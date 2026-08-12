«Лейкерс» проданы за безумные $ 12 млрд! Но почему сделку накрыла тень скандала?

«Лос-Анджелес Лейкерс» может перейти к Джошу Кушнеру и Бобу Айгеру. Сделка оценивается более чем в $ 12 млрд. С Марком Уолтером, который получил контроль над клубом в прошлом году, достигнута договорённость, и если переход состоится, он станет крупнейшим в истории американского профессионального спорта. При этом финансовый бизнес Уолтера сейчас находится под федеральной проверкой в США. Рассказываем, что известно о продаже клуба и расследовании в отношении его прежнего владельца.

Уолтер купил контрольный пакет «Лейкерс» у семьи Басс в 2025 году. Тогда франшизу оценивали примерно в $ 10 млрд, а сделку единогласно одобрил совет управляющих НБА. Теперь же Кушнер и Айгер готовы заплатить более чем на $ 2 млрд больше. Как сообщает ESPN, переговоры завершились после того, как предприниматели, ранее участвовавшие в процессе расширения НБА в Лас-Вегасе, решили сделать предложение напрямую по «Лейкерс». Тем временем Кушнер и Айгер выступили с совместным заявлением, пообещав сохранить управленческую структуру, выстроенную семьёй Басс, и продолжить вкладываться в команду. Для Кушнера, основателя инвестиционной компании Thrive Capital, это крупнейшая сделка в спортивной сфере. Айгер прежде много лет возглавлял Disney. Сам Уолтер заявил, что владение «Лейкерс» было для него большой честью, отдельно поблагодарив сотрудников клуба, игроков и болельщиков. Его уход произошёл через год после одобрения сделки НБА.

Адам Сильвер, Джош Кушнер и Боб Айгер, сентябрь 2025 года Фото: Star Max/GC Images

На этом фоне самое заметное внимание привлекает расследование финансовой деятельности Уолтера. Речь идёт не о «Лейкерс», а об операциях его страховых и инвестиционных структур. Дело ведут федеральные прокуроры Манхэттена, а одновременно проверку проводит Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Как пишет The Wall Street Journal, отправной точкой стала жалоба внутреннего информатора: сотрудник Guggenheim Investments поставил под сомнение способы учёта выручки по сделкам между страховыми компаниями Уолтера и его инвестиционным подразделением. В 2025 году именно это сообщение привлекло внимание федеральных прокуроров. Затем расследование расширилось, и следователи начали проверять, не имели ли отдельные операции признаки мошенничества.

Расследование началось задолго до того, как о нём стало известно публично. В сентябре 2025 года агенты ФБР по решению суда обыскали частный самолёт Уолтера в аэропорту Мидуэй в Чикаго и изъяли у него мобильный телефон и ноутбук. Чикагское отделение ФБР подтвердило сам факт обыска 18 сентября, но подробности раскрывать отказалось. Об этом стало известно лишь совсем недавно — в июле. В центре внимания следствия — две страховые компании, подконтрольные Уолтеру, Delaware Life Insurance Co. и Clear Spring Life and Annuity Co. Власти проверяют, насколько полно они раскрывали данные о частных кредитных портфелях и их связях с другими структурами бизнесмена.

Марк Уолтер и Джини Басс, сезон-2025/2026 Фото: Los Angeles Times via Getty Images

Внимание проверяющих приковано к Delaware Life. Поначалу компания отчитывалась перед регуляторами, что сделки со связанными сторонами занимают лишь около 3% её инвестиций, или примерно $ 1,4 млрд. Но более поздняя проверка показала: на деле показатель был куда выше и доходил почти до 42%. Сейчас федеральные органы и SEC рассматривают частные кредитные сделки на общую сумму около $ 16 млрд. Параллельно всплыл ещё один эпизод — с чикагской Hudson Trading Inc. Прокуратура Манхэттена выясняет, не выступали ли связанные с ней структуры связующим звеном между страховыми компаниями и активами Уолтера. Под следствием версия о том, что страховщики формально кредитовали независимых третьих лиц, а затем деньги по цепочке возвращались компаниям, аффилированным с владельцем.

В завершение стоит подчеркнуть, что расследование касается схемы Уолтера ещё до сделки по «Лейкерс» — в 2012 году его консорциум купил «Доджерс» за $ 2,1 млрд. Сейчас власти изучают, как в его структурах применялись связанные стороны и как между ними шли денежные потоки. Пока обвинений нет.