тоже пример спортивного долголетия.

— То же самое можно сказать и про Алексея Морозова, его партнёра, сейчас про Вадима Шипачёва, который сыграл больше 1000 игр в лиге. Помним и про Сергея Мозякина.

— Данис Зарипов сейчас развивает ветеранскую хоккейную лигу. В баскетболе возможно что-то подобное?

— У нас уже есть любительские лиги, например, UBA, где играют в том числе и многие бывшие профессионалы. Если это будет интересно и смотрибельно — почему бы и нет. Вопрос, конечно, когда игроки уже не в форме, как это будет смотреться.

Многие вообще не хотят в таком участвовать, потому что уже не в той форме, что в прайме. Не все хотят показываться на публике не в лучшем свете. Но такие легенды, если брать хоккей, как Зарипов, Дацюк, профессионалы огромного уровня, настоящие легенды. И, даже потеряв скорость, они сохраняют технику и видение площадки на всю жизнь. Посмотрите, как Ягр до сих пор играет в 55 — он не сломал систему, он выстроил новую.

Леброн Джеймс Фото: Luke Hales/Getty Images

— Леброн хочет играть с сыном и как минимум до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Не стоит ли уходить на пике, чтобы не портить легенду? Или пусть играет до 50 лет, как он и хочет?

— Смотря как играть. До 50 лет быть в команде, выходить на две-три минуты… Леброн выходит на паркет на 25-30 минут, набирает огромное количество очков, действует полезно всегда, влияет на результат. Если человек полезен, нужен тренеру и организации — не важно, сколько ему лет.

И вообще, что касается Леброна — это только его решение. Когда захочет, тогда и уйдёт. Он сделал для баскетбола очень много, это целая эра для нашего вида спорта. Люди всегда будут обсуждать — рано, поздно, с сыном играл, без сына. Надо отталкиваться от внутренних ощущений, что тебе в кайф.

— Критика возрастных игроков всегда жёсткая. Один плохой матч — и сразу «старый», мы увидели это в футболе на примере Роналду на ЧМ.

— Критика будет всегда. Если ты возрастной и сыграл плохо — значит, ты старый, уже не можешь. Сыграл хорошо — молодец, тащишь. А вот молодой игрок сыграл плохо — ничего страшного, он ещё неопытный.

Критиковать можно найти за что в любом возрасте. У каждого своя история. У журналистов — своя, у спортсменов — своя. Я знаю многих ребят, кто в солидном возрасте просто наслаждается игрой и доказывает, что в порядке. Тот же самый Радулов — просто снимаю перед ним шляпу. Здорово, что мы видим такую тенденцию, и думаю, что она будет продолжаться ещё долго, в разных видах спорта.

— Что касается вас: будете теперь каждый сезон решать, продолжать карьеру или нет?

— В российском баскетболе после 30 лет никто не подписывает долгие контракты, даже на два-три года. Когда я подписывал контракт пару лет назад, помню, меня спросили: «Сколько ты ещё хочешь играть?» Я ответил: «Ну, годик-два». А это было четыре года назад. В итоге я ещё играю.

Честно, не знаю, сколько это будет продолжаться. Но пока кайфую и есть этот внутренний азарт и здоровье — буду играть. Двигаться шаг за шагом. Главное, чтобы любовь к баскетболу не умирала. Она и не умрёт, однако важно, чтобы эта любовь ещё и подпитывалась физическими кондициями, чтобы это всё не выглядело смешно.