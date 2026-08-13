Самый спорный гений НБА ушёл. Расселл Уэстбрук официально завершил карьеру

Расселл Уэстбрук завершил карьеру в НБА. За 18 сезонов в лиге 37-летний защитник стал MVP регулярного чемпионата, девять раз попадал на Матч всех звёзд и установил рекорд по числу трипл-даблов. Вспоминаем главные вехи его пути и ключевые достижения.

Своё решение Уэстбрук объявил в соцсетях, опубликовав видео с яркими моментами выступлений за разные клубы. В ролике также прозвучали слова: «Иногда даже не понимаешь, что уже посмотрел концовку. Нужно было быть там. А теперь всё закончено».

В НБА Уэстбрук дебютировал в 2008 году: «Сиэтл Суперсоникс» выбрали его под четвёртым номером драфта, а вскоре франшиза перебралась в Оклахома-Сити. Первые 11 сезонов защитник провёл в составе «Тандер» и вместе с Кевином Дюрантом создал одну из самых ярких связок своего поколения. После ухода Дюранта летом 2016-го Уэстбрук стал безоговорочным лидером команды. В сезоне-2016/2017 он в среднем набирал 31,6 очка, делал 10,7 подбора и 10,4 передачи за матч, став первым со времён Оскара Робертсона игроком, завершившим регулярный чемпионат со средним трипл-даблом. По итогам того сезона Уэстбрук был признан MVP.

В дальнейшем он ещё три раза заканчивал регулярный чемпионат со средними цифрами трипл-дабла. За карьеру Уэстбрук оформил 209 трипл-даблов — всё ещё рекорд НБА. К слову, этот результат стал главным статистическим ориентиром его карьеры, а кроме награды MVP Уэстбрук девять раз участвовал в Матче звёзд и девять раз входил в символические сборные сезона. Он дважды становился лучшим снайпером лиги, трижды лидировал по передачам и дважды получал звание MVP Матча звёзд. В 2021 году его включили в список 75 величайших игроков в истории НБА.

Расселл Уэстбрук, сезон-2025/2026 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

После «Оклахомы» карьера Уэстбрука стала заметно более непростой. В 2019 году он ушёл в «Хьюстон», где снова сыграл вместе с Джеймсом Харденом, а через год последовал обмен в «Вашингтон», а затем — переход в «Лейкерс». Именно в Лос-Анджелесе его эффективность ощутимо просела, а несоответствие между ожиданиями и его ролью на площадке стало одной из главных тем, связанных с командой. Однако в феврале 2023 года Уэстбрук перебрался в «Клипперс», позже выступал за «Денвер», а завершил последний сезон в «Сакраменто». За карьеру защитник в среднем набирал 20,9 очка, 6,9 подбора и 8,0 передачи при 43,8% точности с игры и 30,8% — из-за дуги.

За карьеру Уэстбрук так и не стал для всех однозначным героем или антигероем. Его атакующий стиль был построен на напоре, скорости и физической силе, но вместе с тем ему постоянно доставалось за нестабильный бросок, потери и решения в ключевые моменты игр. Он уходит без чемпионского перстня, но с набором индивидуальных достижений, который без каких-либо оговорок ставит его в число главных игроков своего поколения: девять Матчей звёзд, девять символических сборных, награда MVP, 209 трипл-даблов и место в юбилейной сборной НБА к 75-летию лиги.